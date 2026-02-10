সরকারি রাস্তা দখল করে বাড়ি তৈরির চেষ্টা তৃণমূল কর্মীর ! সরব গ্রামবাসীরা
পুলিশ এসে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সরকারি পাট্টা পাওয়া নিজের জায়গায় বাড়ি করার জন্য পরামর্শ দেয় ।
Published : February 10, 2026 at 2:32 PM IST
কৃষ্ণগঞ্জ (নদিয়া), 10 ফেব্রুয়ারি: নিজের জমি থাকতেও সরকারি রাস্তার উপর জোরপূর্বক বাড়ি করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের হালদারপাড়ায় ।
গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, 37 নম্বর মৌজার 217 নম্বর দাগে হালদারপাড়ার বাসিন্দা গোপাল সরকার সরকারি বাংলা আবাস যোজনার ঘর পেয়েছেন । অভিযোগ, সরকারি রাস্তা সম্পূর্ণ দখল করে তার উপরে ঘর করার চেষ্টা করছেন তিনি । এ ব্যাপারে ওই গ্রামের বাসিন্দা পরিমল বিশ্বাস বিজেপি পরিচালিত শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজলী সরদারকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান । তাঁর ওই অভিযোগের ভিত্তিতে শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে গোপাল সরকারকে পঞ্চায়েতে বৈঠক ডেকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সরকার থেকে পাট্টার যে এক শতক জায়গা পেয়েছেন সেই জায়গায় ঘর করুন । রাস্তা দখল করে বা রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে কোনও ঘর করা যাবে না ।
অভিযোগ, সেই নির্দেশ সত্ত্বেও রবিবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গোপাল সরকার ওই রাস্তার উপরেই জোর করে আবার বাড়ি তৈরির কাজ করার চেষ্টা করেন । খবর পেয়ে এ ব্যাপারে শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানান । অভিযোগের ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ এবং গোপাল সরকারকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তাঁর সরকারি পাট্টা পাওয়া নিজের জায়গায় বাড়ি করার জন্য পরামর্শ দেয় ।
শুধু পরিমল বিশ্বাসই নয়, রাস্তা সম্পূর্ণ রূপে দখল করে তৃণমূল কর্মী জোর করে বাড়ি করার চেষ্টার বিরুদ্ধে বাকি গ্রামবাসীরাও প্রধানকে মার্চ পিটিশন করেন । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শাসকদলের ছত্রছায়া থাকার কারণেই একটা রাস্তা সম্পূর্ণ রূপে দখল করে বাড়ি করার চেষ্টার সাহস পেয়েছেন গোপাল সরকার ।
গ্রামবাসী তথা তৃণমূল নেতা গণেশ বিশ্বাস বলেন, "দীর্ঘদিন এই রাস্তাটা পড়ে রয়েছে । অনেকটা জমির মধ্যে চারজনকে একশতক করে পাট্টা দেওয়া হয়েছে ।" গণেশকে প্রশ্ন করা হয়, সরকারি রাস্তা দখল করে বাড়ি করা যায় ? তৃণমূল নেতা রাস্তার কথা স্বীকার করে নিলেও তিনি বলেন, "সরকার দরকার পড়লে রাস্তা বের করে নেবে ৷ প্রয়োজনে আমরা অন্যজনকে পাট্টা দিয়ে দেব ।" যদিও তদন্তে আসা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, রাস্তা দখল করে কখনই কোনও কিছু করা যাবে না ৷
শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তথা বিজেপি নেতা অমৃত বিশ্বাস বলেন, "জোরপূর্বক রাস্তার উপরে বাড়ি করার প্রতিবাদ গ্রামবাসীরা করেছে । সাধারণ মানুষের যাতায়াতের রাস্তা পঞ্চায়েত কোনওভাবেই দখল করে বাড়ি করতে দেবে না ।"
বিজেপি পরিচালিত শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজলী সরদার বলেন, "আমি ইতিমধ্যেই বিএলআরও এবং প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি । এটা শুধুমাত্র আমার এলাকাতেই নয় গোটা রাজ্যজুড়ে তৃণমূল সরকার এই কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে । সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করাই হচ্ছে তাদের কাজ । আমরা চাই অবিলম্বে প্রশাসন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ।"
রাস্তা দখল করে বাড়ি করার প্রসঙ্গে গোপাল সরকারের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমাদের কোনও সমস্যা নেই ৷ পুলিশ এসে রাস্তা বের করবে বলেছে ৷ সরকারি জায়গায় আমাকে একশতক করে জমি পাট্টা দেওয়া হয়েছে ৷ দেড় শতক সরকারি জায়গা আছে ৷ পঞ্চায়েতে ডেকেছিল মীমাংসা হয়েছে ৷ ঘর করতে বলল ৷ আবার পঞ্চায়েত সদস্য পুলিশ নিয়ে এসেছে ৷ এখন পুলিশ বলছে রাস্তা দিতে হবে ৷"