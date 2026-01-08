আইপ্যাকে ইডি হানা: টায়ার জ্বালিয়ে, রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদে তৃণমূল

আইপ্যাকে ইডি হানা: টায়ার জ্বালিয়ে, রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদে তৃণমূল
19 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর বসে পড়েন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা ৷ স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল ৷
Published : January 8, 2026 at 8:03 PM IST
আসানসোল/বর্ধমান, 8 জানুয়ারি: কলকাতায় আইপ্যাক দফতর ও আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি হানার বিরুদ্ধে জেলা জুড়ে প্রতিবাদে নামল তৃণমূল কংগ্রেস । বৃহস্পতিবার কোথাও টায়ার জ্বালিয়ে তো আবার কোথাও জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চলল শাসকদলের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি ৷
এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আসানসোলের মেয়র পারিষদ ইন্দ্রাণী মিশ্রের নেতৃত্বে টায়ার জ্বালিয়ে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয় । কুলটির বামনা মোড়ে জাতীয় সড়কের উপর বসে পড়েন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা । বেশ কিছুক্ষণের এই অবরোধে স্তব্ধ হয়ে পড়ে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক । আটকে পড়ে ভিন রাজ্য থেকে আসা-যাওয়া করা বহু যানবাহন । ঘটনাস্থলে কুলটি থানার পুলিশ আসে । পুলিশ তৃণমূল নেতৃত্বকে অনুরোধ করে অবরোধ হটায় ।
আসানসোলের মেয়র পারিষদ ইন্দ্রাণী মিশ্র বলেন, "ন্যক্কারজনকভাবে ইডি আমাদের দলের পরামর্শদাতা সংস্থার দফতরে থানা দিয়েছে । আমাদের দলের নথিপত্র সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল । এসআইআর করে কোনও লাভ হয়নি । তাই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে বিজেপি এই রাজ্যের দখল নিতে চাইছে । কিন্তু আবারও বলব বিজেপি দিবস স্বপ্ন দেখছে । মানুষ পুরোটাই দেখছে । এভাবে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ রাজ্যের দখল নিতে পারবে না বিজেপি ।"
কুলটি অঞ্চলের তৃণমূল নেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, "ভোটের দামামা বাজতেই বিজেপি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে মাঠে নেমে পড়েছে । আমাদের দলের নথি আইপ্যাকের দফতর থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল । মুখ্যমন্ত্রী নিজে বাধা দিয়েছেন । এই ঘটনায় আরও একবার প্রমাণ হল রাজনৈতিকভাবে না পেরে বিজেপি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে নামিয়ে দিয়েছে ভোটের আগে । তাতে লাভ হবে না । 2026-এ আমরাই আরও বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসব ।"
অন্যদিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে বর্ধমান শহরের কার্জনগেট, বর্ধমান শহর সংলগ্ন 19 নম্বর জাতীয় সড়কের কলকাতামুখী লেন, তেলিপুকুর এলাকা-সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে চলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের বিক্ষোভ । তেলিপুকুর এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেস । জাতীয় সড়কে অবরোধ চলায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় । বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল । কার্জনগেট চত্বরে জিটি অবরোধ করায় জিটি রোডেও যানচলাচল ব্যাহত হয় ।
এদিন বর্ধমান শহরের কার্জনগেট সংলগ্ন জিটি রোড অবরোধে নেতৃত্ব দেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস । তিনি বলেন, "সকাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের অফিসে ইডি অভিযানের নামে দলীয় কাগজপত্র তছরুপ করে । সেখান থেকে ফাইল চুরি করা হয় । নির্বাচন যখন এগিয়ে আসছে তখন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে পেরে না উঠে এইভাবে ফাইল চুরি করে জেতার চেষ্টা করছে । আসলে বিজেপি বুঝতে পেরে গেছে নির্বাচনে তাদের পরাজয় নিশ্চিত । প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস পথে নেমে প্রতিবাদ শুরু করেছে ।"
তৃণমূল যুব নেতা রাসবিহারী হালদার বলেন, "উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সল্টলেকে তৃণমূল কংগ্রেসের আইপ্যাকের অফিসে ইডি অনৈতিকভাবে অভিযান চালায় । এটা বিজেপির চক্রান্ত । বিশেষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের চক্রান্ত বলা চলে । আসলে বিজেপি বুঝতে পেরেছে 2026 সালে ফের তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে । সেই ভয়ে তারা ইডিকে ব্যবহার করে আইপ্যাকের অফিসে অভিযান চালায় । এর প্রতিবাদে আমরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ধিক্কার জানাচ্ছি ।"
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের দফতর ও আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে অভিযান চালান ইডির আধিকারিকেরা । ইডির তল্লাশির মাঝে আইপ্যাক সংস্থার বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেখান থেকে সবুজ ফাইলে করে কিছু নথিপত্র নিয়ে আসেন তিনি ৷
পরে আবার আইপ্যাকের সল্টলেকের দফতরেও যান মুখ্যমন্ত্রী ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে প্রায় ঘণ্টা চারেক কাটিয়ে বেরিয়ে আসেন ৷ এরপর তদন্তকারী সংস্থা ইডিকে একহাত নেন তিনি । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী । এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ভোটের স্ট্র্যাটেজি ছিনতাই করেছে । ওরা সব তথ্য ট্রান্সফার করেছে । আমি মনে করি এটা অপরাধ ।"
এই ঘটনা ঘিরে চরম নাটকীয় পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে রাজ্যে । আইপ্যাকের দফতরে এই ইডি হানা নিয়ে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে তৃণমূল । পালটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এদিনের পদক্ষেপকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি ৷ সরব হয়েছে কংগ্রেসও ৷
