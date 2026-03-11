ছাব্বিশের আগে মুখপাত্রদের পদ ঢেলে সাজাল তৃণমূল, বিশেষ নজর জেলাস্তরে
রাজ্যস্তরের জন্য 40 জন মুখপাত্র এবং প্রতিটি জেলায় অন্তত দু'জন করে মুখপাত্র নিয়োগ করা হচ্ছে তৃণমূলের তরফে ।
Published : March 11, 2026 at 12:55 PM IST
কলকাতা, 11 মার্চ: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতে আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা । যে কোনও মুহূর্তেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারে । আর এই হাইভোল্টেজ নির্বাচনের আগেই জনসংযোগ ও প্রচারের নয়া রণনীতি সাজিয়ে ফেলল রাজ্যের শাসকদল । দলীয় সূত্রে খবর, সাধারণ মানুষের কাছে দলের সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে এবার নিজেদের মিডিয়া সেলকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাল তৃণমূল কংগ্রেস । রাজ্যস্তরের জন্য 40 জন মুখপাত্রের পাশাপাশি এবার প্রতিটি জেলায় অন্তত দু'জন করে মুখপাত্র নিয়োগ করা হচ্ছে ।
বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল
ভোটমুখী বাংলায় এখন সব রাজনৈতিক দলই দিন গুনছে । কবে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত নির্ঘণ্ট প্রকাশ করবে, কত দফায় রাজ্যে ভোট হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও জল্পনা তুঙ্গে । এর মাঝেই সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টানা পাঁচদিন ধরে ধরনা কর্মসূচি পালন করেছেন ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে । অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে রাজ্য বনাম কেন্দ্রের সংঘাতও এক নতুন মাত্রা পেয়েছে । এই সমস্ত রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং বিরোধীদের আক্রমণের কড়া মোকাবিলা করতে ভোটের আগে নিজেদের রণনীতি ও কৌশল চূড়ান্ত করছে শাসকদল ।
সোশাল মিডিয়ার গুরুত্ব
বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে রাজনীতিতে সোশাল মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । তাই সোশাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিন মাধ্যম-সর্বত্রই বিরোধীদের মোকাবিলা করতে এবং দলের অবস্থান আরও স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে মরিয়া সব রাজনৈতিক দলই । আইটি সেল বা মিডিয়া সেলের গুরুত্ব এখন অপরিসীম । দলের যে কোনও বার্তা বা প্রতিক্রিয়া সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করেন মুখপাত্ররাই । সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই ভোটের আগে মিডিয়া সেলে এই বড়সড় রদবদল করল ঘাসফুল শিবির ।
মুখপাত্রের চূড়ান্ত তালিকা
তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 12 মার্চ থেকেই সম্পূর্ণ নতুন রূপে কাজ শুরু করতে চলেছে শাসকদলের এই মিডিয়া সেল । বিভিন্ন ইস্যুতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য তৃণমূল ভবনে প্রতিদিন দলের মুখপাত্ররা উপস্থিত থাকবেন । এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রুটিনও তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে । রাজ্যস্তরের জন্য সব মিলিয়ে প্রায় 40 জন মুখপাত্রের একটি চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব । যাঁরা ভোটের ময়দানে দলের হয়ে সক্রিয়ভাবে প্রচারের মুখ হবেন ।
জেলাস্তরে বিশেষ নজর
শাসকদলের এই নয়া রণনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল জেলাস্তরে ফোকাস । এর আগে জেলাস্তরে বিক্ষিপ্তভাবে মুখপাত্রের বিষয়টি থাকলেও, রাজ্যের সবকটি জেলায় শাসকদলের নির্দিষ্ট কোনও মুখপাত্র ছিলেন না । এবার সেই ঘাটতি মেটাতেই উদ্যোগী হয়েছে দল । জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এবার দুই থেকে চারজন করে মুখপাত্র নিয়োগ করা হচ্ছে । যাঁরা স্থানীয় স্তরের ইস্যুগুলি নিয়ে সংবাদমাধ্যম এবং সাধারণের কাছে দলের হয়ে মুখ খুলবেন ।
মুখপাত্রদের এই বিশাল তালিকায় দলের অভিজ্ঞ মন্ত্রী এবং সাংসদদের পাশাপাশি জায়গা পেয়েছেন ছাত্র ও যুব সংগঠনের প্রথম সারির নেতারাও । অর্থাৎ, নবীন এবং প্রবীণের মেলবন্ধনে তৈরি হচ্ছে এই নয়া টিম ।