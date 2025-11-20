ETV Bharat / state

জয়ন্তীতে সেলফি জোন ভেঙে দিতেই বন দফতরের অফিসে তালা ঝোলাল তৃণমূল

বন দফতরের অনুমতি ছাড়াই নাকি 'আই লাভ জয়ন্তী' লিখে সেলফি জোন বানানো হচ্ছিল । সেটি ভেঙে দেওয়ায় বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তৃণমূল ৷

জয়ন্তীতে সেলফি জোন ভাঙল বনদফতর (নিজস্ব চিত্র)
ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 6:50 PM IST

জলপাইগুড়ি, 20 নভেম্বর: 'আই লাভ জয়ন্তী' লিখে সেলফি জোন বানানো হচ্ছিল । বন দফতরের অনুমতি ছাড়াই ৷ সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সেলফি জোন ভেঙে দেয় বন বিভাগ ৷ আর তার প্রতিবাদে দফতরের চেক পোস্ট, রেঞ্জ অফিস ও বনবাংলোতে দলীয় পতাকা লাগিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে ।

জয়ন্তীতে 'আই লাভ জয়ন্তী' সেলফি জোন বানানো নিয়ে বনদফতরের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । অভিযোগ, বুধবার সন্ধ্যায় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জয়ন্তী রেঞ্জের চেকপোস্ট গেট, রেঞ্জ অফিস ও বনবাংলাতে তালা লাগিয়ে দলীয় পতাকা ঝুলিয়ে দেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা । তবে সেই পতাকা লাগানো অবস্থাতেই বৃহস্পতিবার দেখা গেল চেক পোস্ট এবং রেঞ্জ অফিস খোলা হয়েছে ৷ যদিও এই বিষয়ে বন দফতর থেকে এবিষয়ে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি ।

জয়ন্তীতে সেলফি জোন ভাঙল বনদফতর (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে জঙ্গল ঘেরা জয়ন্তী নদী ৷ এই নদীর ধারই পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ৷ এই নদীর ধারে একটি ধাবার ভিতরে বন দফতরের অনুমতি ছাড়াই 'আই লাভ জয়ন্তী' লিখে সেলফি জোন বানানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ । খবর পেয়ে গতকাল সন্ধ্যায় ওই সেলফি জোনটি ভেঙে দেয় বনদফতর । তারই প্রতিবাদে বন দফতরের জয়ন্তী চেকপোস্ট এবং রেঞ্জ অফিসে তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা তালা ঝুলিয়ে দেন বলে অভিযোগ ।

রাজাভাতখাওয়ার অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিজয় শর্মা এবিষয়ে বলেন, "বক্সাতেও লেখা রয়েছে 'আই লাভ বক্সা' ৷ জয়ন্তীতেও একটি ধাবার সামনে ওরা নিজের উঠোনে টাকা পয়সা খরচ করে লিখছিল আই লাভ জয়ন্তী ৷ বন দফতর গিয়ে তাতে অবজেকশন করে এবং একটি লেটার দেন । তারপর সঙ্গে সঙ্গেই কোনও সময় না-দিয়ে 10 মিনিটের মধ্যে সেটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় । জয়ন্তীবাসীদের নিয়ে বন দফতর যে ছেলেখেলা করছে সেটি আমরা মানছি না ।"

বনদফতরের অনুমতি ছাড়াই নাকি 'আই লাভ জয়ন্তী' লিখে সেলফি জোন (নিজস্ব চিত্র)

তিনি ক্ষোভের সুরে আরও বলেন, "আমরা খবর পাওয়া মাত্রই জয়ন্তী গিয়েছিলাম ৷ সেখানে গিয়ে দেখতে পারলাম এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওপর মহলের নেতাদের জানিয়েছি । পরবর্তীতে আমরা জয়ন্তী চেকপোস্ট, রেঞ্জ অফিস এবং বনবাংলোতে তালা ঝুলিয়ে ঝান্ডা লাগিয়ে দিয়েছি । এই সমস্যার যদি সমাধান না-হয়, তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে জয়ন্তী বাসীদের নিয়ে নামব । প্রয়োজনে ডিএফডি এবং এফডি অফিস ঘেরাও করব ।

এই বিষয়ে একাধিকবার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডিএফডি ইস্ট দেবাশিস শর্মার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি । এই বিষয়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন কোনও মন্তব্য করতে চাননি ।

