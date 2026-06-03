শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার

শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার
বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে ৷ বাড়ির মালকিন জয়প্রকাশ মজুমদারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷
Published : June 3, 2026 at 4:32 PM IST
সল্টলেক, 3 জুন: সল্টলেকের একটি বাড়ি দীর্ঘ 14 বছর ধরে বেআইনিভাবে দখল করে রাখা এবং বাড়ির মালকিনকে হুমকি ও শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ ৷ আর এই অভিযোগে বুধবার গ্রেফতার করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারকে । বাড়ির মালকিনের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ ।
ঘটনার সূত্রপাত বুধবার দুপুরে সল্টলেকের EE 337 নম্বর বাড়িকে কেন্দ্র করে ৷ অভিযোগকারিণীর দাবি, সল্টলেকের ওই বাড়িটি দীর্ঘ 14 বছর ধরে দখল করে রেখেছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার ৷ বাড়িটিকে তিনি নিজের অফিস হিসেবে ব্যবহার করছিলেন । বাড়ির মালকিনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাড়িটি খালি করার জন্য এর আগে একাধিকবার জয়প্রকাশ মজুমদারকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল । কিন্তু তিনি সেই সমস্ত নোটিশকে তোয়াক্কা না-করে বাড়িটি ছাড়তে অস্বীকার করেন ।
বুধবার দুপুরে আচমকাই জয়প্রকাশ মজুমদার ওই বাড়িতে যান । বাড়ির প্রধান দরজার বন্ধ তালা খুলতে গেলে তাঁকে বাধা দেন উপস্থিত বাড়ির মালকিন । অভিযোগ, বাধার মুখে পড়ে জয়প্রকাশ মজুমদার উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং ওই মহিলাকে জোরপূর্বক ধাক্কা দিয়ে তাঁর শ্লীলতাহানি করেন । এই ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাড়ির মালকিন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা । তাঁরা জয়প্রকাশ মজুমদারকে প্রকাশ্য রাস্তায় আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । তাঁর দিকে ধেয়ে আসে 'চোর চোর' স্লোগান ৷
ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দারাও জড়ো হয়ে ক্ষোভ উগরে দেন । পরিস্থিতি সামাল দিতে খবর দেওয়া হয় বিধাননগর উত্তর থানায় । খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় । পুলিশ জয়প্রকাশ মজুমদার এবং বাড়ির মালকিন-উভয় পক্ষকেই থানায় নিয়ে যায় । এরপর থানায় বাড়ির মালকিন জয়প্রকাশ মজুমদারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করে ।
পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবং আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হচ্ছে ।"
বৃদ্ধা বাড়ির মালকিন বলেন, "আমরা বাড়ি ছাড়তে বলায় আমার স্বামীকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ৷ দু'দিন গেস্ট হাউসে আটকে রেখেছিল ৷"
বাড়ির মালকিনের মেয়ে বলেন, "বাড়িটা আমার মায়ের নামে ৷ অনেকদিন ধরে জয়প্রকাশ মজুমদারকে বাড়িটা ভাড়া দেওয়া আছে ৷ তবে 14 বছর আগে ওনার বাড়ি ভাড়ার চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা ওনাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছি ৷ উনি উঠছেন না ৷ ফোনও ধরেন না ৷ চিঠি নেন না ৷ শুধু গা-জোয়ারি করেন ৷ বলেন যে আমাকে তুলতে হলে পুলিশে মামলা করুন ৷ এমনকি আমাদের বাড়ি না-জানিয়ে ভাঙচুর করেছে ৷ জিনিসপত্র বিক্রিও করেছেন ৷"
উল্লেখ্য, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি ছাড়েন জয়প্রকাশ মজুমদার ৷ 2022 সালের মার্চ মাসের শুরুতে তিনি তৃণমূলের পতাকা হাতে নেন ৷ আর ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিতেই তাঁকে রাজ্যের সহ-সভাপতি করা হয় ৷ সেই পদে এখনও বহাল রয়েছেন তিনি ৷