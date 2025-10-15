বাড়িতে ঢুকে বধূকে ধর্ষণের চেষ্টা তৃণমূল কর্মীর ! থানায় যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

বাড়িতে ঢুকে বধূকে ধর্ষণের চেষ্টা তৃণমূল কর্মীর ! থানায় যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ
বিজেপির সাহায্য নিয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতা । যদিও তৃণমূল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷
Published : October 15, 2025 at 2:34 PM IST
বাঁকুড়া, 15 অক্টোবর: দুর্গাপুরের গণধর্ষণের ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে ফের ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ৷ এবার বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল তৃণমূলকর্মীর বিরুদ্ধে । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ইন্দাস থানা এলাকায় । ঘটনার পর নির্যাতিতা বিষয়টি স্থানীয় তৃণমূল ব্লক নেতৃত্বকে জানান ৷ তাঁরা তাঁকে থানায় অভিযোগ জানাতে বাধা দেয় বলে দাবি গৃহবধূর । বুধবার নির্যাতিতা স্থানীয় ও জেলার বিজেপি নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়া পুলিশ সুপারের দফতরে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন ।
নির্যাতিতা গৃহবধূর দাবি, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার ইন্দাস থানা এলাকায় বাড়িতে তিনি নিজের ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর ছেলে পাশেই থাকা এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেলে গৃহবধূ একাই বাড়িতে ছিলেন । অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই বাড়িতে ঢুকে পড়ে স্থানীয় তাপস বাগদী নামের এক যুবক । পিছন থেকে যুবক ওই গৃহবধূকে জাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করেন । পরে নির্যাতিতার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ ।
নির্যাতিতার আরও দাবি, এরপর থেকে অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী তাপস বাগদী ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকে তাঁকে ৷ বলা হয়, থানায় অভিযোগ দায়ের হলে নির্যাতিতার স্বামীকে খুন করে ফেলা হবে । নির্যাতিতা বধূ বলেন, "অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী হওয়ায় বিষয়টি পরে আমি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বকে জানাই । কিন্তু তৃণমূলের নেতারা আমাকে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে বাধা দেয় ।"
এরপর বুধবার স্থানীয় ও জেলার বিজেপি নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন নির্যাতিতা । পুলিশ সুপারের সঙ্গে নির্যাতিতার সরাসরি দেখা হয়নি ৷ তবে তিনি পুলিশ সুপারের দফতরে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন ।
বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি বলেন, "থানায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি । আমার দফতরে একটি অভিযোগ জমা পড়েছে বলে শুনেছি । অভিযোগ খতিয়ে দেখে দ্রুত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব । বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুজিত অগস্তি বলেন, "অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী হওয়ার কারণেই পুলিশ বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতে চাইছে । তৃণমূল নেতা শেখ হামিদ নির্যাতিতাকে হুমকি দিয়েছে ৷ গৃহবধূ ভয়ে অভিযোগ জানাতে থানায় যেতে পারেননি ৷ আমাদের কাছে খবর এলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিই ৷ আমরা গৃহবধূকে পুলিশ সুপারের কাছে এনে অভিযোগ দায়ের করালাম ৷ গৃহবধূর চিকিৎসার ব্যবস্থাও করছি আমরা ৷"
তিনি আরও বলেন, "এই ঘটনায় তৃণমূল জড়িত ৷ অভিযুক্ত তৃণমূলের গুন্ডা ৷ এরা পশ্চিমবঙ্গে যা ইচ্ছা করছে ৷ রাজ্যে মা-বোনদের কোনও সুরক্ষা নেই ৷ পশ্চিমবঙ্গে কোথাও না কোথাও কেউ প্রতিদিন ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন ৷ দিদিমণি ভাবছে 1000 টাকা দিয়ে মা-বোনোদের ইজ্জত কিনে নেবেন ৷"
নির্যাতিতাকে থানায় যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ তৃণমূলের ইন্দাস ব্লক সভাপতি শেখ হামিদ বলেন, "তৃণমৃল কেন অভিযোগ করতে দেবে না ৷ এটা বিজেপি নাটক করছে ৷ পারিবারিক সমস্যা নিয়ে দুটো পরিবারের মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ যেখানে মামলা করবে, পুলিশ তদন্ত করবে ৷ অভিযুক্তের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ অভিযোগ করলেই তো হবে না ৷ একজন থানায় আসতে পারল না এদিকে 100 কিলোমিটার দূরে বিজেপির সুজিত অগস্তির দ্বারস্থ হতে পারল ৷ বিজেপি মহিলাদের নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে । অভদ্র দল বিজেপি ৷ পশ্চিমবঙ্গকে কলুষিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷"