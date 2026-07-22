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তৃণমূল নেতাকে জুতোর মালা পরিয়ে কান ধরে ওঠবস !

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে । রাস্তায় বহু লোক দাঁড়িয়ে থাকলেও কাউকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি ৷

Trinamool leader
তৃণমূল নেতাকে প্রকাশ্য রাস্তায় নানাভাবে 'শাস্তি' বারাসতে (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 11:14 AM IST

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বারাসত, 22 জুলাই: ডিম ছোড়ার ঘটনা অব্যাহত রাজ্য রাজনীতিতে । তাতে নতুন সংযোজন হয়েছে কান ধরে ওঠবস । এবার তৃণমূল নেতাকে প্রকাশ্য রাস্তায় খালি গায়ে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে ওঠবস করালেন বাসিন্দারা । ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বারাসতে ।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় ওই নেতা তোলাবাজি করতেন । বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের মারধরও করেছেন । এই ঘটনায় বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রাজীব পোদ্দারের দাবি, 15 বছর ধরে মানুষের মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে । তবে এ ব্যাপারে বিজেপির কেউ জড়িত নন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন রাজীব ৷

তৃণমূল নেতাকে জুতোর মালা পরিয়ে কান ধরে ওঠবস ! (ইটিভি ভারত)

মঙ্গলবার বারাসতের নবপল্লি চন্দনপুরের তৃণমূল নেতা আবুল হাসানের ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে । যদিও ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত । তবে ওই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, তৃণমূল নেতা আবুল হাসানকে রাস্তার ওপরে খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরিয়ে ওঠবস করানো হচ্ছে । চারপাশে বহু মানুষ ভিড় করে রয়েছেন । পাশ থেকে কেউ নির্দেশ দিচ্ছেন, 'কান ধরে ওঠবস করার পর রাস্তায় গড়াগড়ি কর ।' সেই নির্দেশমতো নীরবে ওই তৃণমূল নেতা রাস্তার ওপরে খালি গায়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন । তারপর ওই নেতা উঠে দাঁড়ালে তাঁর গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়া হয় ।

Trinamool leader
গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়া হয় তৃণমূল নেতার (নিজস্ব ছবি)

এরপর আবার তাঁকে কান ধরে ওঠবস করতে বলা হয় । পাশ থেকে আবার নির্দেশ আসে, 'চারদিকে ঘুরে ঘুরে ওঠবস কর ।' রাস্তায় বহু লোক দাঁড়িয়ে থাকলেও কাউকে কোনও প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি । 'শাস্তি পাওয়া' ওই নেতাও কোনও প্রতিবাদ করেননি । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অতীতে তৃণমূলের ওই নেতা বহু মানুষের কাছ থেকে তোলাবাজি করেছেন । বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের মারধর করেছেন ।

Trinamool leader
তৃণমূল নেতাকে জুতোর মালা পরিয়ে কান ধরে ওঠবস (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির বারাসত সংগঠনিক জেলার সভাপতি রাজীব পোদ্দার বলেন, "গত 15 বছর ধরে তৃণমূলের শাসনকালে আবুল হাসান সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করেছেন । দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা মানুষের সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে । আমরা কাউকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়ার সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি না । দলের পক্ষ থেকে আমরা কর্মীদের আইন হাতে তুলে নিতে বারণ করা হয়েছে । রাস্তায় কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনায় আমাদের দলের কেউ জড়িত নন । সাধারণ মানুষই ওই কাজ করেছেন ।"

Trinamool leader
তৃণমূল নেতাকে রাস্তায় খালি গায়ে গড়াগড়ি খাওয়ালেন এলাকাবাসী (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, রাজ্য রাজনীতিতে পালাবদলের পর তৃণমূল নেতাদের নিশানা করে কাঁচা ডিম ছোঁড়ার ঘটনা দেখা গিয়েছে । গত 30 মে দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে নিহত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে কাঁচা ডিম ছোড়া হয় । তারপর থেকে জেলায় জেলায় ডিম ছোঁড়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছে । পুলিশের ঘেরাটোপে থাকলেও ডিম আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়নি । কলকাতা হাইকোর্ট বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্য পুলিশকে কঠোর বার্তা দিয়েছে । তারপরেও তৃণমূল নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়ার ঘটনা রাজ্যে অব্যাহত রয়েছে ।

Trinamool leader
প্রকাশ্য রাস্তায় খালি গায়ে তৃণমূল নেতা (নিজস্ব ছবি)

ডিম ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন কান ধরে ওঠবস করাতে ও দেখা যাচ্ছে । দক্ষিণ 24 পরগনার সাগরদ্বীপের এক পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত প্রধানকে প্রকাশ্য রাস্তায় কান ধরে ওঠবস করানো হয়েছে । ঘটনাটি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন পড়ে যায় । তৃণমূল নেতাকে কান ধরে ওঠবস করানোর নতুন ঘটনা এবার উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে ।

TAGGED:

TRINAMOOL LEADER PUNISHMENT
BARASAT TRINAMOOL LEADER
তৃণমূল নেতা
কান ধরে ওঠবস
TRINAMOOL LEADER

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