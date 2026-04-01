ভোটার তালিকা বিতর্ক: বিপুল 'ফর্ম 6' জমা পড়ার কথা স্বীকার সিইও'র, তোপ তৃণমূলের

ভোটার তালিকা বিতর্ক: বিপুল 'ফর্ম 6' জমা পড়ার কথা স্বীকার সিইও'র, তোপ তৃণমূলের
তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব নিয়মাবলীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই বিপুল সংখ্যক 'ফর্ম 6' জমা নেওয়ার কাজ করা হয়েছে ।
Published : April 1, 2026 at 1:29 PM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নতুন ভোটারদের নাম তোলা নিয়ে ফের তুঙ্গে উঠল রাজনৈতিক তরজা । অবশেষে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ কুমার আগরওয়াল স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তাঁর দফতরে বিপুল সংখ্যক 'ফর্ম 6' (Form 6) বা নতুন ভোটারের আবেদনপত্র জমা পড়েছে । আর এই স্বীকারোক্তির পরেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়াল তৃণমূল কংগ্রেস ।
রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, প্রথমে গোটা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও, এখন সত্য প্রকাশ্যে এসেছে এবং এই বেআইনি কাজের জন্য সিইও'র জবাবদিহি করা উচিত । তৃণমূল কংগ্রেসের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে এই বিষয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে । শাসকদলের দাবি, প্রথমে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে খবর ছড়ানো হয়েছিল যে, বেআইনিভাবে একসঙ্গে প্রচুর ফর্ম 6 জমা পড়ার যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোদ সিইও মনোজ আগরওয়ালকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, সত্যিই তাঁর দফতরে এই ফর্মগুলি জমা পড়েছে ।
এই ঘটনার পর রাজ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল । রাজ্যের শাসকদলের তরফ থেকে সিইও'র উদ্দেশে সরাসরি একাধিক প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়েছে । তৃণমূলের প্রশ্ন, কার নির্দেশে বা কোন ক্ষমতায় তিনি এই বিপুল সংখ্যক 'ফর্ম 6' গ্রহণ করলেন ? কোন আইনি ধারার ভিত্তিতে এই ভুয়ো এবং একসঙ্গে জমা পড়া (Bulk submission) এত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হল, তা নিয়ে সরব হয়েছে ঘাসফুল শিবির । তাদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব নিয়মাবলীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই এই কাজ করা হয়েছে ।
এই বিতর্কের আইনি দিকটিও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছে তৃণমূল । তাদের দাবি, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, যে সমস্ত ভোটারদের আবেদন বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে, তার শুনানি একমাত্র আপিল ট্রাইব্যুনালেই (Appellate Tribunals) হতে পারে । সেখানে কীভাবে সরাসরি সিইও দফতর এই আবেদনগুলি গ্রহণ করে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাল? পাশাপাশি, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) নিজস্ব নির্দেশিকায় পরিষ্কারভাবে বলা রয়েছে যে, এক দিনে একজন ব্যক্তি সর্বাধিক 50টি 'ফর্ম 6' জমা দিতে পারবেন । এর চেয়ে বেশি ফর্ম কোনওভাবেই একসঙ্গে জমা নেওয়া যায় না । তাহলে সেই নিয়মকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কীভাবে এই বিপুল সংখ্যক আবেদনপত্র গ্রহণ করা হল, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে ।
The bulk submission of Form 6 is not just a violation, it is contempt of the Hon’ble Supreme Court.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 1, 2026
The Supreme Court had given clear directions that voters under adjudication, after their cases are disposed of by judicial officers, can appeal only through properly constituted… pic.twitter.com/RUgqSKVAcv
উল্লেখযোগ্য যে, 'ফর্ম 6' মূলত নতুন ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার জন্য বা ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় । গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি স্বচ্ছ ভোটার তালিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । একসঙ্গে বেনামি বা ভুয়ো ফর্ম জমা পড়ার অভিযোগ উঠলে তা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের পরিপন্থী বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা । তৃণমূলের ইঙ্গিত, ভোটার তালিকায় কারচুপি করার উদ্দেশ্যেই এইভাবে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফর্ম জমা করা হয়েছে এবং তাতে প্রশাসনিক স্তরে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে ।
এখনও পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিস্তারিত পালটা বিবৃতি দেওয়া হয়নি । জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কড়া নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কীভাবে রাজ্য দফতরে এই ঘটনা ঘটল, আগামিদিনে তা নিয়ে শাসকদল বৃহত্তর কোনও আইনি পদক্ষেপ বা সরাসরি নির্বাচন সদনের দ্বারস্থ হয় কি না, সেদিকেই নজর রয়েছে রাজ্যের ওয়াকিবহাল মহলের ।