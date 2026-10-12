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ধৃত ভুয়ো চিকিৎসকদের দিয়ে লেখানো হতো 'ডেথ সার্টিফিকেট' ! গ্রেফতার 3 তৃণমূল নেতা

Fake Doctors Case: বিজেপির অভিযোগ, ধৃত তৃণমূল নেতারা দিনের পর দিন ভুয়ো ডাক্তার দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়ে মৃতদেহ পাচার করতেন ৷

Fake Doctors Case
ভুয়ো চিকিৎসক-কাণ্ডে ধৃত আরও তিন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 12, 2026 at 3:58 PM IST

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বারুইপুর, 12 অক্টোবর: চিকিৎসার নামে প্রতারণার অভিযোগ ঘিরে তদন্ত শুরু হয়েছিল । সেই তদন্তের সূত্র ধরেই এবার উঠে এল স্থানীয় কয়েকটি পরিচিত রাজনৈতিক নেতার নাম । তিন অভিযুক্ত ভুয়ো চিকিৎসককে গ্রেফতারের পর এবার দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বারুইপুরে পাকড়াও হলেন তৃণমূলের দুই কাউন্সিলর এবং বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দার ঘনিষ্ঠ এক নেতা ।

ধৃত দুই কাউন্সিলর হলেন বারুইপুর পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডের আশিস দেবরায় এবং 6 নম্বর ওয়ার্ডের বিকাশ দত্ত । তাঁদের পাশাপাশি গ্রেফতার হয়েছেন জয়দেব সাহাও । বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন, "বারুইপুরে কিছুদিন আগে তিন ভুয়ো চিকিৎসক গ্রেফতার হয়েছিল । সেই ঘটনায় বারুইপুর থানার পুলিশ এর তদন্তে নামে ৷ তাতে জানা যায়, পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর ওই ভুয়ো চিকিৎসকদের দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করাতেন । এই নিয়ে বিজেপির তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয় । পুলিশ রবিবার সন্ধ্যায় দুই কাউন্সিলর-সহ এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে ।"

Fake Doctors Case
বাঁদিকে ধৃত আশিস দেবরায় ও বিকাশ দত্ত (ইটিভি ভারত)

এই ঘটনার সূত্রপাত বারুইপুরের ওই তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে । তপন কুমার বৈরাগী, বাসুদেব নস্কর এবং আশিসকুমার বড়াল-এই তিনজনের বিরুদ্ধে বৈধ চিকিৎসা সংক্রান্ত ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও রোগীদের চিকিৎসা করার অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা নিজেদের চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করতেন । শুধু চিকিৎসাই নয়, টাকার বিনিময়ে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে । এমনকী মৃত ব্যক্তিদের নামে ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে ।

তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত তিন অভিযুক্তকে জেরা করার সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের বিষয়টি সামনে আসে । অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে রোগীদের ওই অভিযুক্তদের কাছে পাঠানোর ক্ষেত্রে কয়েকজন জনপ্রতিনিধির ভূমিকা ছিল । সেই সূত্র ধরেই দুই কাউন্সিলর এবং বিধায়ক ঘনিষ্ঠ নেতার ভূমিকা খতিয়ে দেখতে শুরু করে পুলিশ । পরবর্তী সময়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় বলে জানা গিয়েছে ।

Fake Doctors Case
ধৃত বিকাশ দত্ত (ইটিভি ভারত)

তবে ঠিক কী কারণে রোগীদের ওই ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হত, এর পিছনে কোনও আর্থিক লেনদেন ছিল কি না, কিংবা অভিযুক্ত জনপ্রতিনিধিরা গোটা চক্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে কতটা জানতেন-এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও স্পষ্ট নয় । তদন্তকারীরা এই বিষয়গুলিই খতিয়ে দেখছেন । পাশাপাশি, ভুয়ো চিকিৎসক চক্রের সঙ্গে আর কারও যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা জানারও চেষ্টা চলছে ।

অন্যদিকে, বারুইপুরের কীর্তনখোলা শ্মশান দুর্নীতি-কাণ্ড ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর ইতিমধ্যেই চলছিল । ওই ঘটনায় বিজেপির তরফে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে । তারই মধ্যে ভুয়ো চিকিৎসক মামলায় তৃণমূলের দুই কাউন্সিলর ও এক বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ নেতার গ্রেফতারি নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনার জন্ম দিয়েছে । তবে শ্মশান-কাণ্ডের সঙ্গে এই মামলার কোনও সরাসরি যোগ রয়েছে, এমন তথ্য এখনও সামনে আসেনি ।

চিকিৎসার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে রোগীদের চিকিৎসা করার অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে । তার সঙ্গে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ও ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ যুক্ত হওয়ায় তদন্তের গুরুত্ব আরও বেড়েছে । পুলিশের তদন্তে এখন মূল প্রশ্ন, এই চক্র কতদিন ধরে সক্রিয় ছিল এবং এর পিছনে আর কোনও ব্যক্তি বা সংগঠিত নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না ।

বারুইপুর পশ্চিম এক নম্বর বিজেপির মণ্ডলের সভাপতি তথা আইনজীবী গৌতম চক্রবর্তী বলেন, "এর আগেও বহু অভিযোগ হয়েছে ৷ বারুইপুর পুরসভা পরিচালিত আরণ্য নামে যে চিড়িয়াখানা করা হয়েছিল, সেই চিড়িয়াখানা থেকে ময়ূর চুরি, ময়ূরকে খুন করার অভিযোগ হয়েছিল ৷ এরপর অনেক কাউন্সিলরাও গা ঢাকা দিয়েছে ৷ কিন্তু এবার আর সেটা হয়নি ৷ এবার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্তরা । এরা দিনের পর দিন ভুয়ো ডাক্তার দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়ে মৃতদেহ পাচার করত ৷ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হতেই তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এখনও এই ঘটনার সঙ্গে দু'জন কাউন্সিলর যুক্ত রয়েছে ৷ তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।"

তিন অভিযুক্ত ভুয়ো চিকিৎসক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক পরিচিতি থাকা তিন ব্যক্তির গ্রেফতারি-পরপর এই ঘটনাপ্রবাহে বারুইপুরের ভুয়ো চিকিৎসক-কাণ্ড নতুন মাত্রা পেয়েছে । এখন তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে কী তথ্য উঠে আসে, ধৃতদের সঙ্গে অভিযুক্ত চিকিৎসকদের যোগাযোগের প্রকৃতি কতটা স্পষ্ট হয়, সেদিকেই নজর রয়েছে । অভিযোগের সত্যতা এবং প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ভূমিকা তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সামনে আসবে ।

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FAKE DOCTORS IN BARUIPUR
BARUIPUR FAKE DOCTOR
বারুইপুরে ভুয়ো চিকিৎসক
তৃণমূল নেতা গ্রেফতার
FAKE DOCTORS

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