হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও তৃণমূল নেতার উপর ডিম বৃষ্টি! সিউড়ির আদালতে উত্তেজনা

হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও তৃণমূল নেতার উপর ডিম বৃষ্টি! সিউড়ির আদালতে উত্তেজনা
পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে । গোটা ঘটনায় প্রশ্নের মুখে আইনশৃঙ্খলা এবং আদালত চত্বরের নিরাপত্তা ।
Published : July 3, 2026 at 5:20 PM IST
সিউড়ি, 3 জুলাই: কলকাতা হাইকোর্টের কড়া নির্দেশের পরও থামল না 'ডিম-রাজনীতি' ! বীরভূমের সিউড়ি আদালত চত্বরে জামিনে মুক্তি পাওয়া তৃণমূল নেতা নূরুল ইসলামকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনায় শুক্রবার তীব্র উত্তেজনা ছড়াল । পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে । আদালত চত্বর থেকে নিরাপত্তার বলয় তৈরি করে তাঁকে সিউড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে 'ডিম-থেরাপি'র শিকার হন কিছু পুলিশ কর্মীও ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট-পরবর্তী হিংসার একটি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন সিউড়ি 2 নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি নূরুল ইসলাম । শুক্রবার আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি বেরিয়ে আসতেই আদালত চত্বরে উপস্থিত একদল বিজেপি সমর্থক তাঁর উদ্দেশে ডিম ছুড়তে শুরু করেন । মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত তাঁকে ঘিরে ফেললেও ডিম ছোড়া চলতেই থাকে ।
ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার একাধিক ঘটনার পর কলকাতা হাইকোর্ট এই প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করেছিল । বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য পুলিশের ডিজিপিকে অবিলম্বে এই ধরনের ঘটনা রুখতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয় । পাশাপাশি, এ পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্টও তলব করেছে আদালত । এই আবহেই আদালত চত্বরে ফের একই ধরনের ঘটনা ঘটায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে আইনশৃঙ্খলা এবং আদালত চত্বরের নিরাপত্তা নিয়ে । যদিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কর্তারা বিশৃঙ্খলাকারীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন ৷
ঘটনার পর স্থানীয় বিজেপি নেতা দিবাকর দাস দাবি করেন, "নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে । সেই ক্ষোভ থেকেই সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করেছেন । পুলিশ তাঁকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় আরও বড় প্রতিবাদ করা যায়নি ।" অন্যদিকে, তৃণমূলের অভিযোগ, আদালত চত্বরে পরিকল্পিত ভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে । আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এমন ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলেই দাবি রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদলের ।
ঘটনার জেরে আদালত চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে । ডিম ছোড়ার ঘটনায় কারা জড়িত, তা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে পুুলিশ সূত্রের খবর ৷