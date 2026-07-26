তোলাবাজির অভিযোগে পুরুলিয়ায় গ্রেফতার তৃণমূলের ছাত্র নেতা
রবিবার ধৃত ছাত্র নেতাকে রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ সেই সময় তিনি দাবি করেন, বিনা দোষে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
Published : July 26, 2026 at 12:42 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 12:53 PM IST
পুরুলিয়া, 26 জুলাই: রাজ্যের পালাবদলের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতারি যেন থামছেই না । এবার তোলাবাজির অভিযোগে পুরুলিয়ায় গ্রেফতার হলেন তৃণমূলের ছাত্র নেতা ৷ ধৃতের নাম কিরীটী আচার্য । তিনি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পুরুলিয়া জেলা সভাপতি ছিলেন ।
শনিবার পাড়া থানায় সঞ্জয় বাউড়ি নামে এক ব্যক্তি কিরীটীর বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও ভয় দেখানোর অভিযোগ দায়ের করেন । তার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ ৷ এরপর অভিযুক্ত ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করেন পাড়া থানার আধিকারিকরা ।
পুরুলিয়া জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কিরীটী আচার্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে । রবিবার তাঁকে রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তুলে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে ।"
ইতিপূর্বে পুরুলিয়া জেলায় তোলাবাজি, প্রতারণা, হুমকি, সরকারি তথ্য বিকৃতি করা-সহ বিভিন্ন অভিযোগে একাধিক প্রথম সারির তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । যার মধ্যে রয়েছেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি সাদ্দাম হোসেন আনসারীর মত প্রথম সারির নেতারা ।
তবে, যে হারে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা গ্রেফতার হচ্ছেন, তাতে পুরুলিয়া জেলায় তৃণমূল নেতা কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে । অনেকেই এখন যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক অস্বীকার করছেন, জেলার বেশিরভাগ নেতা এখন নিজেদের গৃহবন্দি করে নিয়েছেন ।
বিজেপির জেলা সভাপতি শঙ্কর মাহাতো বলেন, "আগে জনগণ দাবি করত তৃণমূল নেতারা স্বজনপোষণ ও তোলাবাজির ঘটনায় জড়িত । রাজ্যে পালাবদলের পর তাদের নেতারা যে যেমন কর্ম করেছেন, তেমন ফল ভোগ করছেন ।"
এদিন ধৃত তৃণমূল ছাত্র নেতাকে রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় । তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ । কিরীটীকে রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলার সময় তিনি দাবি করেন, তাঁকে বিনা দোষে গ্রেফতার করা হয়েছে ।