স্বচ্ছ ভারতের 9 টোটো উধাও ! গাড়ি-ব্যাটারি বিক্রিতে অভিযুক্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান

পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে ৷ অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান জাহিদুল হক বৈদ্যর এলাকায় কোনও খোঁজ মিলছে না ।

Toto scam
স্বচ্ছ ভারত মিশনের টোটো বিক্রির অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 11:45 AM IST

বাদুড়িয়া, 31 মে: স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের সরকারি টোটো ও ব্যাটারি চুরি করে বিক্রি করে দেওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল ৷ আর এই অভিযোগের তির উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধানের দিকে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায় । অভিযুক্ত প্রধানের নাম জাহিদুল হক বৈদ্য । ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় তিন বছর আগে স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের অধীনে যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতকে 12টি ব্যাটারিচালিত ময়লা ফেলার গাড়ি (টোটো) দেওয়া হয়েছিল । এলাকার মানুষের অভিযোগ, গাড়িগুলি পঞ্চায়েতে না রেখে প্রধান জাহিদুল হক বৈদ্য নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং সংলগ্ন রাজু নামের এক ব্যক্তির আম বাগানে লুকিয়ে রাখেন । সম্প্রতি গ্রামবাসীরা লক্ষ্য করেন, 12টি টোটোর মধ্যে মাত্র তিনটি পড়ে রয়েছে ৷ বাকি 9টি টোটো ও সেগুলির ব্যাটারি প্রধান গোপনে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ ।

স্থানীয় বাসিন্দা মোস্তফা বৈদ্য বলেন, "12টির মধ্যে এখন মাত্র তিনটি টোটো পড়ে রয়েছে, বাকি 9টি টোটো গায়েব । যে তিনটি টোটো উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে দুটির ব্যাটারি আছে এবং একটির ব্যাটারিও চুরি হয়ে গিয়েছে । প্রধানের এই দুর্নীতির খবর পেয়ে আমরা থানায় যোগাযোগ করতেই প্রমাণ লোপাটের জন্য রাজু, লিখন বিশ্বাস, কামরুজ্জামান গাজি, রোহিত বৈদ্যরা রাতের অন্ধকারে টোটোগুলো বাগান থেকে সরিয়ে প্রধানের বাড়িতে লুকিয়ে রাখে ।"

তিনি আরও বলেন, "সরকারি টোটো যদি ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার না করা হতো, তবে তা আম বাগানে এভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকত না । প্রশাসন ও মিডিয়া সক্রিয় হতেই ওরা ভয় পেয়ে গাড়িগুলো সরানোর চেষ্টা করেছে । আমরা চাই এই ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক এবং এর সঙ্গে জড়িত সকলকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক ।"

অন্য এক গ্রামবাসী মহব্বত বৈদ্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরপরই গ্রামে ময়লা ফেলার জন্য 10 থেকে 12টি সরকারি টোটো এসেছিল । এছাড়াও গ্রামের উন্নয়নের জন্য আরও নানা সরঞ্জাম এসেছিল, যার কোনও হদিশ নেই । এই সমস্ত সরকারি সম্পত্তি প্রধানের অত্যন্ত কাছের এক লোকের বাড়ির পেছনে ফেলে রেখে নষ্ট করা হচ্ছিল ।" তিনি আরও যোগ করেন, "বর্তমানে মাত্র তিনটি টোটো পড়ে রয়েছে, যার ব্যাটারি বা চার্জার কিচ্ছু নেই । আমাদের পরিষ্কার ধারণা, বাকি সমস্ত টোটো ও ব্যাটারি গোপনে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে । সরকারি গাড়ি কেন অন্য লোকের বাড়ির পেছনে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকবে? আমরা এর বিচার চাই ।"

সরকারি সম্পত্তি চুরির এই ঘটনা জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ । তাঁরা একজোট হয়ে বাদুড়িয়া থানায় প্রধানের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । পুলিশে অভিযোগ হতেই নড়েচড়ে বসে অভিযুক্ত পক্ষ । শনিবার রাতে আম বাগান থেকে বাকি তিনটি টোটো সরিয়ে প্রধানের বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন তাঁর অনুগামীরা । সেই সময় গ্রামের এক বাসিন্দা টোটো সরাতে বাধা দিলে, প্রধানের দলবল তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং তাঁকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ ।

গুরুতর জখম অবস্থায় ওই গ্রামবাসীকে উদ্ধার করে প্রথমে বাদুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর, আক্রান্ত ব্যক্তি বাদুড়িয়া থানায় মারধর ও হুমকির বিরুদ্ধে আরও একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই তদন্তে নামে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ । পুলিশ বাহিনী গ্রামে পৌঁছে বাগান এবং প্রধানের বাড়িতে তল্লাশি চালায় । তবে বেগতিক বুঝে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান জাহিদুল হক বৈদ্য এলাকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছেন ।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই উদ্ধার হওয়া তিনটি টোটো থানায় নিয়ে যাওয়া হবে । পলাতক প্রধানের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ । সরকারি প্রকল্প নিয়ে এমন নজিরবিহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।

