সফল অস্ত্রোপচার, ট্রোলারদের বিঁধে বললেন - শকুনের শাপে গরু মরে না, কুণাল ছিল-আছে-থাকবে !
হাসপাতেলে শুয়েই চিকিৎসকদের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন কুণাল ঘোষ ৷ পাশাপাশি সেখান থেকেই ট্রোলের কড়া জবাব দিয়েছেন এই তৃণমূল নেতা ৷
Published : November 26, 2025 at 10:17 AM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: বাথরুমে পড়ে গিয়ে পায়ে গুরুতর চোট । অবশেষে মঙ্গলবার সফল অস্ত্রোপচার হল তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের । পায়ের ফিবুলা হাড় ভেঙে যাওয়ায় প্লেট ও স্ক্রু বসাতে হয়েছে । তবে অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার আগেই সোশাল মিডিয়ায় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিরোধীদের একহাত নিলেন তিনি । তাঁর কথায়, পা জখম হলেও তাঁর কলম ও কণ্ঠ থামবে না ।
কী ঘটেছিল?
জানা গিয়েছে, সোমবার বাথরুমে আচমকা পড়ে যান কুণাল ঘোষ । মাথায় ও কোমরে চোট লাগার পাশাপাশি তাঁর পায়ের হাড় ভেঙে যায় । চিকিৎসকরা এক্স-রে ও স্ক্যান করার পর অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন । মঙ্গলবার বিকেলেই শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয় ।
অস্ত্রোপচারের আগে কুণালের হুংকার
অস্ত্রোপচারের ঠিক আগেই এদিন সকালে ফেসবুকে একটি ভিডিয়ো বার্তা দেন কুণাল ঘোষ । সেখানে তিনি বলেন, "মাথার চোটটা বাইরের, ভেতরে বিপদ নেই । কিন্তু পা-টা ভেঙে গিয়েছে ।" এরপরই সোশাল মিডিয়ায় তাঁর অসুস্থতা নিয়ে কটাক্ষকারীদের উদ্দেশে তোপ দাগেন তিনি । কুণাল বলেন, "অনেকে আমার মৃত্যু কামনাও করেছেন । আমার ভারী মজা লাগল । শকুনের শাপে গরু মরে না । আমার নাম কুণাল ঘোষ... কুণাল ঘোষ ছিল, আছে, থাকবে ।"
সিপিএম ও বিরোধীদের নাম না-করে তিনি বলেন, "আমার পায়ের গতিবিধি আটকে যাবে, কিন্তু আমার (কলম ও সোশাল মিডিয়ার) গতিবিধি থামানোর ক্ষমতা আপনাদের চোদ্দ গুষ্টির নেই । ওটি-র কিছু সময় বাদ দিয়ে আগাগোড়া আপনাদের আমাকে সহ্য করতে হবে ।"
সফল অস্ত্রোপচার ও 'টাকি বয়েজ' কানেকশন
চিকিৎসক সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, চিকিৎসক আবীর রায় ও চিকিৎসক রাজর্ষি সাহার নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি দল কুণাল ঘোষের অস্ত্রোপচার করেন । ফিবুলা হাড় জোড়া লাগাতে প্লেট ও স্ক্রু ব্যবহার করা হয়েছে । জ্ঞান ফেরার পর হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই চিকিৎসকদের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন কুণাল । সেখানেই তিনি তুলে ধরেন এক কাকতালীয় যোগসূত্র । কুণাল লেখেন, "টাকি বয়েজ স্কুলের (Taki Boys School) প্রাক্তনী চারজন এক ফ্রেমে । ডা. সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. তৃণাঞ্জন সারেঙ্গি, ডা. রাজর্ষি সাহা এবং রোগী আমি-চারজনই টাকি বয়েজ প্রাক্তনী সংগঠন 'টিব্যাক'-এর সদস্য । দারুণ ব্যাপার ।"
কুণাল কেমন আছেন এখন?
হাসপাতাল সূত্রে খবর, মোটের ওপর ভালো আছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ । তবে চিকিৎসকরা তাঁকে বেশ কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন । কুণাল নিজেও জানিয়েছেন, আপাতত কোনও সভা, সমিতি বা আমন্ত্রণে সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারবেন না তিনি । তবে ডিজিটালি দলের কাজ ও লেখালেখি চালিয়ে যাবেন ।