পুলিশে চাকরির নামে দুর্নীতি! গ্রেফতার জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ও সহযোগী
জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ এবং আরটিও বোর্ডের সদস্য পদে যুক্ত ছিলেন ধৃত ওই তৃণমূল নেতা ৷
Published : May 20, 2026 at 4:46 PM IST
গঙ্গারামপুর, 20 মে: পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় লক্ষাধিক টাকা তোলার অভিযোগ ৷ গ্রেফতার তৃণমূল নেতা মফিজউদ্দিন মিয়াঁ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী পমীরুদ্দিন মিয়া । ধৃতদের বাড়ি যথাক্রমে কুমারগঞ্জের দিওর এবং গঙ্গারামপুরের ফুলবাড়ি এলাকায় ।
সোমবার গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ বিশেষ অভিযানে প্রথমে তাঁদের আটক করে । পরে দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদের পর দু'জনকেই গ্রেফতার করা হয় । 10 দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে মঙ্গলবার ধৃতদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ কিন্তু মহকুমা আদালতের বিচারক আটদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন ধৃতদের ।
পুলিশ সূত্রে খবর, 2025 সালের নভেম্বর মাসে গঙ্গারামপুর এলাকায় কনস্টেবল পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ সামনে আসে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয় । তদন্তে উঠে আসে, চাকরি দেওয়ার নাম করে একাধিক চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তোলা হয়েছিল । এরপরই নতুন করে সক্রিয় হয় তদন্তকারী দল এবং সোমবার দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ।
ধৃত মফিজউদ্দিন মিয়াঁ 2018 সালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন । বর্তমানে তিনি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও আরটিও বোর্ডের সদস্য পদে যুক্ত ছিলেন । সম্প্রতি তিনি আরটিও বোর্ডের পদ থেকে ইস্তফা দেন । অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চাকরি দেওয়ার নামে একটি চক্র চালানো হচ্ছিল । তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না ।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা । যদিও তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল এই বিষয় নিয়ে ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চাননি এবং দেখা পর্যন্ত করেননি । রাজ্যের শাসকদল বিজেপি ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছে এবং স্বচ্ছ তদন্তের দাবি তুলেছে ।
বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী দাবি করেন, তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও চাকরি প্রতারণার অভিযোগ নতুন কিছু নয় । তিনি দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন । তিনি আরও বলেন, "দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় চাকরি দেবে বলে তৃণমূল দলের অনেক নেতা-কর্মীরাই টাকা তোলে । তাঁদের তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে । কেউ রেয়াত পাবে না । সকলকে ধীরে ধীরে গ্রেফতার করা হবে ৷ বিজেপি সরকার আগামিদিনে রাজ্যে স্বচ্ছ নিয়োগ করবে ৷"
এদিকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, "চাকরির দুর্নীতিতে আগে একটি মামলা ছিল । সেই মামলার তদন্তে দু'জনের নাম উঠে আসে মফিজউদ্দিন মিয়াঁ এবং পমীরুদ্দিন মিয়াঁ । এঁদের দু'জনকেই গ্রেফতার করে 10 দিনের পুলিশ রিমান্ডের জন্য গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় । গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত আটদিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে ।"