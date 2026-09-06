দোষীকে আড়ালের চেষ্টা ! ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর 6 মাস পর গ্রেফতার তৃণমূল নেতা
ছাত্রীর ফোন থেকে শিক্ষকের সঙ্গে হওয়া চ্যাট উদ্ধার করেছে পুলিশ এবং কিছু মেসেজ মুছে ফেলার প্রমাণও মিলেছে বলে পুলিশের দাবি ।
Published : September 6, 2026 at 5:44 PM IST
দাসপুর, 6 সেপ্টেম্বর: বাসুদেবপুরে দশম শ্রেণির ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের জালে এক তৃণমূল নেতা ৷ অভিযুক্ত শিক্ষক গৌতম সিনহাকে আড়াল করা এবং তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগে শনিবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার হলেন তৃণমূল নেতা তথা বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ও বাসুদেবপুর হাইস্কুলের প্রাক্তন সভাপতি কাজল সামন্ত । ঘটনার দীর্ঘ ছয় মাস পর গ্রেফতার হলেন তিনি ।
উল্লেখ্য, গত 11 ফেব্রুয়ারি বাসুদেবপুর হাইস্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু হয় । তাঁর দেহ অস্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ধার হওয়ার পর বাবা এই নিয়ে দাসপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । পুলিশের সূত্র অনুযায়ী, তদন্তে উঠে আসে যে, ঘটনার আগে ওই ছাত্রীর সঙ্গে ইংরেজির শিক্ষক গৌতম সিনহার একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ কল ও চ্যাট হয়েছিল ।
ছাত্রীর ফোন থেকে শিক্ষকের সঙ্গে হওয়া চ্যাট উদ্ধার করেছে পুলিশ এবং কিছু মেসেজ মুছে ফেলার প্রমাণও মিলেছে বলে পুলিশের দাবি । এমনকী ওই ছাত্রীর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের রিকভারি নম্বর হিসেবেও শিক্ষকের ফোন নম্বর যুক্ত থাকার তথ্য তদন্তে সামনে আসে । এই ঘটনার পর প্রায় ছয় মাস কেটে যায় । এরপর গত 10 অগস্ট পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষক গৌতম সিনহাকে গ্রেফতার করে ।
এরপর তদন্তে অভিযুক্ত শিক্ষককে আড়াল করা এবং মৃতার পরিবারকে চাপ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা কাজল সামন্তের বিরুদ্ধে । যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি । তাঁর দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে তিনি কোনওভাবেই যুক্ত নন এবং তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে ।
শনিবার কাজল সামন্তকে গ্রেফতারের পর ওই ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর তদন্তে নতুন মোড় এসেছে । পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে দাসপুর থানার পুলিশ । ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, পুলিশ তদন্ত করছে এবং এই ঘটনায় যারা অপরাধী, তদন্তের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের শাস্তি হওয়া উচিত ।
এই বিষয়ে ছাত্রীর মা বলেন, "আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক এটাই চাই । কারণ এই ঘটনায় অনেকেই জড়িত আছে বলে শুনেছি ।" অন্যদিকে পরিবারের আরেক সদস্য বলেন, "এই মর্মান্তিক ঘটনায় যারা জড়িত তাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ । গতকাল আরেক জন গ্রেফতার হয়েছে । আমরা পুলিশের কাজে সন্তুষ্ট । পুলিশ দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গ্রহণ করুক ।"
দাসপুরের বিজেপি নেতা প্রশান্ত বেরা বলেন, "এই ছাত্রীর মৃত্যুর পেছনে মূল যারা পান্ডা ছিল তারা লুকিয়েছিল এতদিন । অবশেষে পুলিশি তদন্তে তারা ধরা পড়েছে ৷ এর জন্য পুলিশকে সাধুবাদ । এই কাজল সামন্ত শুধু ওই ছাত্রীর মৃত্যুর জন্যই দায়ী নয়, দাসপুরে একাধিক দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িত । তাই আমরা চাই এই কাজল সামন্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক ।"
যদিও এ বিষয়ে দাসপুরের এক পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, "এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে একটি মামলা রয়েছে । যার জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে । আজ তাকে কোর্টে পাঠানো হবে ।"