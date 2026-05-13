বিজেপি করার 'অপরাধে' তৃণমূলের হামলা হাড়োয়ায় ! গুরুতর জখম 3

বিজেপি করার 'অপরাধে' তৃণমূলের হামলা হাড়োয়ায় ! গুরুতর জখম 3
আহত তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । বাকি দু'জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ।
Published : May 13, 2026 at 2:00 PM IST
হাড়োয়া, 13 মে: বিজেপি করার 'অপরাধে' একটি পরিবারকে বেধড়ক মারধর ও এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজির অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । এই ঘটনায় ওই পরিবারের পাঁচজন আহত হয়েছেন । তাঁদের মধ্যে তিনজনের জখম গুরুতর ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত খাশবালান্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের দিহিগাছি গ্রামের 227 নম্বর বুথ এলাকায় ৷ ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ।
অভিযোগ, কোনও প্ররোচনা ছাড়াই স্থানীয় তৃণমূল নেতা মনো মুণ্ডা একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতীকে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় চড়াও হয় । আচমকা এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করতে একের পর এক হাতবোমা ফাটানো শুরু করে তারা । এই পরিস্থিতির প্রতিবাদ করতে গেলে দুষ্কৃতীরা স্থানীয় বিজেপি কর্মী 45 বছর বয়সি নিত্যানন্দ পারুই ও তাঁর পরিবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । লাঠি, রড ও বাঁশ দিয়ে তাঁদের নির্মমভাবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ।
এই হামলায় নিত্যানন্দ নিজে ছাড়াও নমিতা পারুই এবং পরিতোষ সরদার নামে আরও দুই বিজেপি কর্মী গুরুতরভাবে আহত হন । আক্রান্তদের আর্তনাদে স্থানীয় গ্রামবাসী ও অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় । রক্তাক্ত অবস্থায় পরিবারের পাঁচজনকেই উদ্ধার করে দ্রুত হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । চিকিৎসকদের মতে, আহত তিনজনের শরীরে গভীর ক্ষত রয়েছে এবং তাঁদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । বাকি দু'জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় । আহত বিজেপি কর্মীরা জানিয়েছেন, সুস্থ হয়েই তাঁরা হাড়োয়া থানায় গিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানাবেন ।
বিজেপির বুথ সভাপতি সোমনাথ পারুই বলেন, "মঙ্গলবার সন্ধেবেলা কিছু তৃণমূল দুষ্কৃতী বোমাবাজি করছিল ৷ প্রতিবাদ করায় আমার পরিবারের উপর লাঠি, রড দিয়ে আক্রমণ করা হয় ৷ তাতে আমার পরিবারের পাঁচজন সদস্য আহত হয়েছে ৷ তিনজনের অবস্থা গুরুতর ৷ আমার কাকার মাথা ফেটে গেছে ৷ আমরা বিজেপি করি এটাই আমাদের অপরাধ ৷ তাই তৃণমূল হেরে গিয়েও এখনও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ৷ আমরা পুলিশে অভিযোগ করছি ৷ অভিযুক্তদের শাস্তি চাই ৷"
এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা । বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দ ভাওয়াল বলেন, "পুলিশের কাছে এই ঘটনা সংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।"
যদিও তৃণমূল শিবিরের পক্ষ থেকে এই রাজনৈতিক আক্রমণের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে । বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশি টহল চলছে, তবে গ্রামজুড়ে এখনও চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছে ।