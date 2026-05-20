লোকসভার মুখ্য সচেতক পদ খোয়ানোর পরই তৃণমূল সাংসদকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা !

কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে ঘিরে জল্পনা রাজ্য রাজনীতিতে ৷ চিফ হুইপের পদ যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাওয়ার বিষয়ে কী বলছেন তৃণমূল সাংসদ ?

তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 20, 2026 at 8:18 AM IST

কলকাতা, 20 মে: লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতকের পদ হারানোর পর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল । এবার সেই জল্পনার আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল ।

জানা গিয়েছে, বারাসতের তৃণমূল সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষদস্তিদারকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে । সূত্রের খবর, গত 18 মে থেকেই কেন্দ্রীয় সিআইএসএফ (CISF) জওয়ানরা তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন । দীর্ঘ চার দশকের রাজনৈতিক আনুগত্য নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় তাঁর বিস্ফোরক পোস্ট এবং সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাওয়ার বিষয়টি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ।

18 মে সোমবার থেকে তার বাড়ির সামনে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেখা গিয়েছে । এমনকি গতকাল মঙ্গলবার তিনি যখন জেলা পার্টি অফিসে দলীয় বৈঠকে যোগ দিয়েছেন তখনও তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দেখা গিয়েছে ।

সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে লোকসভার পদাধিকারীদের নিয়ে একাধিক রদবদল হয়েছে । গত 15 মে কালীঘাটে দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে তৃণমূল সাংসদদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে সরিয়ে দেওয়া হবে । তাঁর পরিবর্তে ওই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় শ্রীরামপুরের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ।

এই সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসার মাত্র 24 ঘণ্টার মধ্যেই বারাসতের সাংসদের একটি ফেসবুক পোস্ট ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায় । নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে অত্যন্ত অভিমানী সুরে সাংসদ লেখেন, "76 থেকে পরিচয়, 84 থেকে পথ চলা শুরু । চার দশকের আনুগত্যের জন্য আজ পুরস্কৃত হলাম ।"

এই পোস্টে তিনি সরাসরি দল বা শীর্ষ নেতৃত্বের কারও নাম উল্লেখ না করলেও, তাঁর নিশানায় কারা ছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের । রাজনৈতিক মহলের একাংশ ওই পোস্টকে দলের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ এবং হতাশার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই দেখছেন ।

2009 সাল থেকে টানা বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসছেন ডা. কাকলি ঘোষদস্তিদার । দীর্ঘ সময় ধরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যন্ত পরিচিত এবং প্রথম সারির মুখ । ছাত্র রাজনীতির সময় থেকেই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বৃত্তের নেত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন ।

দিল্লির রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলেও তাঁর যথেষ্ট যাতায়াত এবং পুরনো যোগাযোগ রয়েছে বলে জানা যায় । দলের দুঃসময়ে পাশে থাকার সেই পুরনো সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়েই তিনি সোশাল মিডিয়ায় ওই বার্তা দিয়েছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে ।

তবে সাংসদ নিজে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করার পাশাপাশি, তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের ভূমিকাও জল্পনা বাড়িয়েছে । কয়েকদিন আগেই সোশাল মিডিয়ায় দলের একাংশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে সরব হয়েছিলেন কাকলির ছেলে । ফলে সাংসদের পাশাপাশি তাঁর ছেলের এই মন্তব্য শাসকদলের অন্দরের অস্বস্তি আরও বাড়িয়েছে ।

সাধারণত, রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাওয়ার বিষয়টি নানা রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দেয় । তবে এই বিষয়ে বিতর্ক বাড়াতে নারাজ খোদ সাংসদ । কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাওয়ার বিষয়ে ডা. কাকলি ঘোষদস্তিদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যান । সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি শুধু বলেন, "জানা নেই, বলতে পারব না ।"

অন্যদিকে, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব বা মুখপাত্রদের তরফেও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি । আগামী দিনে বারাসতের সাংসদের রাজনৈতিক গতিবিধি কোন দিকে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর রাখছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল । তিনি এই নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেন কিনা সেটাই এখন দেখার ।

এরই মধ্যে হঠাৎ করে বিরোধী শিবিরের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা বা সিআইএসএফ কভার পাওয়ার ঘটনাটি পরিস্থিতিকে এক নতুন মোড়ে দাঁড় করিয়েছে । এই অবস্থায় যদিও জেলা বিজেপি নেতৃত্ব বলছে হয়তো ওনার বিরুদ্ধে থ্রেট রয়েছে সেই কারণে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে । একই সঙ্গে তাদের কটাক্ষ, তবে এই থ্রেট তৃণমূল থেকেই কি না; তা জানা নেই ।

