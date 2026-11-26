আবাস যোজনার টাকা আত্মসাৎ তৃণমূল নেতার ! বাড়ি না করায় নোটিশ পেয়ে কান্না বৃদ্ধার
Awas Yojana Money Scam: প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাঠানো নোটিশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ি তৈরি না-করলে আবাস যোজনার প্রাপ্ত টাকা ফেরত দিতে বলা হয়েছে ।
Published : November 26, 2026 at 1:40 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 26 নভেম্বর: সরকারি প্রকল্পে বাড়ি তৈরির জন্য বরাদ্দ টাকা উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল । কিন্তু সেই টাকা দিয়ে বাড়ি তৈরি তো দূরের কথা, শেষ পর্যন্ত মাথার উপর পাকা ছাদের স্বপ্নও পূরণ হল না এক বিধবা বৃদ্ধার ।
অভিযোগ, আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির 60 হাজার টাকা স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও তাঁর দলবল জোর করে তুলে নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছেন । আর সেই টাকা খরচ করে বাড়ি তৈরি না হওয়ায় এবার প্রশাসনের নোটিশ এসে পৌঁছেছে ওই বৃদ্ধার বাড়িতে ।
ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পাতড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মির্জাপুর গ্রামে । অভিযোগকারী বৃদ্ধার নাম মদিনা বিবি মোল্লা । স্বামীহারা মদিনা বিবির দাবি, আবাস যোজনায় তাঁর নাম নথিভুক্ত হওয়ার পর সরকারি আধিকারিকেরা বাড়ি পরিদর্শন করেন । সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির 60 হাজার টাকা জমা পড়ে । কিন্তু সেই টাকা হাতে পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয় বিপত্তি ।
অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা বুলা শেখ দলবল নিয়ে তাঁর বাড়িতে হাজির হন । অ্যাকাউন্টে জমা পড়া টাকা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয় । এমনকী, টাকা না দিলে এলাকায় থাকতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ।
মদিনা বিবির দাবি, ভয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাংক থেকে টাকা তুলে অভিযুক্তদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন তিনি । ফলে বাড়ি তৈরির জন্য বরাদ্দ সরকারি অর্থ তাঁর হাতে আর থাকেনি ৷
অভাবের সংসারে কোনওরকমে দিন কাটে মদিনা বিবির । ভিক্ষা করে জীবনযাপন করতে হয় বলেও দাবি ওই বৃদ্ধার । এর মধ্যেই সম্প্রতি ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছে । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ি তৈরি না করলে আবাস যোজনার প্রাপ্ত টাকা ফেরত দিতে হবে বলে ওই নোটিশে জানানো হয়েছে ।
প্রশাসনের এই নোটিশ হাতে পাওয়ার পর কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন মদিনা বিবি । তাঁর প্রশ্ন, যে টাকা তিনি নিজের প্রয়োজনে খরচই করেননি, বরং অন্যের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ, সেই টাকা ফেরত দেওয়ার দায় কেন তাঁর উপর বর্তাবে?
একদিকে মাথার উপর পাকা ছাদ নেই, অন্যদিকে সরকারি টাকা ফেরত দেওয়ার চাপ । দুইয়ের মাঝে পড়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধা । মদিনা বিবি মোল্লা বলেন, "আবাস যোজনার ঘরের প্রথম কিস্তির টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ঢোকার পর স্থানীয় তৃণমূল নেতা বুলা শেখ ও তাঁর দলবল আমার কাছে আসে । আমাকে হুমকি দিয়ে বলে, টাকা তুলে তাঁদের হাতে দিতে হবে । না হলে এলাকায় থাকতে দেবে না । ভয়ে টাকা তুলে দিয়ে দিয়েছি । এখন বাড়ি তৈরি না হওয়ায় প্রশাসনের নোটিশ এসেছে । আমি ভিক্ষা করে জীবনযাপন করি । এত টাকা কোথা থেকে ফেরত দেব? বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি । অভিযুক্তরা এখনও এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে । আমি খুব অসহায় অবস্থায় রয়েছি ।"
মদিনা বিবির আত্মীয় মঞ্জিরা বিবিও একই অভিযোগ করেছেন । তাঁর বক্তব্য, "বিধবা হওয়ার কারণে আবাস যোজনায় মদিনা বিবির নাম এসেছিল । সরকারি আধিকারিকেরা বাড়ি পরিদর্শনও করেছিলেন । পরবর্তী সময়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতেই স্থানীয় তৃণমূল নেতা বুলা শেখ বাড়িতে আসেন । অন্য এক উপভোক্তার বাড়ির টাকা ভুল করে মদিনা বিবির অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে বলে দাবি করে সেই টাকা তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয় । শেষ পর্যন্ত টাকা তুলে দেওয়ার পর এখন বাড়ি তৈরি না হওয়ায় নোটিশের মুখে পড়তে হয়েছে মদিনা বিবিকে ।"
এই ঘটনায় রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে । ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর মণ্ডলের বিজেপির সভাপতি উত্তম বাগের কথায়, "মদিনা বিবি আমার কাছে এসে বিষয়টি জানিয়েছিলেন । তাঁকে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম । ইতিমধ্যেই ওই বৃদ্ধা ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ।"
তিনি আরও বলেন, "তৃণমূলের আমলে দুর্নীতি ও ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের ঘটনা বেড়েছে । একজন অসহায় বিধবা বৃদ্ধার আবাস যোজনার টাকাও রেহাই পায়নি । বুলা শেখের বিরুদ্ধে জমি দখল, মারধর ও তোলাবাজির মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে । অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে তাকে গ্রেফতার করতে হবে এবং তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে ।"
ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর ব্লকের বিডিও তীর্থঙ্কর বিশ্বাস বলেন , "আমরা এই বিষয়ে একটি অভিযোগপত্র পেয়েছি ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখছি ।"
সব মিলিয়ে সরকারি আবাস যোজনার টাকা প্রকৃত উপভোক্তার হাতে পৌঁছনোর পরও কীভাবে সেই টাকা অন্যের হাতে চলে গেল, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন । অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে তদন্তের দাবি উঠেছে । প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়লেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা বুলা শেখের কোনও বক্তব্য জানা যায়নি । এখন দেখার, অসহায় বৃদ্ধার অভিযোগের ভিত্তিতে ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ কী পদক্ষেপ করে এবং আবাস যোজনার টাকা আত্মসাতের অভিযোগের প্রকৃত সত্য সামনে আসে কি না ।