জনরোষে একমাস জলপ্রকল্পের ঘরে আত্মগোপন! শেষে গণধোলাই খেয়ে পুলিশের হাতে তৃণমূল নেতা

জনরোষে একমাস জলপ্রকল্পের ঘরে আত্মগোপন! শেষে গণধোলাই খেয়ে পুলিশের হাতে তৃণমূল নেতা
4 মে ফল প্রকাশের পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন জাহানুদ্দিন আহম্মেদ । তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, মারধর, বিরোধীদের উপর হামলা, বাড়িঘর ভাঙচুরের একাধিক অভিযোগ ছিল ।
Published : June 21, 2026 at 5:35 PM IST
কোচবিহার, 21 জুন: রাজনৈতিক পালাবদলের পর জনরোষের ভয়ে এক মাসেরও বেশি সময় আত্মগোপনে ছিলেন বলে অভিযোগ । শেষ পর্যন্ত পানীয় জলপ্রকল্পের একটি ঘরে লুকিয়েও রক্ষা হল না তুফানগঞ্জ-2 ব্লকের মহিষকুচি-2 অঞ্চলের তৃণমূলের সহ-সভাপতি জাহানুদ্দিন আহম্মেদের । রবিবার সকালে তাঁকে খুঁজে বের করে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ঘিরে ধরে গণধোলাই দেয় । পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয় । ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মহিষকুচি-২ অঞ্চলের বাকলা গ্রামে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই এলাকায় দেখা যাচ্ছিল না জাহানুদ্দিন আহম্মেদকে । তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই তোলাবাজি, মারধর, বিরোধীদের উপর হামলা এবং বাড়িঘর ভাঙচুরের একাধিক অভিযোগ ছিল । রাজনৈতিক পালাবদলের পর ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের রোষের মুখে পড়তে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি গা-ঢাকা দেন বলে অভিযোগ । এরপর গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বাকলা গ্রামের একটি পানীয় জলপ্রকল্পের ঘরে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন তিনি ।
রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর অবস্থানের খবর পেয়ে জলপ্রকল্পের ঘর ঘিরে ফেলেন । অভিযোগ, সেখান থেকে তাঁকে বের করে এনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি মারধরও করা হয় । পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করে বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় ।
বাকলা গ্রামের বাসিন্দা সুজিত সাহার অভিযোগ, "উনি এলাকার হার্মাদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন । সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো, মারধর, তোলাবাজি, বাড়িঘর ভাঙচুর- সবকিছুর সঙ্গেই তাঁর নাম জড়িত । ফল প্রকাশের পর থেকে পালিয়ে ছিলেন । আজ মানুষ তাঁকে খুঁজে বের করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ।"
একই সুরে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি কমল প্রধান বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল । বিরোধী রাজনৈতিক মত পোষণ করলেই বাড়িঘর ভাঙচুর করা হত । 2021 সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনাতেও তাঁর নাম উঠে এসেছিল । এতদিন আত্মগোপনে ছিলেন । আজ এলাকার মানুষই তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ।"
কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, জাহানুদ্দিন আহম্মেদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে । এদিন তাঁর অবস্থানের খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।