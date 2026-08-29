বাড়ি থেকে উদ্ধার 18টি তাজা বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র ! গ্রেফতার তৃণমূলের বুথ সভাপতি

বাড়ি থেকে উদ্ধার 18টি তাজা বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র ! গ্রেফতার তৃণমূলের বুথ সভাপতি
অভিযুক্ত তৃণমূলের বুথ সভাপতির স্ত্রীর দাবি, তাঁর স্বামীকে ফাঁসানো হয়েছে । তিনি নির্দোষ ৷
Published : August 29, 2026 at 4:00 PM IST
কুলপি, 29 অগস্ট: বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে 18টি তাজা বোমা, একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ছয় রাউন্ড গুলি ৷ এরপরেই শনিবার গ্রেফতার অভিযুক্ত তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি ৷ ধৃতের নাম মনিরুজ্জামান হালদার ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার কুলপি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ ৷ ধৃতকে রবিবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালত তোলা হবে ৷
মন্দিরবাজারের এসডিপিও প্রসেনজিৎ দাস বলেন, "শুক্রবার রাতে যৌথ অভিযান চালানো হয় ৷ সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি এবং কুলপি থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে তৃণমূলের বুথ সভাপতি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ তাজা বোমা । ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিলেন অভিযুক্ত ৷ তাঁর খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে অবশেষে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর কুলপি থানার পুলিশ মনিরুজ্জামান হালদারের বাড়িতে অভিযান চালায় । নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বাড়িতে তল্লাশি শুরু হতেই একে একে উদ্ধার হতে থাকে বিস্ফোরক এবং আগ্নেয়াস্ত্র । বাড়ির ভিতর থেকে 18টি তাজা বোমা উদ্ধারের পাশাপাশি একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের পর স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে পুলিশ । উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হয় । বিস্ফোরকগুলি কীভাবে ওই বাড়িতে এল, সেগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং কী উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।
এদিকে পুলিশের অভিযানের খবর পেয়েই বাড়ির মালিক তথা তৃণমূলের বুথ সভাপতি মনিরুজ্জামান হালদার গা-ঢাকা দেন । তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ । এরপরেই তাঁকে কুলপি এলাকা থেকে শনিবার গ্রেফতার করা হয় ৷ তদন্তকারীদের নজরে এখন একাধিক প্রশ্ন । একজন রাজনৈতিক দলের বুথ সভাপতির বাড়িতে একসঙ্গে এতগুলি তাজা বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি কেন মজুত করা হয়েছিল? এই বিস্ফোরক কোথা থেকে এল? এর পিছনে কোনও বড় চক্র রয়েছে কি না? নাকি স্থানীয় কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষের জন্যই এই অস্ত্রভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছিল-সবদিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
ঘটনার পর এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দা রসিদ আলি পাইক বলেন, "মনিরুজ্জামান হালদারের বাড়ি থেকে বোমাগুলি উদ্ধার হয়নি ৷ তার ভাইয়ের পোড়ো বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে সেগুলি ৷ পুরোটাই ষড়যন্ত্র ৷" যদিও অভিযুক্তের স্ত্রী জাসমিনা বিবির দাবি, তাঁর স্বামীকে ফাঁসানো হয়েছে । বলেন, "আমার স্বামী নির্দোষ ৷ তাঁকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে ৷ আমার স্বামী এই কাজ করতে পারেন না ৷ তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক ৷"