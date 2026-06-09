চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ! গাইঘাটায় ধৃত দমকলকর্মী তৃণমূল নেতা

চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ! গাইঘাটায় ধৃত দমকলকর্মী তৃণমূল নেতা
মঙ্গলবার বিকেলের ঘটনা৷ ধৃতের নাম সুমন দাস৷ তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় এবং 'চোর চোর' স্লোগান দেওয়া হয়৷
Published : June 9, 2026 at 9:46 PM IST
গাইঘাটা (উত্তর 24 পরগনা), 9 জুন: চাকরি দেওয়ার নাম করে বেকার যুবকদের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করার অভিযোগে দমকলকর্মী তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাঁকে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় ছোড়া হল কাঁচা ডিম। উঠল চোর চোর স্লোগান। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম সুমন দাস। তাঁর বাড়ি গাইঘাটার ছেকাঠি গ্রামে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে দমকল বা অগ্নিনির্বাপণ দফতরের কর্মী। বর্তমানে দমকল বিভাগের বনগাঁ ফায়ার স্টেশনে তিনি কর্মরত।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সুমনকে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের সঙ্গে বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে। নিজে দমকল বিভাগের কর্মী। পাশাপাশি তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা। তাই, সহজেই স্থানীয় যুবকরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন।
অভিযোগ, পুলিশ ও দমকল বিভাগে চাকরি দেওয়ার নাম করে সুমন কয়েকজন যুবকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। কয়েক বছর কেটে গেলেও ওই যুবকরা চাকরি পাননি। সুমনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি দিনের পর দিন কেবল আশ্বাস দিতে থাকেন। শাসক দলের নেতা হওয়ায় প্রতারিত যুবকরা এতদিন তাঁকে কিছু বলতে পারেননি।
অবশেষে সরকার বদল হতেই পরিস্থিতিও বদলে যায়। প্রতারিত যুবকরা টাকা ফেরতের দাবিতে সম্প্রতি গাইঘাটা থানায় সুমনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে মঙ্গলবার বিকেলে পুলিশ তাঁর বাড়িতে যায়। তাঁকে ধরে নিয়ে প্রিজন ভ্যানে তোলা হচ্ছিল। মুহূর্তে সেখানে ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে প্রতারিত যুবকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। পুলিশের ঘেরাটোপে থাকলেও সুমনকে লক্ষ্য করে উত্তেজিত জনতা কাঁচা ডিম ছুঁড়তে থাকে। কয়েক ঘা কিল-ঘুষিও পড়ে তাঁর পিঠে। জনতার ভিড় থেকে ওঠে 'চোর চোর' স্লোগান।
গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির সদস্য সমীর দাস বলেন, ‘‘সুমন অনেক মানুষের কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়েছে। তাঁরা আমার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু সুমন টাকা দেওয়ার কথা অস্বীকার করছে। সেই কারণে সাধারণ মানুষ তাঁর কাছে টাকা চাইতে এসেছিল। তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে ধাক্কা দিয়েছে হয়তো।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা এলাকায় কোনও দুর্নীতি হতে দেব না। যাঁদের কাছ থেকে সুমন টাকা নিয়েছেন, সেই টাকা ফেরত দিতে হবে।’’
যদিও সুমনের দাবি, রাজনৈতিক কারণে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। তবে সুমনের মা স্নেহলতা দাস বলেন, চার জনের কাছ থেকে কোম্পানিতে চাকরি দেওয়ার নাম করে ছেলে টাকা নিয়েছে। সেই টাকা সুমন অন্য কাউকে দিয়েছিলেন। তিনি চাকরি দেবেন বলেছিলেন। আজ ছেলেটাকে বিজেপি লোকেরা ধরে মারলো। লোকের ভালো করতে গিয়ে ছেলেটা মার খেল।’’
টাকা নেওয়ার কথা সুমনের বাবা স্বপন দে-ও কবুল করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘ছেলে যাঁদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল, অল্প অল্প করে তাঁদের সেই টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছিল। পুরো টাকাটাই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ ধৈর্য ধরলেন না।’’