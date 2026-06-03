দাদা মন্ত্রী ! সেই ক্ষমতায় ব্রিটিশ আমলের স্কুলে লোগো বদলে দেন তৃণমূল নেতা, ক্ষোভ প্রাক্তনীদের

দাদা মন্ত্রী ! সেই ক্ষমতায় ব্রিটিশ আমলের স্কুলে লোগো বদলে দেন তৃণমূল নেতা, ক্ষোভ প্রাক্তনীদের
রাজ্যে পালাবদলের পর ওই স্কুলের পুরোনো লোগো ফিরিয়ে আনার দাবি প্রাক্তনীদের ৷
Published : June 3, 2026 at 8:10 PM IST
মালদা, 3 জুন: অভিযোগ রয়েছে, তৃণমূলের আমলে আধুলি, সিকি সাইজের নেতা-নেত্রীরাও এলাকা দাপিয়ে বেড়াতেন ৷ তাঁদের দাদাগিরিতে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন সাধারণ মানুষজন ৷ তেমনই এক কাহিনী উঠে এসেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে ৷
দাদা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী, সেই ক্ষমতায় গোটা এলাকা দাপিয়ে বেড়াতেন ভাই ৷ তাঁর ফতেয়ায় ব্রিটিশ আমল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসা স্কুলের লোগো পালটে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল কর্তৃপক্ষ ৷ রাজ্যে জমানা বদলের সঙ্গে সঙ্গেই পুরনো লোগো ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন স্কুলের প্রাক্তনীরা ৷ এই দাবিতে বুধবার তাঁরা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশনও দিয়েছেন ৷ এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি ৷ এমনকি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও এর জন্য প্রাক্তন মন্ত্রী ও তাঁর ভাইকে দায়ী করেছে ৷
হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলের লোগো বদল
1935 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুল ৷ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই স্কুলের লোগো ছিল একটি স্বস্তিক চিহ্ন ৷ চিহ্নের ভিতরে লেখা ছিল চারটি শব্দ, সত্য, সেবা, প্রশ্ন ও জ্ঞান ৷ চিহ্নের চারদিকে স্কুলের নাম এবং তথ্য লেখা ছিল ৷ 2022 সালে হঠাৎ সবার অজান্তে স্কুলের এই লোগো বদলে যায় ৷ তখন হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তজমুল হোসেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী ৷ তাঁর ভাই জম্মু রহমান স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মনোনীত সভাপতি ৷ স্বস্তিক চিহ্নের বদলে স্কুলের নতুন লোগো করা হয় জ্বলন্ত মশাল ৷ এই লোগো বদল নিয়ে সেই সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বাসিন্দা কিংবা প্রাক্তনীদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি বলে অভিযোগ ৷
পুরনো লোগো ফেরানোর দাবি প্রাক্তনীদের
এদিন স্কুলের পুরনো লোগো ফিরিয়ে আনার দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়ার পর এক প্রাক্তনী অমিতকুমার মণ্ডল বলেন, "আমরা এই স্কুলের প্রাক্তনী ৷ পুরনো সময় থেকেই দেখে আসছি স্কুলের লোগো একটি স্বস্তিক চিহ্ন ৷ হঠাৎ করেই দেখতে পাই, স্কুলের পরিকাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিক চিহ্নের লোগোটিও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে মশাল চিহ্ন তৈরি করা হয়েছে ৷ প্রধান শিক্ষকের কাছে আজ আমরা সেই বিষয়টি জানতে এসেছিলাম ৷ কী কারণে পুরনো লোগো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাদের নির্দেশে এই কাজ হয়েছে, সেসব আমরা বলতে পারব না ৷ আমরা শুধু চাই, স্কুলের পুরনো ঐতিহ্যের লোগো ফেরত আসুক, ভালো করে পড়াশোনা হোক, স্কুলের পুরোনো পোশাক ফিরে আসুক ৷ প্রধান শিক্ষক আশ্বস্ত করেছেন, তাঁরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে পদক্ষেপ করবেন ৷"
সরব বিজেপি-সিপিএম
স্কুলের আরেক প্রাক্তনী তথা সিপিআইএম নেতা প্রণব দাস বলছেন, "স্কুলের রিইউনিয়নে আমি আমন্ত্রিত ছিলাম ৷ তখন আমি প্রশ্ন করেছিলাম, স্কুলের পুরনো লোগো কী কারণে সরানো হল ৷ সেই সময় স্কুলে চাপিয়ে দেওয়া ম্যানেজিং কমিটি ছিল ৷ তার সভাপতি ছিলেন তৎকালীন মন্ত্রীর ভাই জম্মু রহমান ৷ কমিটিতে তৃণমূলের মার্কামারা লোকজন ছিল ৷ তাই তখন কিছু করা যায়নি ৷ আজ স্কুলের প্রাক্তনীরা পুরোনো লোগো ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছে ৷ আমি তাঁদের সাধুবাদ জানাচ্ছি ৷ আমিও তাঁদের দাবির সঙ্গে সহমত ৷ সেই সময় চক্রান্ত করেই স্কুলের লোগো বদলে ফেলা হয়েছিল ৷"
বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এনিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি ৷ দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়ার বক্তব্য, "আমরাও হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেছি ৷ ব্রিটিশ আমল থেকে স্কুলের লোগো ছিল স্বস্তিক চিহ্ন ৷ কিন্তু তৃণমূল সরকারের আমলে এই এলাকার প্রাক্তন মন্ত্রী তজমুল হোসেনের ভাই স্কুলের সভাপতি হন ৷ তাঁরাই ওই পুরোনো লোগো সরিয়ে দেন ৷ ভয়ে স্কুলের শিক্ষকরাও তাঁদের কথামতো কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ৷ এটা হতে দেওয়া যায় না ৷ আজ স্কুলে ডেপুটেশন হয়েছে ৷ এনিয়ে সবাইকে চিন্তাভাবনা করা উচিত ৷ আমাদের সবার দাবি, ওই স্বস্তিক চিহ্নকে ফের স্কুলের লোগোতে ফিরিয়ে আনা হোক ৷ প্রশাসন যেন আইন মেনে সঠিকভাবে কাজ করে ৷ ব্রিটিশ আমল থেকে যা ছিল সেটাই যেন ফিরিয়ে আনা হয় ৷"
নিন্দা তৃণমূলের
বিষয়টি নিয়ে স্কুলের প্রাক্তনী তথা আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি সাহেব দাস বলেন, "তৃণমূলের আমলে জম্মু রহমানরাই ছিলেন স্কুলের হর্তা, কর্তা, বিধাতা ৷ তাঁর দাদা ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ৷ তিনি ছিলেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ৷ নিজেদের আমলে তাঁরা কী করছেন তা আমাদের জানা নেই ৷ আমি নিজেও ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ৷ যদি কিছু ঘটেই থাকে তবে প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখবে ৷ আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন স্বস্তিক চিহ্নই ছিল স্কুলের লোগো ৷ শুনতে পাচ্ছি, সেই স্বস্তিক চিহ্ন সরিয়ে মশাল চিহ্নকে স্কুলের লোগো বানানো হয়েছে ৷ এটা হয়ে থাকলে অন্যায় হয়েছে ৷ বর্তমান সরকার ও প্রশাসনের কাছে আমার আবেদন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হোক ৷ আমি নিজেও চাই, স্কুলের পুরনো স্বস্তিক চিহ্ন ফিরে আসুক ৷"
স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য
স্কুলের প্রধান শিক্ষক মফিজুদ্দিন আহমেদ বলেন, "আজ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা এসেছিলেন ৷ স্কুলের কী কী সমস্যা তা তাঁরা আমার কাছে জানতে চাইলেন ৷ সবকিছুই তাঁরা খুঁটিয়ে জেনেছেন ৷ তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হল ৷ স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, পঠনপাঠনের মান ভালো করতে তাঁরাও কিছু পরামর্শ দিয়েছেন ৷ স্কুলের লোগো নিয়ে তাঁরা বললেন, অনেক আগে স্কুলের অফিসে নাকি ওই লোগো ছিল ৷ সেই অফিস ভাঙা পড়েছে ৷ আমি তাঁদের জানিয়েছি, এই বিষয় নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করা হবে ৷ আলোচনা সাপেক্ষে অবশ্যই চিন্তাভাবনা করা হবে ৷" কিন্তু কেন পুরনো লোগো সরিয়ে নতুন লোগোর আবির্ভাব, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি মাফিজুদ্দিন ৷