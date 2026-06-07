বিধানসভা ভোটের প্রভাব মালদা জেলা পরিষদে! অনাস্থা আনার প্রক্রিয়া শুরু তৃণমূল সদস্যদেরই

বিধানসভা ভোটের প্রভাব মালদা জেলা পরিষদে! অনাস্থা আনার প্রক্রিয়া শুরু তৃণমূল সদস্যদেরই
আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল বোর্ড ভেঙে চুরমার হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷ তার তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷
Published : June 7, 2026 at 5:02 PM IST
মালদা, 7 জুন: গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফলাফল ছিল তৃণমূল 34, কংগ্রেস পাঁচ আর বিজেপি চার ৷ 43 আসনবিশিষ্ট মালদা জেলা পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল ঘাসফুল শিবির ৷ 2016-র নির্বাচনেও তারাই জেলা পরিষদের দখল নিয়েছিল, তবে কংগ্রেসের ঘরে সিঁদ কেটে ৷ দলনেত্রীর স্বপ্নের বিরোধীশূন্য রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাত্র ছ’জন নির্বাচিত সদস্য থাকলেও, এই জেলা পরিষদের ক্ষমতাসীন বোর্ড হয়েছিল তৃণমূলেরই ৷ কিন্তু ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ভরাডুবি এবার আঁচ ফেলতে চলেছে এই জেলা পরিষদেও ৷ আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল বোর্ড ভেঙে চুরমার হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷ তার তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ সৌজন্যে সেই তৃণমূলই ৷
বিজেপির বাংলায় এখন কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত শুধুই পালাবদলের ধুম ৷ পদ ছাড়ছেন রথী মহারথীরা ৷ এমনকি কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ৷ পদত্যাগ করেছেন বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী ৷ দিকে দিকে তৃণমূল দল ছাড়ার ধুমও লক্ষ্যণীয় ৷ কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায় ৷ তৃণমূলের জন্য বিজেপি শাটার ডাউন করে রেখেছে ৷ কবে শাটার খুলবে কিংবা আদৌ খুলবে কি না কেউ জানে না ৷ তাই এখন পরিত্রাতা কংগ্রেস ৷ এই অবস্থায় কংগ্রেসের মালদা জেলা সভাপতিও দলে যোগদানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছেন ৷ সেসব শর্ত মেনেই অনেক তৃণমূল নেতা কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ৷ এঁদের মধ্যে মালদা জেলা পরিষদের একাধিক তৃণমূল সদস্য রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে ৷
কিন্তু জেলা পরিষদে তৃণমূলের এই দ্বন্দ্ব কেন ? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ঘাসফুল সদস্য জানালেন, "সমস্যার প্রধান কারণ সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ ৷ চেয়ারে তিনি বসলেও তাঁর সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষ ৷ প্রসেনজিতের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ভালো সম্পর্ক ৷ একে হাতিয়ার করে ঘোষ দম্পতি জেলা পরিষদে স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছিলেন ৷ দলের পুরনো সদস্যদের কোনও গুরুত্ব দেওয়া হত না ৷ নিজেরা যেটা ভালো বুঝতেন, সেটাই করতেন ৷ জেলা পরিষদের টাকা বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দের বিষয়েও তিনি শেষ কথা বলতেন ৷ তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোনও টাকা বরাদ্দ করা যেত না ৷ এসবের শেষ হওয়া দরকার ৷"
তৃণমূল সূত্রে খবর, সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ ও সহকারী সভাধিপতি আবু তৈয়ব মহম্মদ রফিকুল হোসেনের বিরুদ্ধে ঘাসফুলের 34 সদস্যের মধ্যে 25 জন একজোট হয়েছেন ৷ তাঁরা কংগ্রেসের সমর্থনে লিপিকা ও রফিকুলের বিরুদ্ধে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসতে চলেছেন ৷ কিন্তু মাত্র পাঁচজন সদস্য নিয়ে কংগ্রেস বোর্ড গড়তে পারবে কি ? জেলাস্তরের এক কংগ্রেস নেতা বলছেন, "কেন পারব না ? 2016 সালে মাত্র ছ’জন সদস্য নিয়ে তৃণমূল কী করে বোর্ড গঠন করেছিল ? সেবার ওরা আমাদের সদস্য ভাঙিয়ে নিজেদের দলে নিয়ে গিয়েছিল ৷ এবার অবশ্য আমাদের কিছুই করতে হচ্ছে না ৷ ওরাই ওদের বোর্ড ভাঙবে ৷"
অনাস্থায় জেলা পরিষদে নিজেদের বোর্ড গঠন করতে উৎসাহী কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরীও ৷ তাঁর কথায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁর বক্তব্য, "মালদা জেলা পরিষদের অনেক তৃণমূল সদস্যই আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন ৷ তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দিতে চান ৷ আমরা আগেই জানিয়ে রেখেছি, যে কোনও দল থেকে কেউ আমাদের দলে যোগ দিতে পারেন ৷ সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু শর্ত তাঁকে মেনে চলতে হবে ৷ তবে শুধু জেলা পরিষদ নয়, তার বাইরেও তৃণমূলের অনেক নেতা-নেত্রী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন ৷"
সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষের একটিই কথা, "অনাস্থার বিষয়ে কোনও খবর আমার কাছে নেই ৷ আমি এনিয়ে কিছু বলতে পারব না ৷" তবে তাঁর স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান, "জেলা পরিষদে অনাস্থা আসতে চলেছে বলে শুনেছি ৷ এনিয়ে আমার কী বলার থাকতে পারে ? তবে আমার স্ত্রী সভাধিপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর মানুষের জন্য নানা উন্নয়নমূলক কাজ করার চেষ্টা করেছেন ৷"
জেলা পরিষদের বিজেপি সদস্য তারাশংকর রায় জানাচ্ছেন, তাঁদের কাছে কেউ অনাস্থা প্রক্রিয়ায় সমর্থন চায়নি ৷ মাত্র চারজন সদস্য নিয়ে তাঁরাও অনাস্থা নিয়ে কিছু ভাবছেনও না ৷ তাছাড়া রাজ্যের কোনও পুরসভা, পুরনিগম কিংবা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত বোর্ডের ভাঙাগড়ায় বিজেপি থাকবে না বলে আগেই ঘোষণা করেছে দলের রাজ্য নেতৃত্ব ৷ তবে পরিস্থিতির উপর তাঁরা নজর রাখছেন ৷