সরকারি রাস্তা দখল করে বাড়ি তৈরির চেষ্টা তৃণমূল কর্মীর ! সরব গ্রামবাসীরা

পুলিশ এসে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সরকারি পাট্টা পাওয়া নিজের জায়গায় বাড়ি করার জন্য পরামর্শ দেয় ।

government road encroachment
সরকারি রাস্তা দখল করে বাড়ি তৈরির চেষ্টা তৃণমূল কর্মীর (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 10, 2026 at 2:32 PM IST

3 Min Read
কৃষ্ণগঞ্জ (নদিয়া), 10 ফেব্রুয়ারি: নিজের জমি থাকতেও সরকারি রাস্তার উপর জোরপূর্বক বাড়ি করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের হালদারপাড়ায় ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, 37 নম্বর মৌজার 217 নম্বর দাগে হালদারপাড়ার বাসিন্দা গোপাল সরকার সরকারি বাংলা আবাস যোজনার ঘর পেয়েছেন । অভিযোগ, সরকারি রাস্তা সম্পূর্ণ দখল করে তার উপরে ঘর করার চেষ্টা করছেন তিনি । এ ব্যাপারে ওই গ্রামের বাসিন্দা পরিমল বিশ্বাস বিজেপি পরিচালিত শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজলী সরদারকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান । তাঁর ওই অভিযোগের ভিত্তিতে শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে গোপাল সরকারকে পঞ্চায়েতে বৈঠক ডেকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সরকার থেকে পাট্টার যে এক শতক জায়গা পেয়েছেন সেই জায়গায় ঘর করুন । রাস্তা দখল করে বা রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে কোনও ঘর করা যাবে না ।

কৃষ্ণগঞ্জের শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা (ইটিভি ভারত)

অভিযোগ, সেই নির্দেশ সত্ত্বেও রবিবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গোপাল সরকার ওই রাস্তার উপরেই জোর করে আবার বাড়ি তৈরির কাজ করার চেষ্টা করেন । খবর পেয়ে এ ব্যাপারে শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানান । অভিযোগের ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ এবং গোপাল সরকারকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তাঁর সরকারি পাট্টা পাওয়া নিজের জায়গায় বাড়ি করার জন্য পরামর্শ দেয় ।

শুধু পরিমল বিশ্বাসই নয়, রাস্তা সম্পূর্ণ রূপে দখল করে তৃণমূল কর্মী জোর করে বাড়ি করার চেষ্টার বিরুদ্ধে বাকি গ্রামবাসীরাও প্রধানকে মার্চ পিটিশন করেন । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শাসকদলের ছত্রছায়া থাকার কারণেই একটা রাস্তা সম্পূর্ণ রূপে দখল করে বাড়ি করার চেষ্টার সাহস পেয়েছেন গোপাল সরকার ।

গ্রামবাসী তথা তৃণমূল নেতা গণেশ বিশ্বাস বলেন, "দীর্ঘদিন এই রাস্তাটা পড়ে রয়েছে । অনেকটা জমির মধ্যে চারজনকে একশতক করে পাট্টা দেওয়া হয়েছে ।" গণেশকে প্রশ্ন করা হয়, সরকারি রাস্তা দখল করে বাড়ি করা যায় ? তৃণমূল নেতা রাস্তার কথা স্বীকার করে নিলেও তিনি বলেন, "সরকার দরকার পড়লে রাস্তা বের করে নেবে ৷ প্রয়োজনে আমরা অন্যজনকে পাট্টা দিয়ে দেব ।" যদিও তদন্তে আসা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, রাস্তা দখল করে কখনই কোনও কিছু করা যাবে না ৷

শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তথা বিজেপি নেতা অমৃত বিশ্বাস বলেন, "জোরপূর্বক রাস্তার উপরে বাড়ি করার প্রতিবাদ গ্রামবাসীরা করেছে । সাধারণ মানুষের যাতায়াতের রাস্তা পঞ্চায়েত কোনওভাবেই দখল করে বাড়ি করতে দেবে না ।"

বিজেপি পরিচালিত শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজলী সরদার বলেন, "আমি ইতিমধ্যেই বিএলআরও এবং প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি । এটা শুধুমাত্র আমার এলাকাতেই নয় গোটা রাজ্যজুড়ে তৃণমূল সরকার এই কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে । সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করাই হচ্ছে তাদের কাজ । আমরা চাই অবিলম্বে প্রশাসন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ।"

রাস্তা দখল করে বাড়ি করার প্রসঙ্গে গোপাল সরকারের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমাদের কোনও সমস্যা নেই ৷ পুলিশ এসে রাস্তা বের করবে বলেছে ৷ সরকারি জায়গায় আমাকে একশতক করে জমি পাট্টা দেওয়া হয়েছে ৷ দেড় শতক সরকারি জায়গা আছে ৷ পঞ্চায়েতে ডেকেছিল মীমাংসা হয়েছে ৷ ঘর করতে বলল ৷ আবার পঞ্চায়েত সদস্য পুলিশ নিয়ে এসেছে ৷ এখন পুলিশ বলছে রাস্তা দিতে হবে ৷"

