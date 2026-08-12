জমি-দুর্নীতি মামলায় থানায় হাজিরা তৃণমূল বিধায়কের, উঠল 'চোর' স্লোগান

জমি-দুর্নীতি মামলায় থানায় হাজিরা তৃণমূল বিধায়কের, উঠল 'চোর' স্লোগান
মালদার চাঁচলের ঘটনা ৷ বিজেপি নেতার সঙ্গে বচসায় জড়ান রতুয়ার বিধায়ক ৷
Published : August 12, 2026 at 6:40 PM IST
মালদা, 12 অগস্ট: দুর্নীতির মামলায় পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন মালদার রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ৷ ঋতব্রত-পন্থী তৃণমূলের এই বিধায়ক বুধবার সকালে চাঁচল থানায় গিয়ে হাজিরা দেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন ৷
তাঁর থানায় আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাইরে বিজেপি কর্মীরা হাজির হন ৷ সমর মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে ‘চোর চোর’ স্লোগানও দেওয়া হয় ৷ এই নিয়ে স্থানীয় এক বিজেপি নেতার সঙ্গে বচসাতেও জড়িয়ে পড়েন তিনি ৷ ইটিভি ভারত-এর বুম সরিয়েও দেন রতুয়ার বিধায়ক ৷
ক্ষমতার অপব্যবহারে জমি বিক্রির অভিযোগ
সামসি সমবায় সমিতিতে একটি বিশেষ দায়িত্বে একসময় ছিলেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ৷ ওই সমবায় সমিতির চাঁচলে কিছু জমি রয়েছে ৷ সেই জমির মধ্যে 13 শতক জমি সমর মুখোপাধ্যায় বিক্রি করে দেন বলে অভিযোগ ৷ সমবায় সমিতির সদস্য তথা অভিযোগকারী সাধন চক্রবর্তীর দাবি, দায়িত্বে থাকাকালীন সমর মুখোপাধ্যায় সমিতির জমি বিক্রি করেছেন । প্রায় 13 শতক জমি বিক্রি করা হয়েছে । এই নিয়ে থানায় অভিযোগের পাশাপাশি আদালতেও মামলা চলছে । প্রশাসনের কাছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি ।
চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য প্রসেনজিৎ শর্মার অভিযোগ, সদস্যদের না জানিয়েই জমি বিক্রি করা হয়েছে । তাঁর দাবি, রেজিস্ট্রির নথিতে বিধায়কের ছবি ও স্বাক্ষর রয়েছে । তাই তাঁরা বিধায়ককে ‘চোর চোর’ স্লোগান দিয়েছেন এবং অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন ।
ঋতব্রতপন্থী বিধায়ককে থানায় তলব
ওই জমি বিক্রির মামলাতেই সমর মুখোপাধ্যায়কে চাঁচল থানায় তলব করে পুলিশ ৷ সেই মতো বুধবার সকাল 10টায় তিনি হাজির হন চাঁচল থানায় ৷ শুরুতেই তিনি মুখ খুলতে রাজি হননি৷ এমনকী, ইটিভি ভারত-এর বুম দেখে তা তিনি হাত দিয়ে সরিয়ে দেন ৷ থানায় প্রবেশের সময় শুধু বলেন, ‘‘আমাকে ফোন করে আসতে বলল ৷ জানি না কী ব্যাপার ৷’’
এরপর তদন্তকারী আধিকারিকরা তাঁকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন । সমবায় সমিতির জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হয়েছিল, কার অনুমতিতে জমি বিক্রি করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র নিয়েও তাঁকে প্রশ্ন করা হয় বলে জানা গিয়েছে । চাঁচল মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে চাঁচল থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল । জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে । বাকিটা তদন্ত সাপেক্ষ ৷
বিজেপি নেতার সঙ্গে বচসা বিধায়কের
এদিকে তিনি থানায় এসেছেন, এই খবর পেয়ে সেখানে হাজির হন বিজেপি কর্মীরা ৷ থানা থেকে বেরোতেই তাঁকে ঘিরে ‘চোর চোর’ স্লোগান দেন বিজেপি কর্মীরা । ঘটনায় চাঁচল থানার সামনে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য প্রসেনজিৎ শর্মা সরাসরি জমি দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ করেন সমর মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৷
এই নিয়ে দু’জনের মধ্যে বচসা বেঁধে যায় ৷ থানার মধ্যেই একবার দু’জনের বচসা হয় ৷ তখন পুলিশ প্রসেনজিৎ শর্মাকে সরিয়ে দেয় ৷ তার পর আবার থানার বাইরে ওই নেতার দিকে এগিয়ে যান সমর মুখোপাধ্যায় ৷ সেখানেও দু’জনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ বচসা হয় ৷ শেষপর্যন্ত পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷
কী বলছেন সমর মুখোপাধ্যায় ?
যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় । থানার বাইরে বেরিয়ে তিনি জানান, পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ডেকেছিল এবং তিনি তদন্তে সহযোগিতা করেছেন । সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন । তাঁর দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাঁকে বদনাম করার জন্যই কয়েকজন ‘চোর চোর’ স্লোগান দিয়েছে । যে জমির দাগ নম্বরের কথা বলা হচ্ছে, সেটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন বিধায়ক ।