জেলে বসেই কলকাঠি শাহজাহানের! ফের সন্দেশখালির মণ্ডল পরিবারকে হুমকির অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে
উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাপাদাপির অভিযোগ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতাদের। আতঙ্কে ঘুম উড়েছে মণ্ডল পরিবারের।
Published : December 9, 2025 at 7:13 PM IST
সন্দেশখালি (উত্তর 24 পরগনা), 9 ডিসেম্বর: এক সপ্তাহও কাটল না! ফের শাহজাহান বাহিনীর 'হুমকি'-র মুখে পড়তে হল প্রতিবাদী 'মণ্ডল পরিবার'-কে! আবারও ঘটনাস্থল সেই সন্দেশখালি।
অভিযোগ উঠেছে, জেলে বসেই শেখ শাহজাহান কলকাঠি নেড়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতা-কর্মীদের দিয়ে ফের সন্দেশখালিতে সন্ত্রাসের বাতাবরণ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। জেলবন্দি শাহজাহানের নির্দেশেই তাঁর ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা মোসলেম শেখ অনবরত 'মণ্ডল পরিবার'-কে হুমকি দিয়ে চলেছেন।
আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে সরবেড়িয়া এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানোর অভিযোগও উঠেছে এই মোসলেম শেখের বিরুদ্ধে। যার জেরে আতঙ্কে রীতিমতো ঘুম উড়েছে মণ্ডল পরিবারের সদস্যদের। যদিও যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে এর নেপথ্যে বিজেপির 'চক্রান্ত' রয়েছে বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। পাল্টা শাসক শিবিরকে নিশানা করে এই নিয়ে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবিরও। আর এই ইস্যুতে রাজনীতির হাওয়া আবারও গরম হতে শুরু করেছে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে৷
2024 সালের 5 জানুয়ারি, রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে এসে সন্দেশখালিতে আক্রান্ত হন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) আধিকারিকরা। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সন্দেশখালির তৎকালীন দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান বর্তমানে জেলে রয়েছেন। কিন্তু, তার পরেও বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে শাহজাহানের অনুপস্থিতিতে তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু নেতা এখনও তাণ্ডব চালাচ্ছে সন্দেশখালিতে। তার মধ্যে অভিযুক্ত হিসেবে প্রথম সারিতেই রয়েছে জেলবন্দি শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা মোসলেম শেখের নাম।
এই মোসলেম শেখের বিরুদ্ধেই গত 28 নভেম্বর সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার প্রতিবাদী বাসিন্দা নির্মলকুমার মণ্ডলকে মারধর এবং প্রাণনাশের 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বর্তমান তৃণমূল সভাপতি ইমান আলি গাজীরও। আতঙ্কে সেই সময় কার্যত ঘরবন্দি হয়েছিলেন 'মণ্ডল পরিবারের' অন্যতম এই সদস্য।
মূলত, তখন আতঙ্কিত নির্মলের অভিযোগ ছিল, সরবেড়িয়ায় শাহজাহান ও শাহজাহানের বাহিনীর হাতে দখল হয়ে যাওয়া মার্কেটে বিনা অনুমতিতে তৃণমূলের এসআইআর বিরোধী সভার প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। তার জেরেই মোসলেম শেখ ও মোসলেমের বাহিনীর হামলা ও মারধরে আক্রান্ত হতে হয় তাঁকে। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত ওই দুই তৃণমূল নেতার নামে ন্যাজাট থানায় অভিযোগও দায়ের করেছিলেন তিনি। কিন্তু, তার পরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। উল্টে, জেলবন্দি শাহজাহানের কলকাঠিতে তাঁর বাহিনী সরবেড়িয়া এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
এদিকে, হামলা-মারধরের ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে আবারও 'হুমকি'র মুখে পড়তে হয়েছে নির্মলকুমার মণ্ডলকে। এমনটাই দাবি করেছেন তিনি। নির্মলের কথায়, "দু-দিন আগে আমার কাকা নিতাই মণ্ডলের সঙ্গে সরবেড়িয়ার রাস্তায় দেখা হয় মোসলেম শেখের। তখন তিনি আমার কাকাকে বলেন, ‘তোর ভাইপো-কে এসব কথা বলতে বারণ কর। শাহজাহান মার্কেট যদি তোদের জমিতে গড়ে উঠে থাকে, তাহলে ক্ষমতা থাকলে সেখান গিয়ে দোকানদারদের থেকে টাকা আদায় করে দেখা। ওকে (নির্মল) বলিস আমার পিছনে লাগলে সরবেড়িয়া-লাউখালিতে আগুন জ্বলবে।’ প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা। সবটাই হচ্ছে জেলবন্দি শেখ শাহজাহানের নির্দেশে। ভয়ংকর পরিস্থিতি। নিরাপত্তা চাই আমরা। নিরাপত্তা না-দিলে এভাবে কি বেঁচে থাকা সম্ভব?"
যদিও যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা মোসলেম শেখ অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, "সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। শেখ শাহজাহান জেলে যাওয়ার পর থেকে মণ্ডল পরিবারের কারও সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি। শেখ শাহজাহানের নির্দেশে আমি যদি হুমকি অথবা মারধর করে থাকি, তার তো প্রমাণ থাকবে! সরবেড়িয়া মার্কেট জুড়ে রয়েছে সিসিটিভি। সেখানেও তো কোনও না-কোনও প্রমাণ থাকবে। শুধু অপপ্রচার করে লাভ নেই। তার বাস্তবতাও থাকতে হবে। আমার মনে হয় ওর (নির্মল) মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"
মোসলেম শেখের আরও দাবি, "চারদিন আগে ওর কাকার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল রাস্তায়। তখন ওকে এসব নিয়ে বলতেই উনি নির্মল মণ্ডলের থেকে দূরত্ব তৈরি করার চেষ্টা করেন। বলে আমরা এসবের মধ্যে নেই। আমি যতদূর জানি জেলে যাওয়ার আগে শেখ শাহজাহান মণ্ডল পরিবারের পৈতৃক জমি টাকার বিনিময়ে তাঁদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। এখন কী করে ওঁদের জমি হয়? এর পিছনে তৃণমূল মার্কা বিজেপির ইন্ধন রয়েছে। তাদের ইন্ধনেই ও এসব করছে। তা না-হলে কেন আমাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হবে।"
অন্যদিকে, এই ঘটনায় শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য বলেন, "এই ধরনের ঘটনা আগে উত্তরপ্রদেশে দেখা যেত। সেখানে বড় বড় অপরাধীরা জেলে বসেই তাদের দুষ্কর্ম চালাত। এখন সেই 'সংস্কৃতি'-ই ফিরে এসেছে বাংলায়। পশ্চিমবঙ্গের জেলখানাগুলো অপরাধীদের দুষ্কর্মের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। শাহজাহানও তার ব্যতিক্রম নয়। জেলে বসেই উনি তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতাদের দিয়ে এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি করছেন। বিজেপি দল মণ্ডল পরিবারের পাশে রয়েছে। যতই ওরা ভয়ভীতি প্রদর্শন করুক, মণ্ডল পরিবার কিংবা বিজেপি কর্মীদের দমাতে পারবে না। মানুষই রুখে দাঁড়াবে ওদের বিরুদ্ধে।"