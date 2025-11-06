দাদু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, 2002-এর ভোটার তালিকায় নাম উধাও তৃণমূল কাউন্সিলরের

দাদু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, 2002-এর ভোটার তালিকায় নাম উধাও তৃণমূল কাউন্সিলরের
তৃণমূল কাউন্সিলর অশোক রুদ্রর অভিযোগ, তাঁর মা-বাবারও 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই ৷ এটাকে ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ এনেছেন তিনি ৷
Published : November 6, 2025 at 9:07 PM IST
আসানসোল, 6 নভেম্বর: 1996 সাল থেকে ভোট দিয়েছেন বলে তাঁর দাবি । 2000 সালের এপিক কার্ডও আছে তাঁর । বার্নপুরে জন্ম, স্থায়ী বাসিন্দা । অথচ 2002 সালের ভোটার তালিকা থেকে নাম উধাও আসানসোলের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা তৃণমূল শিক্ষা সেলের রাজ্য নেতা অশোক রুদ্রর ।
শুধু তিনি নয়, এই তালিকায় নাম বাদ গিয়েছে তাঁর স্বর্গীয় বাবা কিংবা তাঁর 81 বছর বয়সি বৃদ্ধা মায়ের । ঘটনার কথা শোনার পর থেকে মা ঝর্ণা রুদ্র মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন বলে অশোকের দাবি । মায়ের কিছু হয়ে গেলে, কে দায় নেবে? এমনই প্রশ্ন তুলেছেন অশোক রুদ্র ।
আসানসোল পুরনিগমের 78 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অশোক রুদ্র । একসময় পিটিটিআই আন্দোলনের চেনা মুখ । রাজ্যস্তরে ছাত্র ও শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন । অভিযোগ, প্রভাবশালী সেই তৃণমূল নেতার নাম বাদ পড়েছে 2002 সালের ভোটার তালিকা থেকে ।
বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে অশোক রুদ্র বলেন, "আমার দাদু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন । ভাগলপুরে ব্রিটিশ রেল কোম্পানিতে চাকরি চলে গিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী হওয়ার কারণে । আমার বাবা 1958 সালে রেলের চাকরি পেয়ে আদি নিবাস হুগলি থেকে বার্নপুরে এসেছিলেন । সেই রেল কোয়ার্টারে আমার জন্ম । আমার বাবা গত হলেও বাবার রেল পেনশনের সমস্ত কাগজ আছে । সেখানে বাবা-মায়ের ছবিও আছে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমার কাছে 2000 সালের ভোটার কার্ড আছে । 1996 সাল থেকে ভোট দিচ্ছি । আমার পাসপোর্ট-সহ সব নথি আছে । কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমার, বাবা প্রয়াত চণ্ডীদাস রুদ্র, মা ঝর্ণা রুদ্রর নাম বাদ পড়েছে 2002 সালের ভোটার তালিকা থেকে । আমার প্রশ্ন আমরা তার আগেও যখন ভোট দিয়েছি, তখন ত্রুটিযুক্ত ভোটার তালিকা কেন প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন?"
অশোক রুদ্রর দাবি, "শুধু আমি বা আমার মা নয়, এরকমভাবে বার্নপুর শিল্পাঞ্চল থেকে বহু লোকের নাম দেওয়া হয়েছে ষড়যন্ত্র করে । 2002-এর ভোটার তালিকায় নাম নেই শুনেই আমার মা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন । এখন মায়ের যদি কিছু হয় তার দায়িত্ব কে নেবে?"
তাঁর কথায়, "আমার না-হয় পাসপোর্ট-সহ সমস্ত নথি আছে । কিন্তু অনেকের পক্ষে তা যোগাড় করা সম্ভব নয় । কিন্তু বহু লোকের নাম 2002 সালের তালিকায় নেই । শুধু বার্নপুর শহরেই এই কাণ্ড হয়ে থাকে, তবে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ কাটা পড়েছে এভাবেই । এটা একটা চক্রান্ত ।"
এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ অশোক । তাঁর দাবি, তাঁর দাদু সতীশ রুদ্র স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন । স্বাধীনতা আন্দোলনে নেমে তৎকালীন সময়ে রেলের চাকরি গিয়েছিল দাদুর ৷ তাঁদের জন্মভিটে সব এখানেই । তাঁরা রোহিঙ্গা নন বাংলাদেশিও নন । তারপরেও 2002 সালের তালিকায় নাম উধাও । এটাকে ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ এনেছেন তিনি ।
এই ঘটনায় বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বলেন, "কাউন্সিলর অশোক রুদ্র এবং তার পরিবারের নাম 2002-এর ভোটার লিস্টে নেই । কেন নেই? ওটা উনি ভালো বলতে পারবেন । এই মুহূর্তে গোটা ভারতবর্ষের 12টি রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ চলছে । ভোটার লিস্ট তৈরি করা কোনও রাজনৈতিক দলের কাজ না বা কোনও সরকারের কাজ না । ভোটার লিস্ট জাতীয় নির্বাচন কমিশন তৈরি করে ।"
তাঁর কথায়, "অশোক রুদ্র 2002-এ উনি বামপন্থী ছিলেন, বামপন্থীদের ধ্বজাবাহক ছিলেন । রেল কলোনিতে থাকতেন সেই সময় । কেন সেই সময় ওঁর নামটা নেই, সেটা উনি ভালো বলতে পারবেন । আর নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী যে 12টি ডকুমেন্ট লাগবে, সেই 12টি ডকুমেন্টের যেকোনও একটি নথি জমা দিলেই ভোটার লিস্টে নাম নথিভুক্ত হবে । রাজনীতি করতে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে তৃণমূল ।"