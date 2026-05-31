হেরেও তৃণমূলের সন্ত্রাস অব্যাহত! বিজেপি কর্মীর বাড়িতে পরপর বোমাবাজি
শনিবার রাতে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে পরপর বোমাবাজির ঘটনায় ধোঁয়ায় ভরে ওঠে গোটা গ্রাম । চরম আতঙ্কে এলাকাবাসী ৷
Published : May 31, 2026 at 12:25 PM IST
শান্তিপুর, 31 মে: ক্ষমতা হারালেও কমেনি তৃণমূলের সন্ত্রাস ! এবার বিজেপি করার অপরাধে শাসকদলের কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে পরপর বোমাবাজির অভিযোগ । চরম আতঙ্কে গোটা এলাকাবাসী । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত নবলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলিয়া গৌরাঙ্গ পল্লি এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা জীবন দাস । এলাকার সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত তিনি । তৃণমূল আমলেও সন্ত্রাস উপেক্ষা করে তিনি বিজেপি করে গিয়েছেন । এলাকাবাসীর অভিযোগ, এলাকায় যারা যারা বিজেপি করত তাদের সেই অপরাধে ক্লাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হতো । এলাকার তৃণমূল নেতা নরোত্তম ঘোষ অর্থাৎ নরমস্তান নামে পরিচিত, তাঁর দলবল গোটা এলাকা জুড়ে সন্ত্রাস চালাতে বলে অভিযোগ । ভোট দিতে গেলে ক্যামেরায় ছবি তুলে দেখাতে হতো তাদের ।
এছাড়াও অভিযোগ, এলাকার বয়স্ক মানুষদের ক্লাবে ঢুকিয়ে নিয়ে চলতো মারধর । প্রতিবাদ করলে প্রাণে মেরে ফেলা হুমকি চলতো । সেই রক্তচক্ষু অপেক্ষা করেও এলাকার মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে । তবে বিজেপি ক্ষমতায় এলেও তৃণমূলের সন্ত্রাস এতটুকু কমেনি বলে দাবি এলাকাবাসীর । এখনও ভয়ে ভীত হয়ে রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা ।
তার কারণ তাদের দাবি, রাতের অন্ধকারে গোটা এলাকা ধাপিয়ে বেড়ায় নরোত্তম ঘোষের দলবল । কিছু বললেই মারধর শুরু করে । অভিযোগ, শনিবার রাতেও বিজেপি কর্মী জীবন দাসের বাড়িতে বোমাবাজি করেছে তারা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শান্তিপুর থানার পুলিশ এবং বোমাবাজির নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছে । পাশাপাশি কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানতেও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ ।
বিজেপি কর্মী জীবন দাস বলেন, "শনিবার রাত আড়াইটা নাগাদ আমি পরপর দুটি বোমের আওয়াজ পাই একদম বাড়ির ভেতরে । আমি ছাদে উঠে কাউকে দেখতে পাইনি । গ্রিল খুলে বাইরে বেরোনোর সাহস পাইনি । এটা ঘটনা ঘটিয়েছে তৃণমূলের মস্তান নরোত্তম ঘোষ এবং তার দলবল । এই প্রথম নয়, এর আগেও আমাদের ওপর একাধিকবার অত্যাচার করেছে ৷ তার কারণ আমরা বিজেপি করি । এখানে জমি কিনলেও তাকে টাকা দিতে হয় । বোমাবাজির খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিল ৷ আমরা পুলিশকে সব জানিয়েছি ।"
ওই বিজেপি কর্মীর স্ত্রী জয়শ্রী দাস বলেন, "এর আগেও আমার স্বামীর ছবি নিয়ে সবাইকে দেখাচ্ছিল ৷ তার কারণ আমার স্বামীকে মারবে বলে । এই নরোত্তম ঘোষ আর তার দলবল এলাকায় সন্ত্রাস ছড়িয়ে বেড়ায় । আজকে আমার বাড়ির সামনে বোমা মেরেছে ৷ পরের দিন দেখব আমার বাড়ি ভাঙচুর করবে । আমার বাড়িতে দুটো বাচ্চা রয়েছে । চরম ভয়ে আছি ৷ আমি চাই প্রশাসন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ।"
রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "ঘটনার খবর পেয়ে আমাদের শান্তিপুর থানার পুলিশ ওই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যায় । বোমাবাজির অবশিষ্ট অংশ উদ্ধার করেছে । পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ৷ তদন্ত চলছে ।"