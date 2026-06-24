সই জাল করে জমি হাতিয়েছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান ! বিচারের আশায় প্রশাসনের দ্বারস্থ বৃদ্ধা

সই জাল করে জমি হাতিয়েছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান ! বিচারের আশায় প্রশাসনের দ্বারস্থ বৃদ্ধা
তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভেবিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান । ঘটনায় রাজনৈতিক চক্রান্ত দেখছেন তিনি ৷
Published : June 24, 2026 at 1:16 PM IST
হাসনাবাদ, 24 জুন: অসহায় বৃদ্ধার সই জাল করে জমি হাতিয়ে নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠল তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে । চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদ থানার ভেবিয়া পঞ্চায়েতের সাদিগাছি এলাকায় । নিজের জমি ফেরত পাওয়ার পাশাপাশি অভিযুক্ত তৃণমূল প্রধানের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে পুনরায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই বৃদ্ধা । সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতার দাবি তাঁরা এ ব্যাপারে কিছু জানেন না ৷ তাঁকে ফাঁসাতেই কেউ বা কারা জমি তাঁর স্ত্রীয়ের নামে নথিভুক্ত করিয়ে দিয়েছেন ৷
বৃদ্ধার নাম বন্দনা ভট্টাচার্য । 2019 সালে হাসনাবাদের সাদিগাছি এলাকায় বেশ কিছু জমি কিনেছিলেন । এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর, তিনি হঠাৎই জানতে পারেন তাঁর কেনা জমির একটি বড় অংশ ভেবিয়া পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান ওলিউল মণ্ডলের স্ত্রী তহমিনা পারভিন মণ্ডলের নামে রেকর্ড হয়ে গিয়েছে । এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আকাশ থেকে পড়েন ওই বৃদ্ধা । বন্দনা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিতে শুরু করেন । তাঁর দাবি, সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখে তিনি নিশ্চিত হন, তৃণমূল প্রধান ওলিউল মণ্ডল সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে তাঁর সই জাল করে ওই জমি নিজের স্ত্রীর নামে হস্তান্তর করে নিয়েছেন ।
বন্দনা বলেন, "ভেবিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান ওলিউল মণ্ডল আমার জমি দখল করেছেন। এই ঘটনার পর থেকে আমি সবসময় চরম মানসিক দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি । যে বা যারা বেআইনিভাবে আমার জাল সই করে জমির দলিল তৈরি করেছে, আমি প্রশাসনের কাছে সেই দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই ৷ আমার নিজের জমি ফেরত চাই ।"
বৃদ্ধা আরও জানান, এই জালিয়াতির তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে হাসনাবাদের বিএলআরও (BLRO) অফিসে এবং হাসনাবাদ থানাতেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন । কিন্তু সেই সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও সদর্থক ভূমিকা নেওয়া হয়নি এবং বিষয়টি ধামাচাপাই পড়ে থাকে বলে অভিযোগ । তবে সম্প্রতি রাজ্যে সরকারের পালাবদলের পর নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছেন ওই অসহায় বৃদ্ধা । সঠিক বিচার এবং নিজের জমি ফেরত পাওয়ার আশায় তিনি আবারও হাসনাবাদ থানা এবং হাসনাবাদ বিএলআরও অফিসে নতুন করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ।
অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভেবিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান ওলিউল মণ্ডল। সই জালের কথা এড়িয়ে গিয়ে তিনি সাফাইয়ের সুরে বলেন, "ওই বৃদ্ধার জমির ঠিক পাশেই আমার স্ত্রীর জমি রয়েছে । আমাকে রাজনৈতিক চক্রান্ত করে ফাঁসাতে কেউ বা কারা ওই বৃদ্ধার জমিটি আমার স্ত্রীর নামে রেকর্ড করিয়ে দিয়েছে । এই বিষয়ে আমি বিন্দুমাত্র কিছু জানতাম না । তবে আমি বিষয়টি যখনই জানতে পেরেছি, তখনই বিএলআরও অফিসে লিখিতভাবে জানিয়েছি যাতে ওই জমিটি পুনরায় বৃদ্ধার নামে করে দেওয়া হয়। কিন্তু যে কোনও অজ্ঞাত কারণবশত এখনও সেটা হয়ে ওঠেনি । আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করিনি, আমাকে রাজনৈতিকভাবে অপদস্থ করতেই অন্য কেউ এই কাজ করেছে ।"