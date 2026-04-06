চাল 'চোরে'র পালটা বিজেপি প্রার্থীকে 'কুকুর'-এর সঙ্গে তুলনা জ্যোতিপ্রিয়র
তাঁর এই বক্তব্যের পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের রুচিবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাবরার বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডল ৷
Published : April 6, 2026 at 9:20 PM IST
হাবরা (উত্তর 24 পরগনা), 6 এপ্রিল: ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে বহু চর্চিত হাবরা বিধানসভা কেন্দ্রে । যুযুধান তৃণমূল ও বিজেপি, দুই শিবিরের প্রার্থীর গরম কথাবার্তায় সরগরম হচ্ছে ভোটের হাওয়া-ও । বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডলের চাল 'চোর' মন্তব্যের পালটা এবার তাঁকে 'কুকুর'-এর সঙ্গে তুলনা করে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ।
এই বক্তব্য শুনে তাঁর প্রতিপক্ষের রুচিবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাবরার পদ্ম প্রার্থী । সেই সঙ্গে নিজের মন্তব্যেও অনড় থেকেছেন দেবদাস মণ্ডল । স্বভাবতই দুই প্রার্থীর একে অপরের বিরুদ্ধে মন্তব্য পালটা মন্তব্যে জোর চর্চা শুরু হয়েছে হাবরা বিধানসভা এলাকায় ।
গত তিনবারের বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে এবারও হাবরা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল দল । তাঁর বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বনগাঁ পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল । এক সময়ে তিনি বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদেও ছিলেন । হাবরা কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করার পর থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয়'র বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতি-কাণ্ডকে 'হাতিয়ার' করে সুর চড়াতে শুরু করেছেন বিজেপি প্রার্থী ।
বিশেষত, শাসকদলের এই হেভিওয়েট প্রার্থীর জেল যাত্রার প্রসঙ্গ টেনে বারবার তাঁকে বিপাকে ফেলতে চেয়েছেন দেবদাস । যার ব্যতিক্রম হয়নি গত শুক্রবারও । সেদিন বারাসতে নিজের মনোনয়ন পেশ করতে এসে প্রতিপক্ষ তৃণমূল প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে সরাসরি চাল 'চোর' বলে আক্রমণ শানিয়ে ছিলেন দেবদাস মণ্ডল ।
প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন পেশ করার আগে তিনি বালুর উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘চাল চোর হারবে-হারবে-হারবে । 200 শতাংশ কনফার্ম ।’’ সেদিন বিজেপি প্রার্থীর এই মন্তব্যের পালটা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কিছু না-বললেও সোমবার মনোনয়ন পেশের পর এ নিয়ে জবাব দিয়েছেন তিনি । আর তার জবাব দিতে গিয়ে প্রতিপক্ষ দেবদাস মণ্ডলকে 'কুকুর'-এর তুলনা করেছেন । জ্যোতিপ্রিয় বলেন, "আমি একজন শিক্ষিত মানুষ । পেশায় আমি আইনজীবী । আমি কোনও কটূ কথার উত্তর দেব না । চার তারিখেই এর জবাব পেয়ে যাবে ।"
এর পরেই হাবরার তৃণমূল প্রার্থী বলেন, "বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, কুকুর কামড়ালে পালটা তাঁকে কামড়াতে নেই । যিনি আমার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ করছেন, তাঁর বিরুদ্ধে কী কী অপরাধ রয়েছে, তা তাঁর মনোনয়ন দাখিলের তথ্য ঘাঁটলেই জানতে পারবেন । সিআরপিসি এবং আইপিসি-তে বিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন কোন ধারায় মামলা ঝুলে রয়েছে, তাও জানা যাবে । উনি যত আমার বিরুদ্ধে গালাগালি দেবেন, ততই একটা করে ভোট কমতে থাকবে ওঁর । হাবরায় 91 শতাংশ শিক্ষিত সমাজের বসবাস । শহরে 46 হাজার পরিবার থাকলে প্রত্যেক পরিবার থেকে মাথাপিছু ভোট একটা করে ভোট কমতে থাকবে ।"
চতুর্থবার হাবরা কেন্দ্র থেকে নিজের জয়ের বিষয়েও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী জ্যোতিপ্রিয় ওরফে বালু । তাঁর কথায়, "অন্যান্য নির্বাচনের থেকে এবারের নির্বাচন আমার কাছে অনেক সহজ । এবার হাবরা থেকে প্রচুর মার্জিনে জিতব, বলে যাচ্ছি আপনাদের । অন্তত 40 হাজার থেকে 45 হাজার ভোটে জয়ী হব । আমার কথা মিলিয়ে নেবেন 4 মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের দিন । হাবরা ও গাইঘাটা ধরে এর আগে আমি পাঁচ বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছি । ষষ্ঠ বার বিধায়ক হওয়ার লক্ষ্যে নেমেছি । মানুষ মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ভোট দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে ।"
এদিকে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের 'কুকুর' মন্তব্যের পালটা দিতে ভোলেননি বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডল । এই বিষয়ে তিনি ফোনে বলেন, "ওঁর যেরকম রুচি, সেই রকমই তো বলবে । আমি নির্দিষ্টভাবে কারও নাম নিয়ে চাল চুরি মন্তব্য করিনি । তবে, একটু বলতে পারি আমার প্রতিপক্ষ তৃণমূল প্রার্থীকে হাবরার মানুষ গ্রহণ করেনি । শিক্ষিত সমাজের কেউই চাই না একজন চোরকে ভোট দিয়ে পুনরায় তাঁকে নির্বাচনে জিতিয়ে তাঁর চুরির দায়-কে প্রতিষ্ঠিত করতে । উনি কিসের দায়ে ধরা পড়েছেন, তা সকলেই জানে । এটা শুধু আমার কথা নয় ।"
তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা মামলার অভিযোগ প্রসঙ্গে দেবদাস বলেন, "ওঁর (জ্যোতিপ্রিয়) আশীর্বাদেই সমস্ত মামলা হয়েছে । উনি যখন তৃণমূলের জেলা সভাপতি ছিলেন তখন চক্রান্ত করে এসব রাজনৈতিক মামলা করা হয়েছে । উনিও তো বরুণ বিশ্বাস হত্যা মামলায় জড়িত ! এটা আমার কথা নয় । বরুণের পরিবার ও গাইঘাটার মানুষের কথা । বিরোধীদের দমন করতে আমার মতো এরকম বহু কর্মীকে রাজনৈতিক মামলা দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে তৃণমূল সরকারের আমলে । এটা নতুন কিছু নয় ।"