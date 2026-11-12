রাজারহাটে 9 এমএম পিস্তল-সহ গ্রেফতার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য, পাকড়াও সঙ্গীও

রাজারহাটে 9 এমএম পিস্তল-সহ গ্রেফতার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য, পাকড়াও সঙ্গীও
TMC Leader Arrested with Fire Arms: ধৃতের নাম হাফিজুর রহমান ওরফে লিটন ৷ অভিযোগ, গত শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে কালীঘাটে গোলমালের তিনি উপস্থিত ছিলেন ৷
Published : November 12, 2026 at 10:09 PM IST
রাজারহাট, 12 নভেম্বর: আগ্নেয়াস্ত্র-সহ হাতেনাতে গ্রেফতার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর সঙ্গী । ধৃত পঞ্চায়েত সদস্যের নাম হাফিজুর রহমান ওরফে লিটন । বৃহস্পতিবার বিকেলে ইকো পার্ক থানা সংলগ্ন একটি অফিসে গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ । ঘটনাস্থল থেকে একটি নাইন এমএম পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজারহাট-নিউটাউন চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত হাফিজুর রহমান রাজারহাটের বিষ্ণুপুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য । তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপের পুরনো অভিযোগ ছিল । সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে কলকাতার কালীঘাটে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ সেই সময় সেখানে হাফিজুর উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ । এর পর থেকেই তাঁর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছিল পুলিশ ।
বৃহস্পতিবার বিকেল 4টে নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও ইকো পার্ক থানার পুলিশ বাহিনী ইকো পার্ক সংলগ্ন একটি অফিসে আচমকা হানা দেয় । সেই সময় হাফিজুর তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীকে নিয়ে সেখানে বসেছিলেন । পুলিশের তল্লাশি চলাকালীন কার্যালয় থেকে একটি নাইন এমএম অত্যাধুনিক পিস্তল উদ্ধার হয় ৷
এরপরই হাফিজুর ও তাঁর এক সঙ্গীকে গ্রেফতার করা হয় । পরবর্তীতে অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে রাজারহাটের নবাবপুরে তাঁর বাড়িতেও দীর্ঘ তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ । বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, তল্লাশি অভিযানে একটি নাইন এমএম পিস্তল উদ্ধার হয়েছে । ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুর 2 পঞ্চায়েত এলাকার প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত লিটন তৃণমূলের বিভিন্ন শীর্ষ নেতার ঘনিষ্ঠ । বিশেষ করে রাজারহাট এলাকার এক প্রাক্তন বিধায়কের ঘনিষ্ঠ ছিল বলে এলাকায় পরিচিতি রয়েছে । কোটি টাকা খরচ করে একাধিকবার বিশাল আকারে ফুটবল প্রতিযোগিতা অর্থাৎ এমএলএ কাপ-এর আয়োজন করে এলাকায় নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি ।
কী উদ্দেশ্যে এবং কোথা থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করা হয়েছিল, তার উৎস খুঁজতে ধৃতদের জেরা করছে পুলিশ । এই চক্রে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ধৃত দু'জনকেই আগামিকাল শুক্রবার বারাসত আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
আরও পড়ুন -