অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বাড়ির ভেতর উদ্ধার স্ত্রীর দেহ ! আটক তৃণমূল নেতা
TMC Leader Wife Mysterious death: আটক তৃণমূল নেতা পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত এলাকায় ।
Published : September 22, 2026 at 2:02 PM IST
দুর্গাপুর, 22 সেপ্টেম্বর: অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বাড়ি থেকে উদ্ধার একসময় তৃণমূলের দাপুটে নেতা নরোত্তম মণ্ডলের স্ত্রীর দেহ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাড়ির অন্তর্গত শোনপুর গ্রামে । মৃতের নাম পম্পা মণ্ডল, বয়স আনুমানিক 38-40 বছর ।
এই ঘটনার পিছনে কী রহস্য রয়েছে তা জানার জন্য নরোত্তম মণ্ডলকে আটক করেছে জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ । শোনপুর গ্রামে তৃণমূল নেতার বাড়িতে পৌঁছে পুলিশ তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে । পাশাপাশি জামুড়িয়া থানার পুলিশ অগ্নিদগ্ধ দেহটি উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে পাঠিয়েছে ৷
স্থানীয় প্রতিবেশীদের কথায়, আনুমানিক সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ নরোত্তম ওরফে নিতাই মণ্ডলের বাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন তাঁরা । তারপরই তাঁর বাড়ির সঙ্গে থাকা একটি সিঁড়ি দিয়ে প্রতিবেশীরা ব্যালকনিতে ওঠেন ৷ সেখান থেকে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখেন, অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁর স্ত্রী পম্পা মণ্ডল । বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হতেই পুলিশের কাছে খবর পৌঁছয় এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, যখন ঘটনাটি ঘটে সেসময় নরোত্তম মণ্ডল বাড়িতে ছিলেন না । পরে তাঁকে ফোন করে ঘটনাস্থলে ডাকা হয় এবং ঘটনার প্রত্যক্ষ কারণ জানার জন্য সেখান থেকেই পুলিশ তাঁকে আটক করে । এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় এখন ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে । যদিও ঘটনার কারণ প্রসঙ্গে নরোত্তমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনওরকম কোনও মন্তব্য করতে চাননি ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার আসল কারণ । নরোত্তম মণ্ডলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে ।"
উল্লেখ্য, পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিল নরোত্তম মণ্ডল । গত 15 বছরে তাঁর সম্পত্তি ফুলেফেঁপে ওঠা নিয়েও বহু সমালোচনা হয়েছিল । এলাকার বিভিন্ন বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকার অভিযোগও অনেকবার উঠেছে । কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হল কী কারণে? খুন নাকি চরম পদক্ষেপ, এই প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে পাণ্ডবেশ্বর ও জামুড়িয়া থানা এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলজুড়ে ।