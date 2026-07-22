তৃণমূল নেতাকে জুতোর মালা পরিয়ে কান ধরে ওঠবস !
ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে । রাস্তায় বহু লোক দাঁড়িয়ে থাকলেও কাউকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি ৷
Published : July 22, 2026 at 11:14 AM IST
বারাসত, 22 জুলাই: ডিম ছোড়ার ঘটনা অব্যাহত রাজ্য রাজনীতিতে । তাতে নতুন সংযোজন হয়েছে কান ধরে ওঠবস । এবার তৃণমূল নেতাকে প্রকাশ্য রাস্তায় খালি গায়ে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে ওঠবস করালেন বাসিন্দারা । ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বারাসতে ।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় ওই নেতা তোলাবাজি করতেন । বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের মারধরও করেছেন । এই ঘটনায় বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রাজীব পোদ্দারের দাবি, 15 বছর ধরে মানুষের মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে । তবে এ ব্যাপারে বিজেপির কেউ জড়িত নন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন রাজীব ৷
মঙ্গলবার বারাসতের নবপল্লি চন্দনপুরের তৃণমূল নেতা আবুল হাসানের ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে । যদিও ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত । তবে ওই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, তৃণমূল নেতা আবুল হাসানকে রাস্তার ওপরে খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরিয়ে ওঠবস করানো হচ্ছে । চারপাশে বহু মানুষ ভিড় করে রয়েছেন । পাশ থেকে কেউ নির্দেশ দিচ্ছেন, 'কান ধরে ওঠবস করার পর রাস্তায় গড়াগড়ি কর ।' সেই নির্দেশমতো নীরবে ওই তৃণমূল নেতা রাস্তার ওপরে খালি গায়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন । তারপর ওই নেতা উঠে দাঁড়ালে তাঁর গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়া হয় ।
এরপর আবার তাঁকে কান ধরে ওঠবস করতে বলা হয় । পাশ থেকে আবার নির্দেশ আসে, 'চারদিকে ঘুরে ঘুরে ওঠবস কর ।' রাস্তায় বহু লোক দাঁড়িয়ে থাকলেও কাউকে কোনও প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি । 'শাস্তি পাওয়া' ওই নেতাও কোনও প্রতিবাদ করেননি । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অতীতে তৃণমূলের ওই নেতা বহু মানুষের কাছ থেকে তোলাবাজি করেছেন । বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের মারধর করেছেন ।
বিজেপির বারাসত সংগঠনিক জেলার সভাপতি রাজীব পোদ্দার বলেন, "গত 15 বছর ধরে তৃণমূলের শাসনকালে আবুল হাসান সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করেছেন । দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা মানুষের সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে । আমরা কাউকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়ার সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি না । দলের পক্ষ থেকে আমরা কর্মীদের আইন হাতে তুলে নিতে বারণ করা হয়েছে । রাস্তায় কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনায় আমাদের দলের কেউ জড়িত নন । সাধারণ মানুষই ওই কাজ করেছেন ।"
উল্লেখ্য, রাজ্য রাজনীতিতে পালাবদলের পর তৃণমূল নেতাদের নিশানা করে কাঁচা ডিম ছোঁড়ার ঘটনা দেখা গিয়েছে । গত 30 মে দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে নিহত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে কাঁচা ডিম ছোড়া হয় । তারপর থেকে জেলায় জেলায় ডিম ছোঁড়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছে । পুলিশের ঘেরাটোপে থাকলেও ডিম আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়নি । কলকাতা হাইকোর্ট বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্য পুলিশকে কঠোর বার্তা দিয়েছে । তারপরেও তৃণমূল নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়ার ঘটনা রাজ্যে অব্যাহত রয়েছে ।
ডিম ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন কান ধরে ওঠবস করাতে ও দেখা যাচ্ছে । দক্ষিণ 24 পরগনার সাগরদ্বীপের এক পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত প্রধানকে প্রকাশ্য রাস্তায় কান ধরে ওঠবস করানো হয়েছে । ঘটনাটি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন পড়ে যায় । তৃণমূল নেতাকে কান ধরে ওঠবস করানোর নতুন ঘটনা এবার উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে ।