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100 দিনের কোটি কোটি টাকা লুট! হাসনাবাদে গণরোষের মুখে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন কাজ করেও তাঁরা টাকা পাননি ৷ দিনের পর দিন বকেয়া টাকা চাইতে গেলে তৃণমূল নেতা কেবলই হুমকি দিতেন ।

Trinamool leader arrested
হাসনাবাদে গণরোষের মুখে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 2:26 PM IST

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হাসনাবাদ, 16 জুন: 100 দিনের কাজের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন এক তৃণমূল নেতা তথা কাজের সুপারভাইজার । ধৃতের নাম গৌতম বৈদ্য । উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদ থানার খাঁপুকুর এলাকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায় ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের 100 দিনের কাজের প্রকল্প চালু ছিল, সেই সময় খাঁপুকুর এলাকায় সুপারভাইজারের দায়িত্বে ছিলেন তৃণমূল নেতা গৌতম বৈদ্য । অভিযোগ, তিনি এলাকার প্রায় তিন শতাধিক জব কার্ড হোল্ডারকে দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ করিয়েছিলেন । কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার পর দুই-একজন ছাড়া বাকি কোনও শ্রমিকই তাঁদের ন্যায্য মজুরি পাননি ।

100 দিনের কোটি কোটি টাকা লুট ! হাসনাবাদে গণরোষের মুখে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা (ইটিভি ভারত)

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দিনের পর দিন বকেয়া টাকা চাইতে গেলে মিলত কেবলই হুমকি ও চোটপাট । এমনকি গরিব গ্রামবাসীদের মারধর করতেও উদ্যত হতেন ওই নেতা । তৃণমূলের শাসনকালে ক্ষমতার দাপটে ওই নেতার বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পাননি সাধারণ মানুষ । বারেবারে হুমকি খেয়ে তাঁদের ফিরে আসতে হয়েছে । কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা হতেই পরিস্থিতি বদলে যায় ।

দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে দিয়ে খাঁপুকুর এলাকার কয়েকশো বঞ্চিত জব কার্ড হোল্ডার একজোট হয়ে তৃণমূল নেতা গৌতম বৈদ্যকে ঘিরে ধরে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাসনাবাদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । উত্তেজিত জনতার হাত থেকে পুলিশ প্রথমে গৌতম বৈদ্যকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে । পরবর্তীতে বঞ্চিত গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে পুলিশ ওই 'দুর্নীতিগ্রস্ত' সুপারভাইজারকে গ্রেফতার করে । দীর্ঘদিনের বঞ্চনার পর অবশেষে আইনি পদক্ষেপ শুরু হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন খাঁপুকুরের সাধারণ মানুষ ।

Trinamool leader arrested
তৃণমূল নেতাকে ঘিরে ধরে তুমুল বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্থানীয় বঞ্চিত বাসিন্দা ও আন্দোলনকারী বিধান মণ্ডল বলেন, "আমরা কাজ করার পর কোনও টাকাপয়সা পাইনি । অথচ আমাদের না-জানিয়েই জব কার্ডে জালিয়াতি করে সেই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে । রেজোলিউশন খাতায় এবং কাগজে-কলমে সব টাকা 'পেইড' (পরিশোধ) বলে লিখে দেওয়া হয়েছে । গৌতম বৈদ্যই এই সব জালিয়াতি করেছে ।"

বিক্ষোভে শামিল অপর এক গ্রামবাসী অতসী মণ্ডল তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "গৌতম বৈদ্য জব কার্ড করে দেওয়ার নাম করে আমার কাছ থেকে 2000 টাকা নিয়েছিল । টাকা নেওয়ার পরেও সে ঠিকঠাক জব কার্ড করে দেয়নি । কার্ডের মধ্যে অন্য লোকের নাম ও আধার কার্ড জুড়ে দেওয়া হয়েছে । শুধু তাই নয়, আমরা যে কষ্ট করে কাজ করেছি, সেই কাজের টাকাও আমাদের দেওয়া হয়নি ।"

Trinamool leader arrested
ধৃত হাসনাবাদের তৃণমূল নেতা গৌতম বৈদ্য (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির হিঙ্গলগঞ্জ 2 নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক মানস মণ্ডল বলেন, "তৃণমূল আমলে সুপারভাইজাররা সাধারণ মানুষকে কাজ করানোর পরে টাকা দেয়নি ৷ তার জন্য প্রতিটি গ্রামে মানুষ ক্ষুব্ধ ৷ হাসনাবাদের বিভিন্ন জায়গায় ডিম ছুঁড়ে, তৃণমূল নেতাদের বেঁধে রেখে টাকা উদ্ধারের ব্যবস্থা সাধারণ মানুষ করছে ৷ একই ছবি দেখা গিয়েছে হাসনাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের 24 নম্বর গ্রামসভাতে ৷ মানুষের অত্যাচারের প্রতিফলন এই বিক্ষোভ ৷"

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । এ বিষয়ে হাসনাবাদের এসডিপিও ওমর আলি মোল্লার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কোনওরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।

TAGGED:

MGNREGA SCAM
HASNABAD TRINAMOOL LEADER
তৃণমূল নেতা
100 দিনের কাজে দুর্নীতি
TRINAMOOL LEADER ARRESTED

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