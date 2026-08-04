জমি দখল করে তৃণমূলের পার্টি অফিস ! পালাবদলের পর ফের থানায় পরিযায়ী শ্রমিক

জমি দখল করে তৃণমূলের পার্টি অফিস ! পালাবদলের পর ফের থানায় পরিযায়ী শ্রমিক
স্থানীয় তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পরিযায়ী শ্রমিকের জমি দখল করে সেখানে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় তৈরি করে দেন বলে অভিযোগ ৷
Published : August 4, 2026 at 6:30 PM IST
মালদা, 4 অগস্ট: ভয় আউট ৷ ভরসা ইন ৷ বলছেন কালিয়াচকের এক সংখ্যালঘু পরিযায়ী শ্রমিক ৷ অভিযোগ, তাঁর জমি দখল করে পার্টি অফিস তৈরি করেছিল ঘাসফুল শিবির ৷ তৃণমূল আমলে এলাকায় এর প্রতিবাদ করতে পারছিলেন না তাঁরা ৷ পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ কিন্তু বিদায়ী সরকারের আমলে প্রশাসন তাঁদের আবেদনে কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ ৷
তবে এখন রাজ্যে ক্ষমতা বদলেছে ৷ এখন তাঁরা পুলিশ ও প্রশাসনের উপর ভরসা করতে শুরু করেছেন বলে জানালেন ওই শ্রমিক ৷ তাই ভিনরাজ্য থেকে ঘরে ফিরেই ফের পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি ৷ যদিও অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে ৷ প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷
ঘটনাটি মালদা জেলার কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের কাঁঠালবাড়ি গ্রামের ৷ ওই গ্রামের বাসিন্দা আমিনুল শেখ একজন পরিযায়ী শ্রমিক ৷ তিনি মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ে কাজ করেন ৷ কয়েক বছর আগে তিনি গ্রামেরই এক বাসিন্দার কাছ থেকে প্রায় চার কাঠা জমি কেনেন ৷ এরপর তিনি ফের মুম্বই চলে যান ৷ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর সেই জমি স্থানীয় তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হুমায়ুন শেখ দখল করে সেখানে ঘাসফুলের দলীয় কার্যালয় তৈরি করে দেন বলে অভিযোগ ৷ এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে শারীরিক নিগৃহীত হন আমিনুলের দাদা বরকত শেখ ৷ তাঁকে নাকি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷
সম্প্রতি মুম্বই থেকে ঘরে ফিরেছেন আমিনুল ৷ বাড়ি ফিরেই তিনি কালিয়াচক থানায় এনিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ আমিনুল বলছেন, "আমি 2013 সালে ওই জমি কিনেছি ৷ তখন থেকে আমি ওই জমি ভোগদখল করে আসছি ৷ আমি পরিযায়ী শ্রমিক ৷ বেশিরভাগ সময় মুম্বইয়ে থাকি ৷ সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিধানসভা ভোটের আগে হুমায়ুন ও তার চার ভাই আমার জমি দখল করে সেখানে পার্টি অফিস তৈরি করেছে ৷ গত 28 তারিখ বাড়ি ফিরে আমি সঠিকভাবে এই ঘটনা জানতে পারি ৷ কিছু বলতে গেলে ওরা আমাদের প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "বিগত সরকারের আমলে আমি এই বিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি ৷ কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ পাইনি ৷ তখন এলাকার সবাই তৃণমূলের ছিল ৷ সরকারও ছিল তৃণমূলের ৷ কিন্তু এখন রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে ৷ এখন ভয় আউট, ভরসা ইন ৷ তাই মুখ্যমন্ত্রী-সহ কালিয়াচক থানার পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমার আবেদন, আমি যেন আমার জায়গা ফেরত পাই ৷ যারা আমার জমি দখল করে অবৈধ নির্মাণ করেছে, তারা যেন কঠোর শাস্তি পায় ৷"
আমিনুলের এক দাদা ইয়াসিন আলির বক্তব্যও প্রায় এক ৷ তাঁর কথায়, "আমার ছোট ভাইয়ের জায়গা দখল করে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হুমায়ুন আর তার চার ভাই সেখানে ওদের পার্টি অফিস বানিয়েছে ৷ এরা সবাই তৃণমূল করে ৷ হুমায়ুন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ৷ ফলে সেই সময় অভিযোগ দায়ের করা হলেও কোনও কাজ হয়নি ৷ এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, রাজ্যে কোনও বেআইনি কাজ বরদাস্ত করবেন না ৷ কোনও গুন্ডাগিরি চলবে না ৷ তাঁর কথায় ভরসা রেখে ভাই আবার বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ আমি চাই, ও ওর জায়গা ফিরে পাক ৷"
এলাকার বিজেপি নেতা নিবারণ ঘোষ বলেন, "তৃণমূলের নেতারা কাঁঠালবাড়ি গ্রামে এক গ্রামবাসীর জমি দখল করে সেখানে পার্টি অফিস বানিয়েছিলেন ৷ ঘটনাটি ঘটেছিল 2023 সালে ৷ সেই সময় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁরা এবার বিজেপির দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ ভয়কে মন থেকে আউট করে তাঁরা আমার কাছেও এসেছিলেন ৷ আমরা প্রশাসনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব ৷ আমরা তাঁদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব ৷"
যদিও পুরো অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত হুমায়ুন শেখ ৷ তিনি বলেন, "2009 সাল থেকেই ওই জমিতে আমাদের পার্টি অফিস আছে ৷ আমাদের কাছে তার তথ্যপ্রমাণ রয়েছে ৷ আমি জমি দখল করে রেখেছি কিংবা এই জমি 1 নম্বর খতিয়ানভুক্ত কি না প্রশাসন সেটা তদন্ত করে দেখুক ৷ আমি দোষী হলে আমার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হবে ৷ ওই এলাকার বেশিরভাগ জমিই 1 নম্বর খতিয়ানভুক্ত ৷ 2009 সাল নাগাদ সেসব জমি ফাঁকা ছিল ৷ আমরা সেই জমির কিছু অংশ কেটে পার্টি অফিস বানিয়ে নিয়েছিলাম ৷ আমরা কারও জমি দখল করিনি ৷ প্রশাসন সঠিকভাবে তদন্ত করলেই সত্য-মিথ্যে বেরিয়ে আসবে ৷"
জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, "অভিযোগ দায়ের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালিয়াচক থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ একাধিক দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে ৷ আশা করছি, দ্রুত এই বিতর্কের সুরাহা হবে ৷"