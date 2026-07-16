তৃণমূল নেতা গ্রেফতার, ব্যান্ড বাজিয়ে গেরুয়া আবির উড়িয়ে উল্লাস বিজেপির

তৃণমূল নেতা গ্রেফতার, ব্যান্ড বাজিয়ে গেরুয়া আবির উড়িয়ে উল্লাস বিজেপির
তৃণমূল নেতার কুশপুতুল নিয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরেন বিজেপি নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা । পরে মাথাভাঙ্গা পোস্ট অফিস মোড়ে কুশপুতুল দাহ করা হয় ৷
Published : July 16, 2026 at 1:11 PM IST
কোচবিহার, 16 জুলাই : জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের সাধারণ সম্পাদক উজির মিয়াঁর গ্রেফতারির পর মাথাভাঙ্গা শহরে বিজয় মিছিল করল বিজেপি ৷ ব্যান্ড পার্টি এনে উজিরের কুশপুতুল নিয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরেন বিজেপি নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা । পরে মাথাভাঙ্গা পোস্ট অফিস মোড়ে কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়।
মঙ্গলবার গভীর রাতে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ উজিরকে গ্রেফতার করে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই তিনি আত্মগোপন করেছিলেন । তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, জমি দখল, ভাঙচুর, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মারধর, ভয় দেখানো সহ একাধিক অভিযোগে মামলা হয়েছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে এবং আদালতের নির্দেশ মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে । গ্রেফতারের পর মঙ্গলবার রাতেই মাথাভাঙ্গা থানার সামনে লাড্ডু বিতরণ করে উল্লাস করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । বুধবার শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমার পর মিছিল পোস্ট অফিস মোড়ে পৌঁছয় এবং যেখানে উজিরের কুশপুতুল দাহ করা হয় ।
বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য শেখর রায় বলেন, “উজির মিয়াঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন । পাশাপাশি, তাঁর সম্পত্তির উৎস সহ সমস্ত বিষয়ে জানতে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করতে হবে ৷”
মাথাভাঙ্গা ৪ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক মহাদেব বর্মনের দাবি, “মাথাভাঙ্গায় সন্ত্রাস ও জমি দখলের রাজনীতির বিরুদ্ধে এই বিজয় উল্লাস । যে পুলিশকর্মী অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁকে সরকার যেন সম্মানিত করে।”
বুধবার উজিরকে আদালতে তোলা হলে সেখানে ভিড় জমান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আদালত চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়। আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় কিছু বিজেপি কর্মী-সমর্থক স্লোগানও দেন। পরে আদালত উজিরকে ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷
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