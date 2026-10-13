বাড়িতে ঢুকে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা ! গ্রেফতার তৃণমূল কর্মী
TMC Worker Arrest on Minor Girl Molest Case: পরিবারের পক্ষ থেকে বাদুড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
Published : October 13, 2026 at 2:37 PM IST
বাদুড়িয়া, 13 অক্টোবর: ঘরে ঢুকে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি ও জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার বছর পঁয়ষট্টির তৃণমূল কর্মী ৷ আক্রান্ত নাবালিকার পরিবার এলাকায় সক্রিয় বিজেপি সমর্থক হিসেবে পরিচিত হওয়ায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক উত্তাপও ছড়িয়েছে ।
পরিবারের পক্ষ থেকে বাদুড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরই তৎপর হয় পুলিশ । অভিযান চালিয়ে দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় । বাদুড়িয়া থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, নাবালিকার ওপর যৌন নির্যাতনের ধারায় মামলা রুজু করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । ধৃতকে আজই বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করার ব্যবস্থা করা হবে ।
নির্যাতিতা ওই ছাত্রী জানিয়েছে, গ্রামের বাসিন্দা ওই প্রবীণ আচমকা তাদের ঘরে ঢুকে পড়ে এবং তার মুখ চেপে ধরে খাটের ওপর ফেলে দেয় । এরপর সে নাবালিকার গায়ে আপত্তিকরভাবে হাত দিয়ে যৌন নিগ্রহের চেষ্টা চালায় । কারও কাছে এই ঘটনা ফাঁস করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । আতঙ্কে ভেঙে পড়ে ওই নাবালিকা জানায়, কোনওরকমে সে অভিযুক্তের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে পালায় । তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে সে ।
ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নির্যাতিতার বাবা । তিনি জানান, ঘটনার সময় তাঁর মেয়ে দোতলার ঘরে একা বসে মোবাইল দেখছিল । তখনই বাড়িতে উঠে এসে অভিযুক্ত মেয়ের মুখ চেপে ধরে অশালীন আচরণ করতে শুরু করে । মেয়ের মুখে ও শরীরে আঁচড়ের চিহ্ন পর্যন্ত রয়েছে ।
তাঁর অভিযোগ, অভিযুক্ত এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী । রাজনৈতিকভাবে তাঁরা বিজেপি করার কারণে ও তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই নোংরা কাজ করা হয়েছে । অভিযুক্ত ছোটবেলা থেকেই দুশ্চরিত্র । তাঁর মতো আর কোনও বাবাকে যাতে মেয়ের এই হেনস্থা দেখে চোখের জল ফেলতে না হয়, সেই কারণেই তিনি থানায় এসে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ।
নির্যাতিতার মা-ও একই অভিযোগ তুলে জানান, ঘরে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত এসে মেয়ের মুখ চেপে ধরে কুকর্মের চেষ্টা করেছিল । মেয়েকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল, তার কথামতো না চললে মেরে ফেলা হবে । পরে মেয়ে ছুটে এসে পুরো বিষয়টি তাঁকে জানায় । অভিযুক্ত তৃণমূলের লোক বলেই হয়ত এত বাড়বাড়ন্ত । ভবিষ্যতে যাতে সে আর কারও মেয়ের দিকে হাত বাড়াতে বা কারও ঘরে ঢুকতে সাহস না পায়, সেই জন্য তাঁরা প্রশাসনের কাছে কড়া আইনি পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন ।