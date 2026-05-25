কুলপিতে খুনের মামলায় গ্রেফতার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা রহিম মাস্টার

কুলপিতে খুনের মামলায় গ্রেফতার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা রহিম মাস্টার
গাজিপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির পদে রয়েছেন ধৃত তৃণমূল নেতা ৷ সোমবার তাঁকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হবে ৷
Published : May 25, 2026 at 1:56 PM IST
কুলপি, 25 মে: চার বছর আগে একটি খুনের মামলার তদন্তে বড়সড় পদক্ষেপ করল পুলিশ । দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কুলপিতে 2022 সালের সেই মামলার সূত্র ধরেই গ্রেফতার করা হল এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আবদুর রহিম মোল্লা ওরফে রহিম মাস্টারকে । ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে কুলপি, গাজিপুর-সহ গোটা এলাকায় । রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।
সোমবার ধৃত আবদুর রহিম মোল্লা ওরফে রহিম মাস্টারকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হবে । পুলিশ তাঁর হেফাজতের আবেদন জানাতে পারে বলে সূত্রের খবর । তদন্তকারীরা মনে করছেন, হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে চলা এই মামলায় সম্প্রতি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে তদন্তকারীদের হাতে । সেই সূত্র ধরেই রবিবার রাতে প্রথমে 52 বছরের আবদুর রহিম মোল্লাকে আটক করা হয় । পরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করে কুলপি থানার পুলিশ । তদন্তকারীদের দাবি, 2022 সালের ওই খুনের মামলার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রের প্রমাণ মিলেছে বলেই এই পদক্ষেপ ।
আবদুর রহিম মোল্লা, যিনি স্থানীয় মানুষের কাছে রহিম মাস্টার নামেই বেশি পরিচিত, কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন । পাশাপাশি গাজিপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির পদেও রয়েছেন তিনি । দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সংগঠনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে । স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে বলেও মত রাজনৈতিকমহলের ।
শুধু রাজনৈতিক পরিচিতিই নয়, প্রশাসনিক স্তরেও তাঁর পরিবারের প্রভাব রয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি । আবদুর রহিম মোল্লার স্ত্রী বর্তমানে তৃণমূল পরিচালিত গাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে রয়েছেন । ফলে রহিম মাস্টারের গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়েছে । এলাকায় এখন সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে এই ঘটনা ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, রহিম মাস্টারের গ্রেফতারের খবর প্রকাশ্যে আসতেই কুলপি ও গাজিপুর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । সকাল থেকেই বিভিন্ন চায়ের দোকান, বাজার ও রাজনৈতিক আড্ডায় এই বিষয় নিয়েই আলোচনা শুরু হয় । অনেকেই মনে করছেন, এতদিন এলাকার অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে পুলিশের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।
পুলিশের একাংশের দাবি, 2022 সালের ওই খুনের মামলার তদন্ত প্রথম দিকে খুব একটা অগ্রগতি না হলেও সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন করে তদন্ত শুরু করা হয় । তদন্তে উঠে আসে একাধিক নাম ও ঘটনার যোগসূত্র । এরপরই তদন্তকারীরা রহিম মাস্টারকে নজরে রাখেন । রবিবার রাতে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । এরপর পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, "2022 সালের একটি মামলায় তদন্তে নেমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কুলপি থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে । অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । অভিযুক্তের বিষয়ে আমরা আরও তদন্ত করছি ।"
যদিও এই ঘটনার পর তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । দলের একাংশ অবশ্য বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছে । মথুরাপুর বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি নবেন্দুসুন্দর নস্কর বলেন, "তৃণমূলের সরকারের সময় এই অভিযুক্ত রহিম মাস্টার এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস চালাত । 2022 সালের একটি খুনের মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে । বিজেপি সরকার আসার কারণে রাজ্যে প্রশাসনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৷ আইন আইনের পথে চলছে । আমরা চাই অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক ।"