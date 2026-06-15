তৃণমূলে ভাঙন এবার মালদা জেলাতেও, সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা দলীয় সদস্যদের

তৃণমূলে ভাঙন এবার মালদা জেলাতেও, সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা দলীয় সদস্যদের
জেলা পরিষদের দলীয় সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন তৃণমূলের 17 জন সদস্য । ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব তুলে দেন ।
Published : June 15, 2026 at 7:14 PM IST
মালদা, 15 জুন: ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে ভাঙন এবার মালদা জেলাতেও । দলেরই জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্যরা । যদিও বিষয়টিকে দলীয় ভাঙন বলে নয়, সমন্বয়ের অভাব বলে আখ্যা দিতে চেয়েছেন অনাস্থায় অংশ নেওয়া সদস্যরা ৷
মালদা জেলা পরিষদের মোট আসন সংখ্যা 43টি । গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল 34টি আসনে জয়লাভ করে । কংগ্রেসের ঝুলিতে যায় 5টি আসন এবং বিজেপি 4টি আসনে জয়লাভ করে । তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্যের সমর্থনে সভাধিপতি নির্বাচিত হন লিপিকা বর্মন ঘোষ । সহকারী সভাধিপতি হন এটিএম রফিকুল হোসেন । সোমবার জেলা পরিষদের দলীয় সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন তৃণমূলের 17 জন জেলা পরিষদের সদস্য । নিয়ম অনুযায়ী এদিন তাঁরা ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব তুলে দেন ।
22 নম্বর জেলা পরিষদ আসনের সদস্য সামসুল হক বলেন, "আজ আমরা সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছি । অনাস্থা প্রস্তাব আনতে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রয়োজন হয় । আমরা তার তুলনায় একটু বেশি সংখ্যায় রয়েছি । সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমাদের রয়েছে । আমরা সময়ে তার প্রমাণ দেব । তৃণমূলের সদস্যরা মিলে তৃণমূলের সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে এসেছে, এটা ঠিকই । সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি সমস্ত জেলা পরিষদ সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারেননি ।"
তিনি আরও বলেন, "সমস্ত সদস্যের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে জেলা পরিষদ চালানো হচ্ছিল । বিষয়টি নিয়ে আমরা বারবার সভাপধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম । কিন্তু তাতেও ফল না মেলায় আমরা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি । এই অনাস্থা প্রস্তাবের সঙ্গে বিধানসভা ভোটের ফলাফলের কোনও সম্পর্ক নেই । আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই রয়েছি । আমাদের দল থেকেই নতুন সভাধিপতি হবেন ।"
31 নম্বর জেলা পরিষদ আসনের সদস্য প্রতিভা সিংহ বলেন, "কাজ সমবণ্টনের জন্য আমরা সভাধিপতিকে বারবার বলেছিলাম । দু'বছর ধরে আমরা জেলা পরিষদের সদস্য রয়েছি । কিন্তু সভাধিপতি এই সময়ে কোনও মিটিং ডাকেননি । আমাদের রাজনৈতিক দলীয় জেলা সভাপতিকেও বিষয়টি জানানো হয়েছিল । কিন্তু তিনিও কোনও কর্ণপাত করেননি । নির্বাচনের আগেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম । নির্বাচন থাকায় আমরা এই অনাস্থা প্রস্তাব সামনে আনিনি । দল অনুমতি দেওয়ায় এখন আমরা এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি । মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসন এসসি মহিলা সংরক্ষিত । সেই সংরক্ষণ মেনেই আমরা নতুন সভাধিপতি নির্বাচিত করব ।"