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চাকরির নামে প্রতারণার অভিযোগ তুলে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে ভাঙচুর

শুক্রবার দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীতে ঘটনাটি ঘটে৷ স্থানীয়দের বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেয় বিজেপি৷ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন৷

TMC Trade Union Office Vandalised
তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে ভাঙচুর (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 3, 2026 at 2:43 PM IST

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দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 3 জুলাই: ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকদের নেতৃত্বে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় তৃণমূল কংগ্রেস অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল৷ শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর চৈতন্য অ্যাভিনিউ-এ৷ বিক্ষোভকারীদের দাবি, চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা থেকে শুরু করে আরও অনেক দুর্নীতি চলত এই কার্যালয় থেকে৷ সেই কারণেই এদিনের ভাঙচুর৷ যদিও বিক্ষোভকারীদের এই অভিযোগ মানতে চাননি ওই শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব৷

দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর চৈতন্য অ্যাভিনিউ-এ তৃণমূল কংগ্রেসের অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (ডিএসপি) মজদুর ইউনিয়নের একটি কার্যালয় রয়েছে৷ ওই কার্যালয়েই শুক্রবার একদল মহিলা হাজির হন৷ ওই মহিলাদের হাতে প্রতারণা-সহ একাধিক অভিযোগ সংক্রান্ত প্ল্য়াকার্ড ছিল৷ তাঁদের অনেক পুরুষও ছিলেন৷ তাঁরা ডিএসপি মজদুর ইউনিয়নের কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভিতরে যান৷ তার পর সেখানে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ৷

TMC Trade Union Office Vandalised
তৃণমূল অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে ভাঙচুর (নিজস্ব ছবি)

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এই কার্যালয় থেকেই দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের অবৈধ কাজকর্ম পরিচালিত হতো৷ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা মজদুর ইউনিয়নের কার্যালয় থেকেই দীর্ঘদিন ধরে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা চলত। বিভিন্ন কারখানায় অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বহু বেকার যুবক-যুবতীর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হলেও, শেষ পর্যন্ত অনেকেই চাকরি পাননি বলে অভিযোগ। তৃণমূল সরকারের আমলে এই বিষয়ে কেউ প্রতিবাদ করলে বা মুখ খুললে তাঁকে হুমকির মুখে পড়তে হতো।

ফলে গত 4 মে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের ক্ষমতা থেকে সরে যেতেই সেই ক্ষোভের আগুন ক্রমশ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে৷ সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল শুক্রবার৷ স্থানীয়দের এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিলেন বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশ৷ বিজেপির এক স্থানীয় নেত্রী সুমনা ভট্টাচার্য এই বিক্ষোভের সময় মজদুর ইউনিয়নের কার্যালয়ের সামনেই উপস্থিত ছিলেন৷ তিনি বলেন, ‘‘টাকা নিয়ে বহু মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তাঁদের চাকরি দেওয়া হয়নি।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা প্রতারিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। হয় তাঁদের চাকরি দিতে হবে, না হলে তাঁদের টাকা ফেরত দিতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এই কার্যালয় থেকে আর কোনও মানুষ প্রতারিত না হন, সেই কারণেই আমরা এই কার্যালয়ের দখল নিয়েছি।’’

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অনুমোদিত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার স্থায়ী সংগঠন মজদুর ইউনিয়নের নেতা জয়ন্ত রক্ষিত বলেন, ‘‘সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। আমাদের কার্যালয়ে নামে কারও কাছ থেকে কোনোদিন কোনও টাকা নেওয়া হয়নি। মিথ্যা অভিযোগে কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো ও দখল নেওয়াটাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।’’

তবে প্রশ্ন উঠছে, মানুষের মনে তো তৃণমূল জমানা থেকেই ক্ষোভের আগুন ছিল৷ তাহলে রাজ্য়ে রাজনৈতিক পালাবদলের প্রায় দু’মাস পর কেন এই ঘটনা ঘটল? স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে গত বুধবার৷ সেদিন রাজ্য়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ড. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম-মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর এ-জোন ডি-সেক্টর মার্কেট এলাকায় একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়৷ ওই রক্তদান শিবিরের আয়োজক ছিল ডিএসপি মজদুর ইউনিয়ন৷

সেখানে তৃণমূলের নেত্রী দোলা সেনের আগমন নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷ কেন আমন্ত্রণ জানানো হল দোলা সেন-কে, এই নিয়ে এলাকার তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে প্রকাশ্যে বাদানুবাদ হয়৷ স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বুধবারের ঘটনার ফলেই শুক্রবার মজদুর ইউনিয়নের অফিসে ভাঙচুর চলল৷

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TAGGED:

BJP
INTTUC
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা
তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন
TMC TRADE UNION OFFICE VANDALISED

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