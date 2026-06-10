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সরকারি কাজের হিসেব চাই, মাটিগাড়ায় তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের গায়ে ডিম ছুঁড়ে বিক্ষোভ

বিজেপির অভিযোগ, প্রধান ও উপ-প্রধান এলাকায় ব্যাপক দুর্নীতি এবং সরকারি অর্থের অপচয় করেছেন ।

Matigara Panchayat Pradhan
তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে আটকে রেখে বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 10, 2026 at 6:30 PM IST

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মাটিগাড়া, 10 জুন: তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে তাঁর নিজস্ব কার্যালয়ের ভেতরেই দীর্ঘক্ষণ আটকে রেখে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের । আর এই বিক্ষোভরত অবস্থায় প্রধান কৃষ্ণ সরকারকে লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম ছোড়া হল ৷ যার ফলে গোটা অফিস চত্বর এক নোংরা ও বিশৃঙ্খল রূপ ধারণ করে । ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত মাটিগাড়া 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ৷ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, শেষ পর্যন্ত পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং পুলিশি নিরাপত্তাতেই অবরুদ্ধ প্রধানকে উদ্ধার করা হয় ।

জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত হয় সকালে ৷ যখন মাটিগাড়া 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের বাইরে বিজেপি কর্মীরা সংগঠিত হয়ে জড়ো হতে শুরু করেন । বিক্ষোভকারীদের মূল ক্ষোভের কারণ ছিল এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে চলা সরকারি উন্নয়নমূলক কাজের স্বচ্ছতার অভাব । বিশেষ করে, রাজ্য সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প 'আমার পাড়া আমার সমাধান'-এর আওতায় প্রতিটি বুথের জন্য বরাদ্দকৃত 10 লক্ষ টাকার সরকারি অনুদান কীভাবে খরচ করা হয়েছে এবং তার বর্তমান স্থিতি কী, তা নিয়েই তাঁরা প্রধানের কাছ থেকে সরাসরি জবাবদিহি চান ।

মাটিগাড়ায় তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের গায়ে ডিম ছুড়ে বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

বিক্ষোভকারীরা প্রধান কৃষ্ণ সরকারের পাশাপাশি উপ-প্রধান রেখা মল্লিকের বিরুদ্ধেও তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন । তাঁদের সরাসরি অভিযোগ, পঞ্চায়েতের এই দুই শীর্ষ স্থানীয় নেতা এলাকায় ব্যাপক দুর্নীতি ও সরকারি অর্থের অপচয় করেছেন । শুধু তাই নয়, উপ-প্রধান রেখা মল্লিকের বিরুদ্ধে তোলাবাজির মতো গুরুতর অভিযোগও তুলেছেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা । বিক্ষোভকারীদের দাবি, এই বিষয়ে একাধিকবার উপ-প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি অফিসে আসেননি এবং বর্তমানে নিজের মোবাইল ফোনটিও বন্ধ করে রেখেছেন, যা তাঁদের সন্দেহের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ।

Matigara Panchayat Pradhan
গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে চরম বিশৃঙ্খলা (নিজস্ব ছবি)

অফিসের ভেতর অবরুদ্ধ থাকাকালীন প্রধানকে ঘিরে দফায় দফায় 'চোর' স্লোগান দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় । এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে প্রধান কৃষ্ণ সরকার প্রায় অসহায় হয়েই অফিসের ভেতর বসে থাকতে বাধ্য হন । পরবর্তীতে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং প্রধানকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে যায় ।

Matigara Panchayat Pradhan
প্রধান কৃষ্ণ সরকার (নিজস্ব ছবি)

এই পুরো ঘটনা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ সরকার ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ করেন । তিনি দাবি করেন যে, এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আগে কখনই এমন ছিল না । তাঁর কথায়, "কোনও প্রকার লিখিত স্মারকলিপি বা নোটিশ না দিয়েই মৌখিকভাবে হুট করে কাজের খতিয়ান চাওয়া হয়েছে, যা নিয়ম বহির্ভূত । পঞ্চায়েতের নিয়মিত বোর্ড মিটিংয়ে সব কাজের হিসাব সবিস্তারে আলোচনা করা হয় ।" বর্তমানের এই আক্রমণাত্মক পরিস্থিতিকে তিনি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং অনভিপ্রেত বলে মন্তব্য করেছেন ।

অন্যদিকে, মাটিগাড়া 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জয়শ্রী বর্মন এই আন্দোলনের সাফাই গেয়ে বলেছেন, "দুর্নীতির চূড়ান্ত পরিণাম এমনই হয় ।" তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, "জনগণের করা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর প্রধান কিংবা উপ-প্রধানের কাছে নেই । এই দায়বদ্ধতাহীন পরিস্থিতির প্রতিবাদেই আমরা আজ পথে নেমেছি এবং অবিলম্বে প্রধান ও উপপ্রধানের পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছি ।" বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলেও পরিস্থিতি থমথমে । অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ওই পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে পুলিশের কড়া নজরদারি বজায় রাখা হয়েছে ৷

TAGGED:

MATIGARA PANCHAYAT
MATIGARA BJP PROTEST
তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান
মাটিগাড়ায় বিক্ষোভ
TRINAMOOL PANCHAYAT PRADHAN

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