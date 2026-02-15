পুর-বাজেট আলোচনায় ‘বাংলাই শেষ কথা’, কাউন্সিলরদের কড়া হুইপ তৃণমূলের
প্রতি বছর বাজেটের আসরে কেউ ঝরঝরে ইংরেজিতে, কেউ হিন্দিতে, আবার কেউ উর্দু শায়েরিতে বক্তব্য রাখেন । এবার সেই বহুভাষিকতার 'ইতি’ টানল শাসকদল ।
Published : February 15, 2026 at 7:01 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: পুর বাজেটের আলোচনায় ভাষা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্ক কষল তৃণমূল কংগ্রেস । স্পষ্ট নির্দেশ, কলকাতা পুরসভার বাজেট অধিবেশনে দলীয় কাউন্সিলরদের বলতে হবে শুধুই বাংলা । ইংরেজি, হিন্দি বা উর্দুতে বক্তব্য রাখা চলবে না । এই মর্মে কড়া হুইপ জারি করেছেন কর্পোরেশনে দলের মুখ্য সচেতক বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত ।
প্রতি বছর বাজেটের আসরে কেউ ঝরঝরে ইংরেজিতে উন্নয়নের ফিরিস্তি দেন , কেউ হিন্দিতে রাজনৈতিক খোঁচা দেন , আবার কেউ উর্দু শায়েরিতে রঙ চড়ান বক্তৃতায় । কিন্তু এবার সেই বহুভাষিকতার 'ইতি’ টানল শাসকদল। দলের বক্তব্য, এ লড়াই কেবল ভাষার নয়, আত্মপরিচয়ের ।
সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা ভাষায় কথা বলায় রাজ্যের বাসিন্দাদের ‘বাংলাদেশি’ তকমা শুনতে হয়েছে—এমন অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল রাজ্যের শাসকশিবির । সেই প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সংসদেও দলীয় সাংসদদের বাংলায় বক্তব্য রাখার বার্তা গিয়েছিল ।
পুরসভায় তার প্রতিধ্বনি আগেই শোনা গিয়েছিল । এক অধিবেশনে ইংরেজিতে প্রশ্ন তোলায় দলের এক কাউন্সিলর ভর্ৎসিত হন । পরে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলায় বলার পরামর্শ দেওয়া হয় দলের কাউন্সিলরদের । প্রশাসনিক স্তরেও পদক্ষেপ—দফতরের আবেদনপত্র থেকে বাড়ির নকশা বাংলায় প্রকাশ, দোকান-হোটেলের নামফলকে বড় হরফে বাংলা লেখার নির্দেশ—সবই সেই ধারাবাহিকতার অংশ ।
এবার বাজেট অধিবেশনকে কেন্দ্র করে আনুষ্ঠানিক হুইপ । বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের কথায়, “আক্রান্ত বাংলা ভাষা । মনীষীদের নিয়ে কুৎসা চলছে । বাংলার মননে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ—সেই ভাষায় কথা বলায় যদি অপমান হয়, তার জবাব দিতে হবে ।” তাঁর দাবি, বাংলার অস্মিতা রক্ষার আন্দোলন আরও জোরদার করতেই এই সিদ্ধান্ত ।
বিরোধীদের একাংশ অবশ্য প্রশ্ন তুলছে—পুরসভার মতো প্রশাসনিক মঞ্চে ভাষা নির্দিষ্ট করে দেওয়া কি গণতান্ত্রিক পরিসরকে সংকুচিত করবে না ? তবে তৃণমূলের বার্তা স্পষ্ট: “বাংলার বাজেট, বাংলার ভাষায় ।”
রাজনৈতিক মহলের মতে, 2026-এর ভোটের আগে ভাষা-ইস্যুকে সামনে রেখে সংগঠনের ভিত আরও মজবুত করতেই শাসক শিবিরের এই পদক্ষেপ । পুর বাজেটের অঙ্কের সঙ্গে তাই জুড়ল ভাষার আবেগ! বলা ভালো, এবারে কর্পোরেশনের আসর (বাজেট অধিবেশন) শুধু উন্নয়নের নয়, পরিচয়েরও মঞ্চ !
আরও পড়ুন -