অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ তৃণমূলের, 'তানাশাহি'র অভিযোগে অধিবেশন কক্ষত্যাগ বিজেপির
বিজেপি বিধায়কদের অভিযোগ, বিধানসভায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে । জনপ্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া বিধায়কের অধিকারের মধ্যে পড়ে ৷
Published : February 7, 2026 at 3:24 PM IST
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: মাদ্রাসা শিক্ষা ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তাঁর সেই মন্তব্যকে ঘিরে শুক্রবারের পর শনিবার ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজ্য বিধানসভা । এদিন অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ আনল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ।
তারই প্রতিবাদে অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করলেন বিজেপি বিধায়করা । বিধানসভার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতে পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা । বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়, যার জেরে সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হয় সভার কাজ ।
ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল শুক্রবার । বিধানসভায় বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে রাজ্য সরকারের বরাদ্দ বৃদ্ধি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তোলেন । তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল, রাজ্য সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার নামে তোষণ রাজনীতি করছে । তিনি প্রশ্ন ছোড়েন, "মাদ্রাসা থেকে কতজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হয়েছে?" এখানেই থেমে থাকেননি তিনি । অভিযোগের সুরে তিনি আরও বলেন, "রাজ্য সরকার সংখ্যালঘুদের 'ক্রিমিনাল' বা অপরাধী তৈরি করার চেষ্টা করছে ।"
আর তাঁর এই মন্তব্যের জেরে বৃহস্পতিবারই বিধানসভার অন্দরে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে যায় । ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খান এবং অরূপ বিশ্বাসের মতো রাজ্যের মন্ত্রীরা বিজেপি বিধায়কের এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং একে বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানান । সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির রেশ গড়ায় শনিবারেও । বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিনের কাজ শুরু হতেই তৃণমূল পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে অগ্নিমিত্রা পালের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ আনা হয় ।
শাসকদলের বিধায়কদের দাবি, বিজেপি বিধায়কের এই মন্তব্য শুধুমাত্র অসংসদীয় নয়, বরং তা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত করেছে এবং বিধানসভার গরিমা ক্ষুণ্ণ করেছে । স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই নোটিশ গ্রহণ করেন । তিনি জানান, বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখবেন এবং যথাসময়ে এই নিয়ে তাঁর রুলিং বা সিদ্ধান্ত জানাবেন । স্পিকারের এই ঘোষণার পরেই বিরোধী বেঞ্চে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে ।
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অনুপস্থিতিতে বিজেপি বিধায়করা অভিযোগ করেন, বিধানসভায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে । তাঁদের দাবি, একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া এবং প্রশ্ন করা বিধায়কের অধিকারের মধ্যে পড়ে । কিন্তু সরকার পক্ষ সংখ্যার জোরে বিরোধীদের দমিয়ে রাখতে চাইছে । এই নিয়ে স্পিকারের সঙ্গেও বিজেপি বিধায়কদের একপ্রস্থ বাদানুবাদ হয় । স্পিকার বারবার বিজেপি বিধায়কদের শান্ত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং সভার কাজে ব্যাঘাত না ঘটানোর পরামর্শ দেন । তিনি জানান, বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বা অবমাননাকর মন্তব্য কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না ।
স্পিকারের নির্দেশে সন্তুষ্ট না-হয়ে এরপরেই অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন উপস্থিত বিজেপি বিধায়করা । বিধানসভার অলিন্দে দাঁড়িয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । তাঁদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড এবং মুখে ছিল স্লোগান । বিজেপি বিধায়করা সমস্বরে 'স্পিকারের তানাশাহি মানছি না, মানব না' এবং 'হায় হায়' স্লোগান দিতে থাকেন ।
সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁরা জানান, সত্য কথা বললেই সরকার পক্ষ ভয় পাচ্ছে এবং বিভিন্ন নিয়মকানুনের দোহাই দিয়ে বিরোধীদের চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে । অগ্নিমিত্রা পালের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি পরিষদীয় দলের বক্তব্য, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় যদি স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দেওয়া হয়, তবে তা অগণতান্ত্রিক ।
অন্যদিকে, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়করা বিজেপির এই আচরণের কড়া সমালোচনা করেছেন । তাঁদের বক্তব্য, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে বিধানসভার পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করছে । বিধানসভা হল বিতর্ক ও আলোচনার জায়গা, কিন্তু বিজেপি বিধায়করা আলোচনায় অংশ না-নিয়ে কেবল ওয়াকআউট আর মিডিয়ার সামনে নাটক করতেই বেশি আগ্রহী । মন্ত্রী ও তৃণমূল বিধায়কদের মতে, সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ মেনে চলা উচিত সকলের এবং অগ্নিমিত্রা পালের মন্তব্য সেই আদর্শের পরিপন্থী ছিল ।
সব মিলিয়ে বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিনেও সরগরম রইল বিধানসভা চত্বর । একদিকে কক্ষের ভিতরে শাসকদলের আক্রমণ, অন্যদিকে কক্ষের বাইরে বিরোধীদের স্লোগান-এই দুইয়ের জেরে রাজ্য রাজনীতির পারদ ফের চড়ল । স্পিকার শেষ পর্যন্ত অগ্নিমিত্রা পালের বিরুদ্ধে আনা স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেন এবং তার প্রেক্ষিতে বিজেপি পরবর্তী কী পদক্ষেপ করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ।