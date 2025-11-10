SIR স্টে হওয়া উচিত ! মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তির পরেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা তৃণমূলের

SIR স্টে হওয়া উচিত ! মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তির পরেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা তৃণমূলের
তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন ও মালা রায়ের নামে মামলা দায়ের হয়েছে । মঙ্গলবার এর শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
Published : November 10, 2025 at 7:05 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে আপত্তি তোলার কয়েক ঘণ্টার মধ্য়েই এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ দলের সাংসদ দোলা সেন ও মালা রায়ের নামে এই মামলা দায়ের হয় । মঙ্গলবার মামলাটির শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যেভাবে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন তাড়াহুড়ো করে এসআইআরের কাজ করতে চাইছে, তাতে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে । আমার মনে হয় এসআইআর স্টে হওয়া উচিত ।" মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের কিছু সময় পরেই তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর নিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করে ।
তৃণমূলের দাবি, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এত অল্প সময়ে সম্পূর্ণ করা একেবারেই উচিত নয় । এতে ব্যাপক ভুল ও বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে । তাদের বক্তব্য, কোটি কোটি মানুষ এখনও সংশোধনের ফর্মই পাননি । এই অবস্থায় তাড়াহুড়ো করে এসআইআরের কাজ শেষ করতে গেলে অনেক প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়ে যেতে পারে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর ।