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দাদা মন্ত্রী ! সেই ক্ষমতায় ব্রিটিশ আমলের স্কুলে লোগো বদলে দেন তৃণমূল নেতা, ক্ষোভ প্রাক্তনীদের

রাজ্যে পালাবদলের পর ওই স্কুলের পুরোনো লোগো ফিরিয়ে আনার দাবি প্রাক্তনীদের ৷

Harishchandrapur High School
হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুল (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 3, 2026 at 8:10 PM IST

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মালদা, 3 জুন: অভিযোগ রয়েছে, তৃণমূলের আমলে আধুলি, সিকি সাইজের নেতা-নেত্রীরাও এলাকা দাপিয়ে বেড়াতেন ৷ তাঁদের দাদাগিরিতে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন সাধারণ মানুষজন ৷ তেমনই এক কাহিনী উঠে এসেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে ৷

দাদা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী, সেই ক্ষমতায় গোটা এলাকা দাপিয়ে বেড়াতেন ভাই ৷ তাঁর ফতেয়ায় ব্রিটিশ আমল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসা স্কুলের লোগো পালটে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল কর্তৃপক্ষ ৷ রাজ্যে জমানা বদলের সঙ্গে সঙ্গেই পুরনো লোগো ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন স্কুলের প্রাক্তনীরা ৷ এই দাবিতে বুধবার তাঁরা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশনও দিয়েছেন ৷ এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি ৷ এমনকি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও এর জন্য প্রাক্তন মন্ত্রী ও তাঁর ভাইকে দায়ী করেছে ৷

দাদা মন্ত্রী ! ক্ষমতা বলে ব্রিটিশ আমলে তৈরি স্কুলের লোগোয় বদল তৃণমূল নেতার (ইটিভি ভারত)

হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলের লোগো বদল

1935 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুল ৷ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই স্কুলের লোগো ছিল একটি স্বস্তিক চিহ্ন ৷ চিহ্নের ভিতরে লেখা ছিল চারটি শব্দ, সত্য, সেবা, প্রশ্ন ও জ্ঞান ৷ চিহ্নের চারদিকে স্কুলের নাম এবং তথ্য লেখা ছিল ৷ 2022 সালে হঠাৎ সবার অজান্তে স্কুলের এই লোগো বদলে যায় ৷ তখন হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তজমুল হোসেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী ৷ তাঁর ভাই জম্মু রহমান স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মনোনীত সভাপতি ৷ স্বস্তিক চিহ্নের বদলে স্কুলের নতুন লোগো করা হয় জ্বলন্ত মশাল ৷ এই লোগো বদল নিয়ে সেই সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বাসিন্দা কিংবা প্রাক্তনীদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি বলে অভিযোগ ৷

Harishchandrapur High School
হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলের পুরনো লোগো (নিজস্ব ছবি)

পুরনো লোগো ফেরানোর দাবি প্রাক্তনীদের

এদিন স্কুলের পুরনো লোগো ফিরিয়ে আনার দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়ার পর এক প্রাক্তনী অমিতকুমার মণ্ডল বলেন, "আমরা এই স্কুলের প্রাক্তনী ৷ পুরনো সময় থেকেই দেখে আসছি স্কুলের লোগো একটি স্বস্তিক চিহ্ন ৷ হঠাৎ করেই দেখতে পাই, স্কুলের পরিকাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিক চিহ্নের লোগোটিও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে মশাল চিহ্ন তৈরি করা হয়েছে ৷ প্রধান শিক্ষকের কাছে আজ আমরা সেই বিষয়টি জানতে এসেছিলাম ৷ কী কারণে পুরনো লোগো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাদের নির্দেশে এই কাজ হয়েছে, সেসব আমরা বলতে পারব না ৷ আমরা শুধু চাই, স্কুলের পুরনো ঐতিহ্যের লোগো ফেরত আসুক, ভালো করে পড়াশোনা হোক, স্কুলের পুরোনো পোশাক ফিরে আসুক ৷ প্রধান শিক্ষক আশ্বস্ত করেছেন, তাঁরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে পদক্ষেপ করবেন ৷"

Harishchandrapur High School
হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলের নতুন লোগো (নিজস্ব ছবি)

সরব বিজেপি-সিপিএম

স্কুলের আরেক প্রাক্তনী তথা সিপিআইএম নেতা প্রণব দাস বলছেন, "স্কুলের রিইউনিয়নে আমি আমন্ত্রিত ছিলাম ৷ তখন আমি প্রশ্ন করেছিলাম, স্কুলের পুরনো লোগো কী কারণে সরানো হল ৷ সেই সময় স্কুলে চাপিয়ে দেওয়া ম্যানেজিং কমিটি ছিল ৷ তার সভাপতি ছিলেন তৎকালীন মন্ত্রীর ভাই জম্মু রহমান ৷ কমিটিতে তৃণমূলের মার্কামারা লোকজন ছিল ৷ তাই তখন কিছু করা যায়নি ৷ আজ স্কুলের প্রাক্তনীরা পুরোনো লোগো ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছে ৷ আমি তাঁদের সাধুবাদ জানাচ্ছি ৷ আমিও তাঁদের দাবির সঙ্গে সহমত ৷ সেই সময় চক্রান্ত করেই স্কুলের লোগো বদলে ফেলা হয়েছিল ৷"

Harishchandrapur High School
ডেপুটেশন জমা প্রাক্তনীদের (নিজস্ব ছবি)

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এনিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি ৷ দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়ার বক্তব্য, "আমরাও হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেছি ৷ ব্রিটিশ আমল থেকে স্কুলের লোগো ছিল স্বস্তিক চিহ্ন ৷ কিন্তু তৃণমূল সরকারের আমলে এই এলাকার প্রাক্তন মন্ত্রী তজমুল হোসেনের ভাই স্কুলের সভাপতি হন ৷ তাঁরাই ওই পুরোনো লোগো সরিয়ে দেন ৷ ভয়ে স্কুলের শিক্ষকরাও তাঁদের কথামতো কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ৷ এটা হতে দেওয়া যায় না ৷ আজ স্কুলে ডেপুটেশন হয়েছে ৷ এনিয়ে সবাইকে চিন্তাভাবনা করা উচিত ৷ আমাদের সবার দাবি, ওই স্বস্তিক চিহ্নকে ফের স্কুলের লোগোতে ফিরিয়ে আনা হোক ৷ প্রশাসন যেন আইন মেনে সঠিকভাবে কাজ করে ৷ ব্রিটিশ আমল থেকে যা ছিল সেটাই যেন ফিরিয়ে আনা হয় ৷"

নিন্দা তৃণমূলের

বিষয়টি নিয়ে স্কুলের প্রাক্তনী তথা আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি সাহেব দাস বলেন, "তৃণমূলের আমলে জম্মু রহমানরাই ছিলেন স্কুলের হর্তা, কর্তা, বিধাতা ৷ তাঁর দাদা ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ৷ তিনি ছিলেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ৷ নিজেদের আমলে তাঁরা কী করছেন তা আমাদের জানা নেই ৷ আমি নিজেও ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ৷ যদি কিছু ঘটেই থাকে তবে প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখবে ৷ আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন স্বস্তিক চিহ্নই ছিল স্কুলের লোগো ৷ শুনতে পাচ্ছি, সেই স্বস্তিক চিহ্ন সরিয়ে মশাল চিহ্নকে স্কুলের লোগো বানানো হয়েছে ৷ এটা হয়ে থাকলে অন্যায় হয়েছে ৷ বর্তমান সরকার ও প্রশাসনের কাছে আমার আবেদন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হোক ৷ আমি নিজেও চাই, স্কুলের পুরনো স্বস্তিক চিহ্ন ফিরে আসুক ৷"

Harishchandrapur High School
স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশন জমা (নিজস্ব ছবি)

স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মফিজুদ্দিন আহমেদ বলেন, "আজ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা এসেছিলেন ৷ স্কুলের কী কী সমস্যা তা তাঁরা আমার কাছে জানতে চাইলেন ৷ সবকিছুই তাঁরা খুঁটিয়ে জেনেছেন ৷ তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হল ৷ স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, পঠনপাঠনের মান ভালো করতে তাঁরাও কিছু পরামর্শ দিয়েছেন ৷ স্কুলের লোগো নিয়ে তাঁরা বললেন, অনেক আগে স্কুলের অফিসে নাকি ওই লোগো ছিল ৷ সেই অফিস ভাঙা পড়েছে ৷ আমি তাঁদের জানিয়েছি, এই বিষয় নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করা হবে ৷ আলোচনা সাপেক্ষে অবশ্যই চিন্তাভাবনা করা হবে ৷" কিন্তু কেন পুরনো লোগো সরিয়ে নতুন লোগোর আবির্ভাব, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি মাফিজুদ্দিন ৷

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