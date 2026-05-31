টাকা দিয়েও মেলেনি বাংলার বাড়ি, কাটমানি ফেরত চাইতেই হুমকি তৃণমূল নেতার !
তৃণমূল প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ বঞ্চিত উপভোক্তাদের ৷ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এই সংক্রান্ত একটি অডিয়ো ক্লিপ ৷
Published : May 31, 2026 at 6:08 PM IST
মালদা, 31 মে: সরকারি তালিকায় নাম উঠেছিল, ব্লক প্রশাসনের সমীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছিল । অভিযোগ, এরপর সরকারি প্রকল্পের ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপভোক্তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয় মোটা অঙ্কের কাটমানি । কিন্তু টাকা দেওয়ার পরও মেলেনি ঘর । উলটে সরকার পরিবর্তনের পর সেই টাকা ফেরত চাইতে গিয়ে হুমকি ও চাপের মুখে পড়তে হয়েছে বলে দাবি উপভোক্তাদের ।
এই অভিযোগ তৃণমূল পরিচালিত ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী রাজু মহলদারের বিরুদ্ধে ৷ আর তা নিয়ে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন একাধিক বঞ্চিত উপভোক্তা । ইতিমধ্যেই টাকা লেনদেন সংক্রান্ত একটি অডিয়ো ক্লিপ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে । যদিও সেই অডিয়ো ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ।
উপভোক্তাদের অভিযোগ, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মালদার চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আলো মহলদারের স্বামী রাজু মহলদার তাঁদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন । স্থানীয় বাসিন্দা মনবারুল হকের দাবি, ঘর পাওয়ার আশায় তিনি 30 হাজার টাকা দিয়েছিলেন । কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও সরকারি ঘর মেলেনি । পরে টাকা ফেরত চাইতে গেলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ।
শুধু মনবারুল হক নন, স্থানীয়দের দাবি, কয়েকশো উপভোক্তার কাছ থেকে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছে । কারও কাছ থেকে 5 হাজার, কারও কাছ থেকে 10 হাজার, আবার কারও কাছ থেকে 30 হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগ । ঘর না পাওয়ায় এখন টাকা ফেরতের দাবিতে সরব হয়েছেন উপভোক্তারা । সেই দাবির জেরেই একের পর এক অভিযোগ জমা পড়ছে থানায় ।
উপভোক্তা মনবারুল হক বলেন, "তালিকায় নাম এসেছিল, সমীক্ষা করেও গিয়েছে । তারপর পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী রাজু মহলদার আমার কাছ থেকে 30 হাজার টাকা চায়, টাকা আমি দিয়েও দিয়েছি । কিন্তু ঘর পেলাম না । টাকা ফেরত চাইতে গেলে আমাকে হুমকি দিচ্ছে, বাধ্য হয়ে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ।"
আরেক উপভোক্তা সায়রন বিবি বলেন, "আমার কাছে টাকা চেয়েছিল আমি 5 হাজার টাকা দিয়েছি । কিন্তু এখনও অব্দি ঘর পেলাম না । প্রধান ও তার স্বামী আমকে ঘর দেবে বলে টাকা নিয়েছে, কিন্তু পেলাম না ।
যদিও টাকা চাওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর স্বামী । তাঁদের বক্তব্য, "চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে । ঘরের জন্য কোনও টাকা পয়সা আমরা নিইনি ।" যদিও মুখে অস্বীকার করলেও ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় যে অডিয়ো ক্লিপ ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে 'নগদ নিয়েছি আমি, কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবে না' ।
গোটা ঘটনার সামনে আসতে মালদা উত্তর বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ শর্মা বলেন, "শুধু ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নয়, মালদা জেলার তৃণমূল পরিচালিত সমস্ত পঞ্চায়েতে সরকারি ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মোটা অঙ্কের কাটমানি তুলেছেন প্রধান এবং তাঁর স্বামী । প্রত্যেকে অভিযোগ করুন । টাকা ফেরাতে এরা বাধ্য ।"
যদিও এই বিষয়ে চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, "পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, বিষয়টি দেখছি ।"