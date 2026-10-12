ধৃত ভুয়ো চিকিৎসকদের দিয়ে লেখানো হতো 'ডেথ সার্টিফিকেট' ! গ্রেফতার 3 তৃণমূল নেতা

ধৃত ভুয়ো চিকিৎসকদের দিয়ে লেখানো হতো 'ডেথ সার্টিফিকেট' ! গ্রেফতার 3 তৃণমূল নেতা
Fake Doctors Case: বিজেপির অভিযোগ, ধৃত তৃণমূল নেতারা দিনের পর দিন ভুয়ো ডাক্তার দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়ে মৃতদেহ পাচার করতেন ৷
Published : October 12, 2026 at 3:58 PM IST
বারুইপুর, 12 অক্টোবর: চিকিৎসার নামে প্রতারণার অভিযোগ ঘিরে তদন্ত শুরু হয়েছিল । সেই তদন্তের সূত্র ধরেই এবার উঠে এল স্থানীয় কয়েকটি পরিচিত রাজনৈতিক নেতার নাম । তিন অভিযুক্ত ভুয়ো চিকিৎসককে গ্রেফতারের পর এবার দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বারুইপুরে পাকড়াও হলেন তৃণমূলের দুই কাউন্সিলর এবং বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দার ঘনিষ্ঠ এক নেতা ।
ধৃত দুই কাউন্সিলর হলেন বারুইপুর পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডের আশিস দেবরায় এবং 6 নম্বর ওয়ার্ডের বিকাশ দত্ত । তাঁদের পাশাপাশি গ্রেফতার হয়েছেন জয়দেব সাহাও । বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন, "বারুইপুরে কিছুদিন আগে তিন ভুয়ো চিকিৎসক গ্রেফতার হয়েছিল । সেই ঘটনায় বারুইপুর থানার পুলিশ এর তদন্তে নামে ৷ তাতে জানা যায়, পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর ওই ভুয়ো চিকিৎসকদের দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করাতেন । এই নিয়ে বিজেপির তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয় । পুলিশ রবিবার সন্ধ্যায় দুই কাউন্সিলর-সহ এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে ।"
এই ঘটনার সূত্রপাত বারুইপুরের ওই তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে । তপন কুমার বৈরাগী, বাসুদেব নস্কর এবং আশিসকুমার বড়াল-এই তিনজনের বিরুদ্ধে বৈধ চিকিৎসা সংক্রান্ত ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও রোগীদের চিকিৎসা করার অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা নিজেদের চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করতেন । শুধু চিকিৎসাই নয়, টাকার বিনিময়ে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে । এমনকী মৃত ব্যক্তিদের নামে ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে ।
তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত তিন অভিযুক্তকে জেরা করার সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের বিষয়টি সামনে আসে । অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে রোগীদের ওই অভিযুক্তদের কাছে পাঠানোর ক্ষেত্রে কয়েকজন জনপ্রতিনিধির ভূমিকা ছিল । সেই সূত্র ধরেই দুই কাউন্সিলর এবং বিধায়ক ঘনিষ্ঠ নেতার ভূমিকা খতিয়ে দেখতে শুরু করে পুলিশ । পরবর্তী সময়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় বলে জানা গিয়েছে ।
তবে ঠিক কী কারণে রোগীদের ওই ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হত, এর পিছনে কোনও আর্থিক লেনদেন ছিল কি না, কিংবা অভিযুক্ত জনপ্রতিনিধিরা গোটা চক্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে কতটা জানতেন-এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও স্পষ্ট নয় । তদন্তকারীরা এই বিষয়গুলিই খতিয়ে দেখছেন । পাশাপাশি, ভুয়ো চিকিৎসক চক্রের সঙ্গে আর কারও যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা জানারও চেষ্টা চলছে ।
অন্যদিকে, বারুইপুরের কীর্তনখোলা শ্মশান দুর্নীতি-কাণ্ড ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর ইতিমধ্যেই চলছিল । ওই ঘটনায় বিজেপির তরফে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে । তারই মধ্যে ভুয়ো চিকিৎসক মামলায় তৃণমূলের দুই কাউন্সিলর ও এক বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ নেতার গ্রেফতারি নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনার জন্ম দিয়েছে । তবে শ্মশান-কাণ্ডের সঙ্গে এই মামলার কোনও সরাসরি যোগ রয়েছে, এমন তথ্য এখনও সামনে আসেনি ।
চিকিৎসার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে রোগীদের চিকিৎসা করার অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে । তার সঙ্গে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ও ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ যুক্ত হওয়ায় তদন্তের গুরুত্ব আরও বেড়েছে । পুলিশের তদন্তে এখন মূল প্রশ্ন, এই চক্র কতদিন ধরে সক্রিয় ছিল এবং এর পিছনে আর কোনও ব্যক্তি বা সংগঠিত নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না ।
বারুইপুর পশ্চিম এক নম্বর বিজেপির মণ্ডলের সভাপতি তথা আইনজীবী গৌতম চক্রবর্তী বলেন, "এর আগেও বহু অভিযোগ হয়েছে ৷ বারুইপুর পুরসভা পরিচালিত আরণ্য নামে যে চিড়িয়াখানা করা হয়েছিল, সেই চিড়িয়াখানা থেকে ময়ূর চুরি, ময়ূরকে খুন করার অভিযোগ হয়েছিল ৷ এরপর অনেক কাউন্সিলরাও গা ঢাকা দিয়েছে ৷ কিন্তু এবার আর সেটা হয়নি ৷ এবার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্তরা । এরা দিনের পর দিন ভুয়ো ডাক্তার দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়ে মৃতদেহ পাচার করত ৷ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হতেই তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এখনও এই ঘটনার সঙ্গে দু'জন কাউন্সিলর যুক্ত রয়েছে ৷ তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।"
তিন অভিযুক্ত ভুয়ো চিকিৎসক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক পরিচিতি থাকা তিন ব্যক্তির গ্রেফতারি-পরপর এই ঘটনাপ্রবাহে বারুইপুরের ভুয়ো চিকিৎসক-কাণ্ড নতুন মাত্রা পেয়েছে । এখন তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে কী তথ্য উঠে আসে, ধৃতদের সঙ্গে অভিযুক্ত চিকিৎসকদের যোগাযোগের প্রকৃতি কতটা স্পষ্ট হয়, সেদিকেই নজর রয়েছে । অভিযোগের সত্যতা এবং প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ভূমিকা তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সামনে আসবে ।