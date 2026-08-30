চাকরির টোপে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ ! বাঁকুড়ায় গ্রেফতার অভিষেক-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা

চাকরির টোপে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ ! বাঁকুড়ায় গ্রেফতার অভিষেক-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা
রবিবার তাঁকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে হাজির করানো হলে আদালত চত্বরে যাওয়ার পথে স্থানীয়দের একাংশ তাঁর উদ্দেশে 'চোর চোর' স্লোগান দেন ।
Published : August 30, 2026 at 3:12 PM IST
বাঁকুড়া, 30 অগস্ট: চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি । তার বদলে নেওয়া হয়েছিল লক্ষাধিক টাকা । কিন্তু চাকরি মেলেনি, ফেরতও আসেনি টাকা - এমনই অভিযোগের তদন্তে এ বার গ্রেফতার হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত এক সময়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা রাজীব ঘোষাল ।
পুলিশ সূত্রে দাবি, চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া আর এক তৃণমূল নেতা পল্লব পাণ্ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই রাজীবের নাম উঠে আসে । শনিবার রাতে কলকাতা থেকে রাজীবকে গ্রেফতার করে বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ । রবিবার তাঁকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে হাজির করানো হলে আদালত চত্বরে যাওয়ার পথে স্থানীয়দের একাংশ তাঁর উদ্দেশে 'চোর চোর' স্লোগান দেন ।
এক সময় বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় এলাকায় তৃণমূলের অন্যতম দাপুটে মুখ হিসাবে পরিচিত ছিলেন রাজীব । দলের যুব সংগঠন তৈরি হওয়ার সময় বাঁকুড়া জেলার সভাপতির দায়িত্বও পেয়েছিলেন তিনি । সেই সূত্রেই তৎকালীন যুব তৃণমূলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন রাজীব । দলের অন্দরে এক সময় তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলেই স্থানীয় সূত্রের দাবি ।
তবে সময় বদলেছে । আর সেই রাজীবই এ বার চাকরির নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগের তদন্তে পুলিশের হাতে । ঘটনার সূত্রপাত কয়েক মাস আগে । বেলিয়াতোড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এলাকার এক বাসিন্দা । তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের স্থানীয় নেতা পল্লব পাণ্ডে তাঁকে তৃণমূলের শাসনকালে বড়জোড়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । সেই চাকরির জন্য তাঁর কাছ থেকে 4 লক্ষ 20 হাজার টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ । কিন্তু প্রতিশ্রুত চাকরি মেলেনি । অভিযোগকারীর দাবি, টাকা ফেরত চেয়েও বার বার ব্যর্থ হয়েছেন তিনি । শেষ পর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হন ।
অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করে বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ । তদন্তের সূত্র ধরে পল্লব পাণ্ডেকে গ্রেফতার করা হয় । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তদন্তকারীদের সামনে আসে রাজীব ঘোষালের নাম । সেই সূত্রেই রাজীবের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে শুরু করেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশের দাবি, তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই শনিবার রাতে কলকাতা থেকে রাজীবকে গ্রেফতার করা হয় । এর পর রবিবার সকালে তাঁকে বাঁকুড়ায় নিয়ে আসা হয় । আদালতে পেশ করার সময় তাঁকে ঘিরে স্থানীয়দের একাংশের বিক্ষোভও দেখা যায় । পুলিশি ঘেরাটোপে রাজীবকে আদালতের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় শোনা যায় 'চোর চোর' স্লোগান ।
ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে । পুলিশের তদন্ত অবশ্য আপাতত অভিযোগের আর্থিক লেনদেন এবং চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির সূত্রেই এগোচ্ছে । অভিযোগকারীর কাছ থেকে নেওয়া টাকা কোথায় গিয়েছে, সেই টাকার সঙ্গে রাজীবের কোনও যোগ রয়েছে কি না, পল্লব পাণ্ডের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ধরন কী ছিল- এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা ।
বাঁকুড়া জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ তৎপর হয় । অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে ।
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