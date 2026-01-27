মেখলিগঞ্জ ধর্ষণকাণ্ড: নির্যাতিতা নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে তৃণমূল বিধায়ক

মেখলিগঞ্জ ধর্ষণকাণ্ড: নির্যাতিতা নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে তৃণমূল বিধায়ক
অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার নদীর ধারে কাঠ আনতে গিয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় 11 বছরের বালিকা ৷ কিন্তু এখনও গ্রেফতার করা হয়নি অভিযুক্ত বৃদ্ধকে ৷
Published : January 27, 2026 at 4:47 PM IST
কোচবিহার, 27 জানুয়ারি: জামালদহ ধর্ষণকাণ্ডে নাবালিকার বাড়িতে গেলেন মেখলিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ অধিকারী ৷ সেখানে তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখালেন ছাত্রী ও মহিলারা । মঙ্গলবার সকালে বিধায়ককে ঘিরে এই বিক্ষোভ দেখানো হয় । বিধায়কের কাছে অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি জানান এলাকাবাসীরা ৷ আন্দোলকারীদের অভিযোগ, নাবালিকাকে নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তের শাস্তির বদলে তাকে বাঁচাতে চাইছে পুলিশ প্রশাসন । আর যাঁরা আন্দোলন করলেন তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে ।
এই ঘটনাকে ঘিরে মেখলিগঞ্জে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । যদিও বিক্ষোভ নিয়ে কিছু বলতে চাননি বিধায়ক পরেশ অধিকারী । তবে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায় বলেন, "অভিযুক্ত যেখানে নিজে সাংবাদিকদের সামনে ধর্ষণের কথা স্বীকার করে নিয়েছে, সেখানে তার শাস্তির বদলে তাকে বাঁচাতে বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার করেছে । একজন শিক্ষককে থানায় এনে নির্যাতন করা হচ্ছে ।" কোচবিহার জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, "ওটা বিক্ষোভ নয় । অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবির কথা তারা বলতে এসেছিল বিধায়ককে ।"
প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 22 জানুয়ারি কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের জামালদহে ঘটনাটি ঘটে ৷ নদীর ধারে কাঠ আনতে গিয়েছিল 11 বছরের বালিকা ৷ অভিযোগ, সে সময় প্রতিবেশী ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ যৌন নির্যাতন করে ওই নাবালিকাকে । এমনকি ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে হাত-মুখ চিপে ধরে তাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ । পাশের এক গৃহবধূর নজরে আসতে নাবালিকার উদ্ধার করে বাড়িতে দিয়ে আসেন তিনি ।
বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনা বাড়ির লোক জানতে পারে ৷ তবে তাঁদের দাবি, অভিযুক্তের হুমকিতে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাতে পারেননি নির্যাতিতার বাবা । পরবর্তীতে শনিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় । এরপরই অভিযুক্ত বৃদ্ধকে গ্রেফতার ও তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জামালদহে পথ অবরোধ করেন এলাকাবাসীরা ।
অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেঁধে যায় আন্দোলনকারীদের । অভিযোগ, পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়া হয় । ঢিলের আঘাতে জখম হন মেখলিগঞ্জের ওসি শাহবাজ খান । সেই ঘটনায় এক শিক্ষক-সহ ন'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । ওই শিক্ষক আবার বিএলও । তিনি এসআইআর-এর কাজের মধ্যে যুক্ত রয়েছেন । তাঁকে গ্রেফতারের ফলে বিএলও-এর কাজ ব্যহত হচ্ছে । তাই এলাকাবাসীরা এদিন বিধায়কের কাছে অভিযুক্তের গ্রেফতারি ও শিক্ষক-সহ বাকি আন্দোলনকারীদের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন ৷