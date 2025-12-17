ETV Bharat / state

জল জীবন মিশন: বকেয়া 2,525 কোটির দাবিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দ্বারে তৃণমূলের 10 সাংসদ

কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বকেয়া 2,525 কোটি মেটানোর জন্য দরবার করল তৃণমূলের সংসদীয় প্রতিনিধি দল ৷ সেই দলে ছিলেন উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলের সাংসদরাও৷

Jal Jeevan Mission
কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূল সাংসদরা (নিজস্ব ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

December 17, 2025

কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: 100 দিনের কাজ ও আবাস যোজনার পর এবার গ্রামীণ মানুষের পানীয় জল প্রকল্প নিয়েও কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে জড়াল রাজ্য । 'জল জীবন মিশন' (Jal Jeevan Mission) প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়া টাকার দাবিতে বুধবার দুপুরে সরাসরি কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করল তৃণমূল কংগ্রেসের এক উচ্চপর্যায়ের সংসদীয় প্রতিনিধি দল । মন্ত্রী সিআর পাতিলের কাছে অবিলম্বে রাজ্যের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সাংসদরা ।

দিল্লির দরবারে তৃণমূল সাংসদরা

নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার মতো জনমুখী প্রকল্পে রাজনীতির রং লাগিয়ে টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তুলেছে জোড়াফুল শিবির । সেই অভিযোগ নিয়েই এদিন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সিআর পাতিলের সঙ্গে বৈঠকে তৃণমূল সাংসদরা রাজ্যের বঞ্চনার খতিয়ান তুলে ধরেন এবং একটি স্মারকলিপিও জমা দেন । বুধবার দিল্লির এই হাই-প্রোফাইল প্রতিনিধি দলে তৃণমূলের লোকসভা ও রাজ্যসভার মোট 10 জন সাংসদ উপস্থিত ছিলেন । প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় এবং কাকলি ঘোষ দস্তিদার । এছাড়াও ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হক ও সাগরিকা ঘোষ ।

ছিলেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়, জয়নগরের প্রতিমা মণ্ডল এবং মুর্শিদাবাদের আবু তাহের খান । উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহল থেকেও সাংসদদের এই দলে রাখা হয়েছিল । কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বাসুনিয়া, বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী এবং আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে নিজেদের এলাকার সমস্যার কথাও তুলে ধরেন ।

তৃণমূলের অভিযোগ

বৈঠকে তৃণমূল সাংসদরা অভিযোগ করেন, 2024 সালের অগস্ট মাস থেকে জল জীবন মিশন প্রকল্পে কেন্দ্র একটি পয়সাও বরাদ্দ করেনি । সাংসদদের পেশ করা তথ্য ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কেন্দ্রের কাছে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া অর্থের পরিমাণ প্রায় 2,525 কোটি টাকা । টানা 4-5 মাস ধরে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আটকে থাকায় গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা ।

মন্ত্রীর কাছে সাংসদদের প্রশ্ন, পানীয় জলের মতো মৌলিক অধিকারে কেন বঞ্চনার শিকার হবে বাংলা ? তাঁদের মতে, দিনের পর দিন প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা সরাসরি জনস্বাস্থ্যের ওপর আঘাত । কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানানো হয়েছে, কেন্দ্র হাত গুটিয়ে নিলেও রাজ্য সরকার প্রকল্পের কাজ বন্ধ হতে দেয়নি ।

বকেয়া টাকা দেওয়ার দাবি

প্রতিনিধি দলের দাবি, 2025-26 অর্থবর্ষে কেন্দ্র এই খাতে কোনও বরাদ্দই রাখেনি । এই পরিস্থিতিতে প্রকল্পের কাজ যাতে থমকে না যায়, তা নিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেদের তহবিল থেকেই বাড়তি উদ্যোগ নিয়েছে । নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের যে পরিমাণ অর্থ বা 'স্টেট শেয়ার' দেওয়ার কথা, তার বাইরে গিয়েও রাজ্য সরকার অতিরিক্ত 2,401 কোটি টাকা খরচ করেছে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে সুরাহা দিতে । কিন্তু রাজ্যের একার পক্ষে অনির্দিষ্টকাল এই বিপুল আর্থিক ভার বহন করা যে সম্ভব নয়, সেটাও এদিন স্পষ্ট করে জানিয়েছেন সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদাররা ।

তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই এই অর্থ আটকে রেখেছে । প্রতিনিধি দলের সদস্যদের কথায়, পানীয় জলের তহবিল আটকে রাখাটা কেবল প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা নয়, এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর সরাসরি আঘাত এবং সংবিধান বিরোধী ।

বৈঠক শেষে বেরিয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানান, মন্ত্রী তাঁদের কথা শুনেছেন । তবে কবে নাগাদ এই জট কাটবে বা আদৌ বকেয়া টাকা মিলবে কি না, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও আশ্বাস মেলেনি । তবে প্রাপ্য আদায় না হওয়া পর্যন্ত দিল্লিতে এবং রাজ্যে সমান্তরালভাবে আন্দোলন জারি রাখার বার্তা দিয়েছে তৃণমূল । 100 দিনের কাজের বকেয়া আদায়ে যেমন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে বড় আন্দোলন হয়েছিল, জল জীবন মিশনের ক্ষেত্রেও দল যে আপসের পথে হাঁটবে না, তা এদিনের বৈঠকে তেমনটাই আভাস দেওয়া হয়েছে রাজ্যের শাসকদলের তরফে ।

