দুর্গাপুরে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা, ডিম ছুঁড়লেন জনতা
দুর্গাপুরের নিউ টাউনিশপ থানার পুলিশ সুকুমার দত্ত নামে ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করে৷
Published : June 11, 2026 at 3:41 PM IST
দুর্গাপুর, 11 জুন: তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সুকুমার দত্তর গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়াল শিল্পশহর দুর্গাপুরে৷ দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও তোলাবাজির অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করেছে দুর্গাপুরের নিউ টাউনিশপ থানার পুলিশ৷ আদালতে যাওয়ার পথে স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তিনি৷ তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল জমানায় দুর্গাপুরের এমএএমসি টাউনশিপ এলাকার এই নেতার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ ছিল৷ কিন্তু তৎকালীন শাসক দলের ভয়ে কেউই অভিযোগ জানাতে পারেননি৷ কিন্তু বিধানসভা ভোটে তৃণমূল হারতেই সুকুমার দত্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয় পুলিশের কাছে৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে৷
বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে৷ কিন্তু তাঁকে থানা থেকে বের করার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা ভিড় করেছিলেন৷ থানার বাইরে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন৷ সুকুমার দত্তকে থানা থেকে বের করতেই বিক্ষোভের মাত্রা বাড়ে৷ ওই তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়তে থাকেন বিক্ষুব্ধ জনতা৷
পুলিশ কোনোরকমে পরিস্থিতি সামাল দেয়৷ গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়৷ তাঁকে পেশ করা হয় আদালতে৷ তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আদালতের নির্দেশ জানা যায়নি৷
এদিকে থানার সামনে বিক্ষোভের ঘটনায় বিজেপির স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা জড়িত বলে অভিযোগ৷ তবে সেকথা বিজেপি স্বীকার করতে নারাজ৷ তাদের দাবি, ক্ষুব্ধ জনতা এই কাজ করেছে। এটা মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। নিউ টাউনশিপ থানার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দুই বিজেপি নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বাধীন রায় একযোগে বলেন, ‘‘দুর্গাপুরে 23 ও 24 নম্বর ওয়ার্ডের দুই তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর এইরকম সুকুমার দাসদের মাথায় হাত রেখেছিল। আর এরা লাগামছাড়া দুর্নীতি করেছে।’’
তাঁরা আরও বলেন, ‘‘শুধু টাকা রোজকার নয়, মহিলাদের সম্মানহানি, সাধারণ মানুষের ওপর লাগামছাড়া অত্যাচার এই সুকুমার দাসদের মতো পাড়ার নেতারা করে গিয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের আজ এত ক্ষোভ। আমরা সাধারণ মানুষকে শান্ত করতে এসেছিলাম।’’
উল্লেখ্য, রাজ্যে বিজেপির সরকার আসার পর থেকেই তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷ অনেকেই গ্রেফতার হয়েছেন৷ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন গ্রেফতার হওয়া নেতারা৷ সব জায়গাতেই তাঁদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হচ্ছে৷