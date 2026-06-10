টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার প্রাক্তন কারামন্ত্রী, বিজেপির চক্রান্ত বলছেন মহুয়া
কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের প্রশ্ন, উজ্জ্বল বিশ্বাস তো আর সরকারি ত্রাণ নিয়ে কালোবাজারি করছিল না । তাহলে কেন তাঁকে গ্রেফতার করা হল ?
Published : June 10, 2026 at 2:46 PM IST
কৃষ্ণনগর, 10 জুন: টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে ত্রাণ সামগ্রী-কাণ্ডে গ্রেফতার করা হল রাজ্যের প্রাক্তন কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসকে ৷ মঙ্গলবার ত্রাণ-কারচুপির অভিযোগে তাঁকে ঘিরে জনরোষ ফেটে পড়ে ৷ তাঁকে ডিম ছুঁড়ে মারে ক্ষুব্ধ জনতা । এরপর তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে আটক করে পুলিশ ৷ প্রাক্তন মন্ত্রীকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ বুধবার তাঁকে তোলা হবে কৃষ্ণনগর দায়রা আদালতে । উজ্জ্বল বিশ্বাসের গ্রেফতারি নিয়ে সরব হয়েছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ তাঁর দাবি, এটা সম্পূর্ণ বিজেপির চক্রান্ত ।
মহুয়া মৈত্র বলেন, "আমি নিজেও একসময় বিধায়ক ছিলাম । রাজ্যের প্রতিটি বিধায়ক ঈদ কিংবা বড় উৎসবের সময় কিছু জামা কাপড় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কিছু ত্রিপল পেয়ে থাকেন । সেই জিনিসগুলো কেউ বাড়িতে রাখেন, কোনও বিধায়ক তাঁদের গোডাউন থাকলে সেখানে রাখেন । ঠিক সেইরকমই উজ্জ্বল বিশ্বাস তাঁর বাড়িতে জিনিসগুলো রেখেছিলেন । যেহেতু ঈদের সময় নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল, তাই সেগুলো আর বিলি করতে পারেননি তিনি ৷ সেই কারণেই বাড়িতে ছিল সরকারি ওই জিনিসপত্র ।"
তিনি আরও বলেন, "রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর গত 4 তারিখে একটি নির্দেশিকা বের হয় ৷ সেখানে বলা হয়, সমস্ত প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি থেকে সরকারি ত্রাণ সামগ্রীগুলো এসডিও কিংবা বিডিও গিয়ে যেন নিয়ে আসেন ৷ অর্থাৎ প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয় ওগুলো । সেই মতো উজ্জ্বল বিশ্বাস নিজেও এসডিও এবং বিডিওকে চিঠি লিখেছিলেন ৷ তাতে তিনি জানান, তার বাড়ি থেকে সরকারি জিনিসগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য । সেই মতো জিনিসগুলো নিয়ে আসার জন্য 9 তারিখ বিডিওর তরফ থেকে একটি গাড়ি পাঠানো হয় তাঁর বাড়িতে । আর তখনই দেখা যায়, বিজেপির কয়েকজন উৎশৃঙ্খল কর্মী সমর্থক এসে উজ্জ্বলদার বাড়ি ভাঙচুর করছে ৷ উজ্জ্বলদা একজন সিনিয়র লিডার ৷ তাঁকে মারধর করা হয় এবং তাঁর গায়ে ডিম ছোড়া হয় ।"
বিজেপিকে একহাত নিয়ে কৃষ্ণনগর তৃণমূল সাংসদ বলেন, "এটা কোনও সাধারণ মানুষ করেনি ৷ এটা বিজেপির লোক করেছে ৷ তাদের সাজানো ঘটনা । এরপর পুলিশ সেখান থেকে উজ্জ্বলদাকে থানায় নিয়ে যায় ৷ আর আমি যখন এ বিষয়ে পুলিশকে ফোন করি, তখন পুলিশ বলে, উজ্জ্বলবাবুকে বাঁচানোর জন্য নিয়ে আসা হয়েছে । পরবর্তীকালে তাঁকেই গ্রেফতার করা হল । কিন্তু কী কারণে গ্রেফতার করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । উজ্জ্বলদা তো আর সরকারি ত্রাণ নিয়ে কালোবাজারি করছিল না । তাহলে কেন তাঁকে গ্রেফতার করা হল, এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেনি পুলিশ । আমি নদিয়ার জেলাশাসককেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোনও এফআইআর হয়েছে কি না ৷ কিন্তু জেলাশাসক কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি ।"
কৃষ্ণনগরের নাগরিকদের উদ্দেশে মহুয়া প্রশ্ন করেন, "বিজেপি সরকারের আসার পর সম্পূর্ণ অরাজকতা চলছে রাজ্যে । এটা নতুন সরকার ? কৃষ্ণনগরের মানুষ এই সরকারকে ভোট দিয়েছেন ? এটা চেয়েছেন আপনারা ? এটা জনরোষ নয়, বিজেপির বাদরামো ৷ আর পুলিশ ঘটনাটি দেখল ৷"
প্রসঙ্গত, বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী কারচুপির অভিযোগ সামনে আসে । তার ভিত্তিতে মঙ্গলবার দুপুরে কৃষ্ণনগর দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের ষষ্ঠীতলার বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ ৷ এরপর উজ্জ্বল বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ সেই জিজ্ঞাসাবাদে অসংগতি মেলায় তাঁর বাড়িতে পুলিশের তরফে তল্লাশি চালানো শুরু হয় ৷ এরপর বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় পুলিশের । বাজেয়াপ্ত করা হয় ওইসব ত্রাণ সামগ্রী ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ভিড় জমান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ৷ ত্রাণ সামগ্রী-কাণ্ডের ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা । দিতে থাকে 'চোর চোর' স্লোগান ৷ এছাড়াও উজ্জ্বল বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ে ক্ষুব্ধ জনতা । পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয় পুলিশকে ৷ পরবর্তীতে মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস-সহ তাঁর এক ঘনিষ্ঠ মহিলা সুচরিতা ঘোষকে আটক করে পুলিশ । তারপর মঙ্গলবার রাতে উজ্জ্বল বিশ্বাসকে গ্রেফতার করা হয় । বুধবার তোলা হবে আদালতে ।