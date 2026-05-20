বিজেপি করার 'অপরাধে' ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আগুন, পালটা ভাঙচুর তৃণমূল উপ-প্রধানের দোকানে

বিজেপি করার 'অপরাধে' ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আগুন, পালটা ভাঙচুর তৃণমূল উপ-প্রধানের দোকানে
অভিযুক্ত তৃণমূলের উপ-প্রধানের গ্রেফতারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা ৷ এলাকায় মোতায়েন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
Published : May 20, 2026 at 4:20 PM IST
হাসনাবাদ, 20 মে: বিজেপি করার 'অপরাধে' এক সক্রিয় কর্মীর দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার হাসনাবাদ থানার বাইলানি বাজার এলাকায় ৷ পালটা জবাব দিতে অভিযুক্ত তৃণমূলের উপ-প্রধান শহিদুল শেখের দোকানে ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ তাঁর গ্রেফতারির দাবিতে বাইলানি বাজার বন্ধের ডাক দিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং বাজারের ব্যবসায়ীবৃন্দ ৷ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে হাসনাবাদ থানার পুলিশ ৷
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইলানি বাজারের ব্যবসায়ী নিতাই দাস এলাকায় একজন সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত । মঙ্গলবার বিকেলে ওই এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তীব্র বচসা ও কথা কাটাকাটি শুরু হয় । মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় হাসনাবাদ থানায় । পুলিশ এসে হস্তক্ষেপ করে তখনকার মতো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । কিন্তু আসল বিপর্যয় ঘটে গভীর রাতে ।
মঙ্গলবার গভীর রাতে আচমকাই নিতাই দাসের দোকানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায় । প্রতিবেশীদের চিৎকারে এলাকার মানুষ ছুটে আসেন । গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে জল দিয়ে আগুন নেভানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেও, আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ দোকানটি ভস্মীভূত হয়ে যায় । চোখের সামনে রুটিরুজি ছাই হয়ে যেতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে ব্যবসায়ী পরিবার ।
নিমাই দাস-সহ বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং বাজারের অন্য ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বিশপুর পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শহিদুল শেখের নেতৃত্বে এই আগুন ধরানোর ঘটনা ঘটেছে । এরপর সকাল থেকে দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ আন্দোলন । বাজার বন্ধের ডাক দেন বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং ব্যবসায়ীরা । এরপর বিজেপি কর্মী সমর্থক ও ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে উপ-প্রধান শহিদুল শেখের দোকানপাট ভাঙচুর করেন বলে অভিযোগ । তারপর বিশাল পুলিশবাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় । এলাকায় চলছে পুলিশের রুট মার্চ ও মাইকিং । ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে ।
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রবীণ সদস্য নরহরি দাস কান্নায় ভেঙে পড়েন ৷ আতঙ্কে হাত জোড় করে বলেন, "আমার দোকান পুড়ে গিয়েছে, আমার সব চলে গেল ! আমরা বাবা আর বাঁচব না, আমাদের আর কিছুই রইল না ।" একইভাবে কান্নাভেজা কণ্ঠে ক্ষোভ ও আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্য সপ্তমী দাস । তিনি বলেন, "বিজেপি করার অপরাধেই আমাদের এই শাস্তি দেওয়া হল । ওরা আমাদের হুমকি দিয়েছিল এবং বলেছিল দোকানে আগুন লাগিয়ে দেবে । রাতে ঠিক সেটাই করল । আমাদের সব শেষ করে দিল । আমরা এখন কোথায় যাব, কী খাব?"
এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব । বিজেপি নেতা সমীর মণ্ডল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "ইনি আমাদের সক্রিয় বিজেপি কর্মী । শুধু বিজেপি করার অপরাধেই দীর্ঘদিন ধরে ওঁর ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালানো হচ্ছিল । শহিদুল শেখের মতো দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনার পেছনে রয়েছে । গতকালের বিতর্কের পর পুলিশ প্রশাসন হস্তক্ষেপ করেছিল, কিন্তু প্রশাসনের উপস্থিতিতেই তাদের এই ধৃষ্টতা ! আগের 35 বছরের বাম আমলেও এমন নজিরবিহীন ঘটনা আমরা দেখিনি । বিজেপি করার অপরাধে আজ ওঁর দোকানে আগুন দেওয়া হল এবং লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হল ।"
যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত উপ-প্রধান শহিদুল শেখ এলাকাছাড়া বলে জানা গিয়েছে । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে । ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ ।
বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দ ভাওয়াল বলেন, "খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছে তদন্ত শুরু হয়েছে । আশা করি দোষীরা দ্রুতই সাজা পাবে ।"