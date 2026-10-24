গঙ্গাসাগরে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে তৃণমূল বিধায়ক, দলবদলের জল্পনা !

গঙ্গাসাগরে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে তৃণমূল বিধায়ক, দলবদলের জল্পনা !
Gangasagar Mela meeting: গঙ্গাসাগর মেলা দক্ষিণ 24 পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান । প্রতি বছর দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয় সাগরদ্বীপে ।
Published : October 24, 2026 at 1:09 PM IST
কাকদ্বীপ, 24 অক্টোবর: গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক । আর সেই বৈঠকে পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়ক সমীর জানার উপস্থিতিকে ঘিরেই শুরু রাজনৈতিক জল্পনা । তবে কি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন তিনি ? শনিবার কাকদ্বীপের রবীন্দ্রভবনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠক ঘিরে এমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে । যদিও দলবদলের জল্পনায় আপাতত জল ঢেলেছেন সমীর নিজেই । তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "এখনও বিজেপিতে যাচ্ছি না । তৃণমূলেই রয়েছি ।"
বিধায়কের দাবি, গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকটি প্রশাসনিক । তাই সেখানে তাঁর উপস্থিতির সঙ্গে দলবদলের কোনও সম্পর্ক নেই । বরং নিজের বিধানসভা এলাকার উন্নয়ন, নদীবাঁধের সমস্যা এবং সাধারণ মানুষের নানা দাবি প্রশাসনের সামনে তুলে ধরতেই তিনি বৈঠকে যোগ দিয়েছেন ।
গঙ্গাসাগর মেলা দক্ষিণ 24 পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান । প্রতি বছর দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয় সাগরদ্বীপে । তাঁদের যাতায়াত, নিরাপত্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিবহণ এবং পরিকাঠামো নিয়ে মেলার আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে প্রশাসন । সেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই কাকদ্বীপের রবীন্দ্রভবনে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রশাসনিক বৈঠক ।
কিন্তু মেলার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই রাজনৈতিক মহলের নজর কাড়ে পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানার উপস্থিতি । বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় তৃণমূল বিধায়কের উপস্থিতি ঘিরে দলবদলের সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা শুরু হয় । যদিও সেই জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে সমীরের বক্তব্য, এলাকার মানুষের সমস্যা তুলে ধরার জন্যই তিনি বৈঠকে এসেছেন । এর পিছনে অন্য কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ নেই ।
নদীবাঁধ, ভাঙন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি
সুন্দরবন এলাকার মানুষের কাছে নদীভাঙন ও নদীবাঁধের দুর্বলতা দীর্ঘদিনের সমস্যা । প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে বহু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকে । পাথরপ্রতিমা বিধানসভা এলাকাতেও নদীবাঁধের সুরক্ষা ও সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।
সমীর জানার বক্তব্য, প্রশাসনিক বৈঠকে এলাকার নদীবাঁধের সমস্যা-সহ একাধিক বিষয় তুলে ধরতে চান তিনি । পাশাপাশি পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিও জানাতে চান । তাঁর কাছে আপাতত এলাকার উন্নয়নই অগ্রাধিকার । সেই কারণেই প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বিধায়ক ।
দলবদলের জল্পনায় আপাতত ইতি ?
রাজনৈতিক মহলে অবশ্য সমীর জানার উপস্থিতি নিয়ে কৌতূহল থেকেই যাচ্ছে । প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে যে দলবদলের জল্পনা তৈরি হয়েছে, তা আপাতত নস্যাৎ করেছেন তিনি । বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে নিজের তৃণমূল পরিচয়েই থাকার কথা জানিয়েছেন পাথরপ্রতিমার বিধায়ক ।
তবে তাঁর বক্তব্যের পরেও রাজনৈতিক মহলের আলোচনা পুরোপুরি থামবে কি না, তা সময়ই বলবে । আপাতত গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির পাশাপাশি নজর থাকবে পাথরপ্রতিমার উন্নয়ন নিয়ে বিধায়কের তোলা দাবিগুলির উপর এবং সেগুলি নিয়ে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, তার দিকে ।